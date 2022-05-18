文青女神Cissy 晒比堅尼泳照 展現弗爆身段惹網民熱捧
近年不少年輕女生成為大家的網上女神，而近排最受注目的一定就是陸詩晴（Cissy），IG追蹤人數突破10萬大關的她，日前竟然激罕大晒性感一面，在IG分享三點式泳衣照，一度成為網絡熱話。
可愛文青女神陸詩晴Cissy
連登女神除了「世一」Jessica（陳苡臻）及Jeannie（吳家忻）之外，其實近期還有一位不時都被連登仔發文吹捧，她就是陸詩晴（Cissy）。Cissy去年曾參與ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》，可愛純情的風格成功吸引大班宅男粉絲，她的IG追蹤人數更突破10萬大關，非常厲害！身形相對嬌小的Cissy除了五官標緻外，可愛純情的風格總讓人有非常Pure的感覺，吸引大批連登仔主動表示想保護她！
激罕晒「索爆」比堅尼泳照
走開文青路線的Cissy在網上的討論度頗高，但想不到既可愛又清純的外表下，竟然也有性感一面！Cissy日前在IG激罕大晒2張「索爆」比堅尼泳衣照，展現出fit爆美好身段，白裡透紅的肌膚更讓人目不暇給，難怪吸引粉絲瘋狂留言：「很性感很美麗」、「青春滿分」、「笫一次見你咁著，好索！」、「可愛加性感」、「流鼻血啦」、「想一齊游轉水」等等。