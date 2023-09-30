文頌嫻

47歲文頌嫻分享皺紋自拍照 網民驚嘆老得自然係真「魔女」！

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由佘詩曼、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、姚樂怡、鍾麗淇、周家蔚組成的「七魔女」，近日趁著姚樂怡「入五」50歲生日，眾美女齊人合體，當中47歲文頌嫻獲激讚凍齡美女，靚得自然，零膠味！而近日文頌嫻分享超天然自拍照，明顯只有眼角略顯皺紋，整體非常自然美，網民感驚嘆更勸她千萬不要用濾鏡，要休持眼前這種天然美！

文頌嫻
（圖片來源：IG@annie_manchunghan）

47歲文頌嫻分享皺紋自拍照 零膠味 網民感驚嘆

現年47歲的文頌嫻，婚後育有一名女兒，出名是凍齡美人，她又不時分享跟女兒的生活照，自從淡出幕前後，她專心相夫教女，近日她突然進駐小紅書，還分享了多張自拍照，雖然她仍舊靚女，但隨著歲月她眼角亦出現少許皺紋，不過網民就大讚她老得自然，完全無膠味，還勸她千萬不要用濾鏡，能夠接受自然老去，才是真正的「美魔女」。

文頌嫻
（圖片來源：小紅書）
文頌嫻
（圖片來源：小紅書）
文頌嫻
（圖片來源：小紅書）

同2003年《天子尋龍》中的「碧瑤仙子」分別並不太，「美魔女」文頌嫻絕對當之無愧！

文頌嫻 文頌嫻於2003年《天子尋龍》中飾演「碧瑤仙子」
文頌嫻於2003年《天子尋龍》中飾演「碧瑤仙子」（圖片來源：TVB劇照）
文頌嫻 文頌嫻於2003年《天子尋龍》中飾演「碧瑤仙子」
文頌嫻於2003年《天子尋龍》中飾演「碧瑤仙子」（圖片來源：TVB劇集截圖放）
文頌嫻 文頌嫻於2003年《天子尋龍》中飾演「碧瑤仙子」
文頌嫻於2003年《天子尋龍》中飾演「碧瑤仙子」（圖片來源：TVB劇集截圖放）

與佘詩曼、周家蔚、湯盈盈等組成娛圈「七魔女」

文女與佘詩曼、周家蔚、湯盈盈、梁靖琪、姚樂怡及鍾麗淇多年來情同姊妹，所以組成 「七魔女」，凡有喜慶活動都見成班女聚埋一齊。近日趁著姚樂怡「入五」50歲生日，眾美女再次齊人合體，當中47歲文頌嫻獲激讚凍齡美女，靚得自然，零膠味！

文頌嫻
（圖片來源：IG@annie_manchunghan）
文頌嫻
（圖片來源：IG@annie_manchunghan）
文頌嫻 佘詩曼 早年七魔女成軍十周年，齊齊換上白色短裙影合照紀念成為佳話。
七魔女成軍已15年，這張十周年紀念合照成為佳話。（圖片來源：IG＠charmaine_sheh）
文頌嫻 佘詩曼 新年期間幾位成員相約懷孕的梁靖琪見面。
新年期間幾位成員相約懷孕的梁靖琪見面。（圖片來源：IG＠tobyleungchingki）

文頌嫻2012年奉女成婚 婚後淡出娛圈

文頌嫻（文女）在2012年奉女成婚，與商人李梓慎豪花過百萬在中環四季酒店舉行婚宴，同年8月女兒Jamie出世，文女即退出娛圈全職做少奶奶，婚後一家三口不時公開晒幸福。不過數年前李梓慎被疑似債主在其何文田寓所附近貼大字報，不過文女否認被追債，表 示老公可能畀人整蠱。文頌嫻不時與「七魔女」眾姊妹齊齊陪仔女大玩特玩，文頌嫻亦經常凍齡有方以素顏自信示人。

文頌嫻
（圖片來源：IG@annie_manchunghan）
文頌嫻與 周家蔚一齊帶仔 女去尖沙咀睇戲，兩位媽咪都素顏示人，keep得咁好又使乜驚喎？
文頌嫻與 周家蔚一齊帶仔 女去尖沙咀睇戲，兩位媽咪都素顏示人，keep得咁好又使乜驚喎？（圖片來源：新傳媒圖片庫）

文頌嫻16歲出道受亞視力捧「顛峰期」靚樣曝光

文頌嫻於1993年加入亞洲電，外形嬌小樣子甜美古裝時裝皆宜，演首部電視劇《中國教父2再起風雲》開始演藝事業，1995年出演成龍主演電影《霹靂火》，曾獲「1998年亞視十大最受歡迎女藝員」獎項。2000 年轉簽無綫曾經獲重用， 2012年結婚生女一take過，從此息影。

43歲文頌嫻凍齡湊女 16歲亞視出道「顛峰期」靚相曝光
（圖片來源：新傳媒圖片庫）

當年廿幾歲的她與現在43歲相差不大，被指食咗防腐劑：

43歲文頌嫻凍齡湊女 16歲亞視出道「顛峰期」靚相曝光
（圖片來源：YouTube截圖）
43歲文頌嫻凍齡湊女 16歲亞視出道「顛峰期」靚相曝光
（圖片來源：YouTube截圖）
43歲文頌嫻凍齡湊女 16歲亞視出道「顛峰期」靚相曝光
（圖片來源：YouTube截圖）

文女婚後過住幸福少奶奶生活 老公搵錢老婆享福

雖然商人老公李梓慎背景神秘，但文女婚後過住幸福少奶奶生活，每日湊女返學放學上 興趣班，閒時約好姊妹阿佘、湯盈盈、周家蔚及Toby梁靖琪聚會開P，搵奶粉錢養家就由 老公李梓慎一力承擔。知情者透露：「文女呢七年嚟都專注打理屋企，照顧好老公同個 女，得閒同『七魔女』班姊妹周圍玩不知幾開心，每次小朋友放長假，佢就特別忙，要安排 好多活動畀班魔二代，等佢哋可以放電，早前一放暑假已經幾個家庭一齊飛咗去台灣玩咗成 個星期，返到香港一樣繼續玩，有時湯盈盈同周家蔚唔得閒，文女都會出手幫佢哋湊埋仔 女。」早前文女與湯盈盈、鍾麗淇及周家蔚就約埋帶仔女去睇戲，十幾人拉大隊真係好熱 鬧，之後仲一齊去醫肚，每次出街都成隊軍隊咁。

43歲文頌嫻凍齡湊女 16歲亞視出道「顛峰期」靚相曝光
TVB在深夜時段曾重播21年前無綫劇集《烈火雄心 II 》，當年25歲的文頌嫻個樣好青澀，劇中她是歐錦棠師母，二人有感情線。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
43歲文頌嫻凍齡湊女 16歲亞視出道「顛峰期」靚相曝光
TVB在深夜時段曾重播21年前無綫劇集《烈火雄心 II 》，當年25歲的文頌嫻個樣好青澀，劇中她是歐錦棠師母，二人有感情線。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

仲有2001年非常深入民心的《錦織良緣》。

文頌嫻
（圖片來源：TVB劇集截圖放）
文頌嫻
（圖片來源：TVB劇集截圖放）
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（圖片來源：TVB劇集截圖放）

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香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：IG@annie_manchunghan、YouTube截圖、TVB

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