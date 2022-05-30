文詠珊落重濾鏡驚現「網紅臉」無人認得 𡃁模升呢演員同Angelababy鬥餐死﹗

婚後專注在內地發展的Janice Man（文詠珊），日前在抖音分享了一段簡單跳舞片，引來數萬網民派Like，大讚她的「羊毛卷」新髮型非常好看，但也有不少網友狠批她重手用美顏濾鏡後，變成了一張「網紅臉」，令人差點認不出她來！