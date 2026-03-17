正義女神｜文頌嫻19年後重返TVB 一出場兒子即死 素顏上陣與佘詩曼零交流

49歲文頌嫻相隔19年重返TVB熒幕，接拍法庭劇《正義女神Themis》挑戰母親角色，劇集已於優酷平台搶先開播，原來文頌嫻擔演的角色相當特別，一出場兒子慘死，令她要素顏上陣演出多場崩潰哭戲。這次復出更獲得監製鍾澍佳親自邀請，讓她在暌違TVB近二十年後，再次展現演技魅力！