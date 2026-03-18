49歲文頌嫻復出暴瘦憔悴 親揭減磅真相 屢傳婚變老公欠債有佘詩曼相救
文頌嫻新劇造型引發健康憂慮
文頌嫻在法庭劇《正義女神Themis》中的造型與過往判若兩人，瘦到臉頰凹陷，眼神疲憊，令不少觀眾相當擔心她的身體狀況。劇集已在優酷平台搶先開播，觀眾看到文頌嫻的近況後紛紛留言關心，有網民直言「妹妹都老了」、「眼睛都睜不開」，與她在ViuTV新劇《打天下》中的凍齡美貌形成強烈對比。事實上，文頌嫻在劇中飾演痛失愛子的母親，更素顏上陣演繹多場崩潰哭戲，憔悴模樣確實令人心疼。
文頌嫻親揭暴瘦真相為角色犧牲
面對外界對她健康狀況的關注，文頌嫻主動解釋暴瘦原因，原來一切都是為了角色需要。她坦言「相信好多粉絲仍然會停留在文頌嫻的少女時代，但作為演員，是需要在不同階段去扮演不同角色。今次會以母親身份虐心演繹喪子之痛！為了特顯那份憔悴感，我刻意減磅」。文頌嫻更分享拍攝期間的趣事，透露初入法庭場景時被嚇到腳軟，好友佘詩曼立即安慰她說「那我的腿應該比你更軟吧！你看！法官要坐在最前方的高處」，令她瞬間放鬆下來。
文頌嫻婚姻狀況備受關注
文頌嫻自2012年與商人李梓慎結婚後，一直專心相夫教子，鮮少分享家庭狀況。然而近年她極少發布與丈夫的合照，自2021年後更未再分享夫妻合影，引發外界對其婚姻狀況的猜測。早在2018年，曾有傳聞指文頌嫻的丈夫欠債，更傳出好友佘詩曼出手相救，但當時兩人均否認傳聞。去年文頌嫻與好姊妹周家蔚、湯盈盈及鍾麗淇出席宴會時，有眼利網民發現她名牌上的稱謂為「Miss Annie Man」而非已婚女士常用的「Ms」，進一步加深了婚變傳聞。
網民關心文頌嫻復出狀態
文頌嫻復出拍劇的消息獲得不少網民支持，但看到她憔悴的模樣後，大家更關心她的身心狀況。有網民留言「希望她一切安好」、「演技依然在線但希望她照顧好自己」，也有粉絲表示理解她為角色付出的專業精神。文頌嫻曾在《烈火雄心2》、《談情說案》等經典劇集中留下深刻印象，如今重返熒幕雖然狀態有所變化，但她的演技實力仍然備受肯定。不少觀眾期待看到她在《正義女神Themis》中的精彩演出，同時也希望她能在工作與健康之間取得平衡。