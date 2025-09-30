36歲文詠珊消失9個月突宣布做媽媽！IG晒BB腳仔相震撼全網：收得咁埋！
36歲文詠珊IG驚喜報喜 曬BB腳仔相宣布做媽咪
今日下午，現年36歲的文詠珊突然更新了沉寂多時的Instagram，並非分享工作近況，而是一張溫馨的初生嬰兒腳仔照片，正式向外界宣布誕下寶寶、升格做媽媽的喜訊。她在帖文中以英文寫道：「And just like that, our family grew by two little feet（我們的家庭增添了兩隻腳仔）」，字裡行間充滿初為人母的喜悅。不過，Janice Man對寶寶的性別及出生日期等細節則保持神秘，未有透露更多資訊，為這份驚喜增添了幾分神秘感。
眾星火速留言恭賀 連詩雅嚴紀雯送上祝福
喜訊一出，Janice Man的IG留言區瞬間被祝福淹沒，一眾圈中好友亦在第一時間送上祝賀。當中包括名媛嚴紀雯、好姊妹連詩雅、歌手關心妍以及劉德華太太朱麗倩的富貴表妹陳雪鈴等，紛紛留言恭喜她踏入人生新階段。星光熠熠的祝賀陣容，足見Janice Man在圈中的好人緣，大家對這個突如其來的好消息都感到無比興奮和高興。
回顧文詠珊結婚6年之路 躋身億萬票房女星
回看文詠珊的演藝路，自2002年以模特兒身份出道後，近年成功轉型為實力派演員。她在2019年與拍拖5年的富三代金融才俊吳啟楠（Carl）結婚，在意大利舉行童話式婚禮，至今已結婚6年。婚後她未有停下腳步，反而更積極在內地發展，去年更憑藉懸疑電影《消失的她》創下超過億元的驚人票房，一躍成為「億萬票房女星」，演技備受肯定。如今事業愛情兩得意，更秘密誕下愛情結晶，可謂是真正的人生贏家。
網民驚訝JM秘懷9個月 「收得咁埋」成熱話
對於Janice Man無預警宣布產子，大批網民都表示極度震驚，紛紛留言指她保密功夫做得太好。不少網友驚訝表示：「What？咁秘密嘅」、「恭喜！秘密產B，強勁呀」。更有粉絲翻查她的社交平台，發現自今年1月後便再無更新，恍然大悟原來是專心養胎，大讚：「收得咁埋」、「很surprise的好消息」。同時，亦有許多粉絲溫馨提醒她：「好好養身體哦，等你歸來」，期待她休息過後再次回歸幕前。