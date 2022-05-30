文詠珊落重濾鏡驚現「網紅臉」無人認得 𡃁模升呢演員同Angelababy鬥餐死﹗
文詠珊 Janice Man 獲讚素顏靚過美顏
14歲做𡃁模入行嘅Janice Man（文詠珊），轉眼已經33歲，並已嫁作人妻，但她仍不時在社交網大晒素顏照，獲網友大讚皮膚keep得勁好，不過近日她在抖音上載了一段跳舞片，分享自己的「羊毛卷」新髮型時，網友卻錯重點，紛紛留言直指她開得太重濾鏡，浪費了她天生的麗質！
網友指被美顏濾鏡抹殺了美貌
有不少網友表示開了美顏濾鏡後的Janice Man，變成了一張「網紅臉」毫無特色，抹殺了她本來美貌，更令人認不出她來，紛紛感嘆：「姐姐素顏比美顏更漂亮」、「開了美顏完全跟本人不沾邊」、「美顏特效拖了你後腿」、「臉上的妝都不是你本人面目了」、「别開美顏，抹殺你的美貌！」等等。
封盤嫁富三代！回顧Janice Man女神育成之路
現年33歲的Janice Man（文詠珊）2019年與富二代兼金融才俊Carl結婚後，近年長居內地工作，回想JM入行至今，原來已不經不覺已有近20年，佢由最初同Angelababy孖住做𡃁模，到後來簽約成黎明旗下藝人被捧為「模art」，之後再加盟太陽娛樂，身兼模特兒及演員，更成為不少宅男心目中嘅女神，到底JM的女神之路如何育成，依家一齊睇睇！
由細靚到大
睇番JM啲童年相，名副其實係美人胚子，細細個已經好靚女。回顧JM入行過程，原來佢JM一家人因受97年金融風暴影響，一家人由私人屋苑搬到梨木樹邨公屋居住，14歲時佢喺街上被星探發掘，簽約種星堂，成為香港新一代青春模特兒始祖，被譽為「𡃁界女神」，當時與Angelababy 以孖公仔姿態出道模特兒界。JM一家人因受97年金融風暴影響，一家人由私人屋苑搬到梨木樹邨公屋居住，
同Baby閨密變仇人鬥出面？
當年JM與Angelababy孖公仔出道，絕對係𡃁模鼻祖！由於身材外貌相似，又同樣走混血𡃁模路線，所以當時經常一齊工作，不過多年來都傳出兩人明爭暗鬥，更指兩人口和心不和，甚至互不瞅睬㖭！到了07年，JM和Angelababy就各自發展逐漸走紅，昔日戰友開始成為競爭對手，那時候JM開始涉足電影，參演方力申和鄧麗欣主演的電影《十分愛》，而Angelababy繼續做model，直至09年Angelababy認識了她生命中的另一半 — 黃曉明，Angelababy人氣急升，工作量激增，不過兩人已在今年1月宣布離婚。
JM澄清同Baby有聯絡
Janice Man於2017年接受ViuTV節目《interviu》專訪，大談事業婚姻，更解說與Angelababy的關係：「我知道到今時今日外界依然對我哋不和呢個問題好有興趣，其實我哋間中都有聯絡，當然佢依家好忙，因為生咗小朋友，我都送咗祝福畀佢，同埋有買禮物畀佢小朋友。 」
黎明封JM「模art」
2009年簽約黎明AMusic旗下，簽約不久便有機會在Leon紅館個唱演出，而Leon更為她起了新綽號為「模art」，其實簽約黎明後，公司幫JM接咗不少高級品牌、時裝嘅model工作，在Amusic的五年間，文詠珊先後與多位影視紅星合作拍攝電影，JM慢慢地洗甩𡃁模形象，成功轉型。
金像獎紅地毯 失手露點
喺金像獎頒獎禮紅地毯上，JM都係常客，首年以白色晚裝孖住同公司嘅藝人李治廷行紅地毯。之後佢喺第34屆金像獎紅地毯上，以西裝裙中性打扮現身，但期間不慎露點，成為全晚最搶鏡嘅一位！
2016年Janice Man喺第35屆金像獎首度入圍最佳女配角，JM以非常性感嘅Versus Versace黑色長裙上陣，盡騷白滑長腿及靚背，仲自爆上下都真空，連底褲都冇著！不過就慘被網友批評粗髀兼冇波冇籮，毫無美感！
近年JM嘅打扮都變得時尚及高貴，佢仲幫本刊影過不少靚相！
獲提名最佳女配角
07年JM開始拍下不少港產片如《愛·鬥大》、《內衣少女》、《大追捕》、《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅van》、《赤道》等作品，至2015年憑《赤道》入圍香港電影金像獎最佳女配角，2016年再憑《寒戰II》入圍金像獎最佳女配角。
轉投太陽娛樂 成功殺入內地
而在14年JM轉投太陽娛樂Paco旗下，近年由電影圈轉戰內地拍劇賺人仔，在內地發展更追貼死敵Angelababy，工作量驚人，拍《新天龍八部》時就成功以氣質女神之名搶灘。2020年與徐璐等合作主演年代諜戰劇《風聲》，更成為了她在內地的代表作。
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