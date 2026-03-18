49歲文頌嫻復出暴瘦憔悴 親揭減磅真相 屢傳婚變老公欠債有佘詩曼相救

49歲TVB女神文頌嫻相隔19年重返熒幕，在新劇《正義女神Themis》中暴瘦憔悴的模樣震驚觀眾，臉頰凹陷顯得老態盡現。網民紛紛擔心她的健康狀況，更有人指她「感覺老了很多」、「好疲憊的感覺」。然而文頌嫻親自回應暴瘦原因，背後真相令人意外。