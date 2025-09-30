36歲文詠珊消失9個月突宣布做媽媽！IG晒BB腳仔相震撼全網：收得咁埋！

36歲女星文詠珊（Janice Man）今日（30日）無預警在社交平台投下震撼彈，宣布榮升人母！她貼出一張初生嬰兒的腳仔相，消失近9個月的她原來是低調懷孕產子，消息一出即時引爆網絡，究竟她是如何做到將孕肚收得如此密實？