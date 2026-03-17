正義女神｜文頌嫻19年後重返TVB 一出場兒子即死 素顏上陣與佘詩曼零交流
文頌嫻《正義女神》角色悲慘 一出場兒子即死
文頌嫻在《正義女神Themis》中飾演一位痛失愛子的母親，角色設定相當沉重。她透露這個母親角色在第一集第一場就已經出現，但劇情發展卻異常悲慘。文頌嫻在劇集一開始就目擊兒子（黃梓曜飾演 ）於高空墮斃離奇死亡，情緒崩潰極悲慘！據了解，她的角色在發現兒子之死與「惡魔少年」高成彬有關後，在第一集尾段持刀挾持兇手期間被警員擊斃，戲份在第二集就完結，另外在第三集尾段有少量與佘詩曼同場的回憶片段。
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素顏上陣演崩潰戲份 擔心觀眾接受度
為了貼合角色的悲慘遭遇，文頌嫻在劇集開播前受訪時表示，不少場面 需要素顏上陣，甚至要刻意讓自己看起來更加憔悴。據知劇本中十場戲有九場都是哭戲，讓她擔心自己能否勝任，更主動詢問監製是否對她有信心，得到肯定回覆後才安心接拍。今年將踏入50歲的文頌嫻曾被封為凍齡美魔女，今次願意為配合角色劇情犠牲完全是專業演員的典範。
文頌嫻與佘詩曼20年後再合作 拍戲期間零交流
《正義女神Themis》由佘詩曼擔任女主角，讓文頌嫻特別期待與這位好姊妹再次合作。兩人上次合作已是20年前的事，不過今次拍攝期間卻幾乎沒有交流。文頌嫻在早前的訪問中解釋，今次劇集每一場戲個感情都好重，好多時候同佘詩曼同場都唔會即時打招呼，佢都唔夠膽騷擾我，收工嘅時候先可以打到招呼。」佘詩曼對好姊妹的演技充滿信心，鼓勵她不需要擔心狀態問題。
文頌嫻分享皺紋自拍照 零膠味 網民感驚嘆
文頌嫻婚後育有一名女兒，出名是凍齡美人，她又不時分享跟女兒的生活照，自從淡出幕前後，她專心相夫教女，近日她突然進駐小紅書，還分享了多張自拍照，雖然她仍舊靚女，但隨著歲月她眼角亦出現少許皺紋，不過網民就大讚她老得自然，完全無膠味，還勸她千萬不要用濾鏡，能夠接受自然老去，才是真正的「美魔女」。
佘詩曼獲文頌嫻大讚演技 法庭戲份挑戰性十足
在早前一個網台訪問中，梁靖琪透露文頌嫻在拍攝現場對佘詩曼的演技讚不絕口，更預言她在《正義女神》的表現會超越《新聞女王》。文頌嫻特別提到一場法庭戲，當時法庭坐滿了人，她進場錄口供時都感到緊張，但佘詩曼要坐在法官席上主持大局。佘詩曼回應這種挑戰正是她喜歡的類型，表示：「這件事其實很好玩，是以前沒演過的類型，很有挑戰性。你也知道我有多喜歡挑戰。」佘詩曼更透露希望未來能演出更貼近現實生活的角色。