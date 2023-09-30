47歲文頌嫻分享皺紋自拍照 網民驚嘆老得自然係真「魔女」！

由佘詩曼、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、姚樂怡、鍾麗淇、周家蔚組成的「七魔女」，近日趁著姚樂怡「入五」50歲生日，眾美女齊人合體，當中47歲文頌嫻獲激讚凍齡美女，靚得自然，零膠味！而近日文頌嫻分享超天然自拍照，明顯只有眼角略顯皺紋，整體非常自然美，網民感驚嘆更勸她千萬不要用濾鏡，要休持眼前這種天然美！