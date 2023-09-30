47歲文頌嫻分享皺紋自拍照 網民驚嘆老得自然係真「魔女」！
47歲文頌嫻分享皺紋自拍照 零膠味 網民感驚嘆
現年47歲的文頌嫻，婚後育有一名女兒，出名是凍齡美人，她又不時分享跟女兒的生活照，自從淡出幕前後，她專心相夫教女，近日她突然進駐小紅書，還分享了多張自拍照，雖然她仍舊靚女，但隨著歲月她眼角亦出現少許皺紋，不過網民就大讚她老得自然，完全無膠味，還勸她千萬不要用濾鏡，能夠接受自然老去，才是真正的「美魔女」。
同2003年《天子尋龍》中的「碧瑤仙子」分別並不太，「美魔女」文頌嫻絕對當之無愧！
與佘詩曼、周家蔚、湯盈盈等組成娛圈「七魔女」
文女與佘詩曼、周家蔚、湯盈盈、梁靖琪、姚樂怡及鍾麗淇多年來情同姊妹，所以組成 「七魔女」，凡有喜慶活動都見成班女聚埋一齊。近日趁著姚樂怡「入五」50歲生日，眾美女再次齊人合體，當中47歲文頌嫻獲激讚凍齡美女，靚得自然，零膠味！
文頌嫻2012年奉女成婚 婚後淡出娛圈
文頌嫻（文女）在2012年奉女成婚，與商人李梓慎豪花過百萬在中環四季酒店舉行婚宴，同年8月女兒Jamie出世，文女即退出娛圈全職做少奶奶，婚後一家三口不時公開晒幸福。不過數年前李梓慎被疑似債主在其何文田寓所附近貼大字報，不過文女否認被追債，表 示老公可能畀人整蠱。文頌嫻不時與「七魔女」眾姊妹齊齊陪仔女大玩特玩，文頌嫻亦經常凍齡有方以素顏自信示人。
文頌嫻16歲出道受亞視力捧「顛峰期」靚樣曝光
文頌嫻於1993年加入亞洲電，外形嬌小樣子甜美古裝時裝皆宜，演首部電視劇《中國教父2再起風雲》開始演藝事業，1995年出演成龍主演電影《霹靂火》，曾獲「1998年亞視十大最受歡迎女藝員」獎項。2000 年轉簽無綫曾經獲重用， 2012年結婚生女一take過，從此息影。
當年廿幾歲的她與現在43歲相差不大，被指食咗防腐劑：
文女婚後過住幸福少奶奶生活 老公搵錢老婆享福
雖然商人老公李梓慎背景神秘，但文女婚後過住幸福少奶奶生活，每日湊女返學放學上 興趣班，閒時約好姊妹阿佘、湯盈盈、周家蔚及Toby梁靖琪聚會開P，搵奶粉錢養家就由 老公李梓慎一力承擔。知情者透露：「文女呢七年嚟都專注打理屋企，照顧好老公同個 女，得閒同『七魔女』班姊妹周圍玩不知幾開心，每次小朋友放長假，佢就特別忙，要安排 好多活動畀班魔二代，等佢哋可以放電，早前一放暑假已經幾個家庭一齊飛咗去台灣玩咗成 個星期，返到香港一樣繼續玩，有時湯盈盈同周家蔚唔得閒，文女都會出手幫佢哋湊埋仔 女。」早前文女與湯盈盈、鍾麗淇及周家蔚就約埋帶仔女去睇戲，十幾人拉大隊真係好熱 鬧，之後仲一齊去醫肚，每次出街都成隊軍隊咁。
仲有2001年非常深入民心的《錦織良緣》。
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