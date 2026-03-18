49歲文頌嫻復出暴瘦憔悴 親揭減磅真相 屢傳婚變老公欠債有佘詩曼相救

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49歲TVB女神文頌嫻相隔19年重返熒幕，在新劇《正義女神Themis》中暴瘦憔悴的模樣震驚觀眾，臉頰凹陷顯得老態盡現。網民紛紛擔心她的健康狀況，更有人指她「感覺老了很多」、「好疲憊的感覺」。然而文頌嫻親自回應暴瘦原因，背後真相令人意外。

文頌嫻新劇造型引發健康憂慮

文頌嫻在法庭劇《正義女神Themis》中的造型與過往判若兩人，瘦到臉頰凹陷，眼神疲憊，令不少觀眾相當擔心她的身體狀況。劇集已在優酷平台搶先開播，觀眾看到文頌嫻的近況後紛紛留言關心，有網民直言「妹妹都老了」、「眼睛都睜不開」，與她在ViuTV新劇《打天下》中的凍齡美貌形成強烈對比。事實上，文頌嫻在劇中飾演痛失愛子的母親，更素顏上陣演繹多場崩潰哭戲，憔悴模樣確實令人心疼。

文頌嫻親揭暴瘦真相為角色犧牲

面對外界對她健康狀況的關注，文頌嫻主動解釋暴瘦原因，原來一切都是為了角色需要。她坦言「相信好多粉絲仍然會停留在文頌嫻的少女時代，但作為演員，是需要在不同階段去扮演不同角色。今次會以母親身份虐心演繹喪子之痛！為了特顯那份憔悴感，我刻意減磅」。文頌嫻更分享拍攝期間的趣事，透露初入法庭場景時被嚇到腳軟，好友佘詩曼立即安慰她說「那我的腿應該比你更軟吧！你看！法官要坐在最前方的高處」，令她瞬間放鬆下來。

文頌嫻婚姻狀況備受關注

文頌嫻自2012年與商人李梓慎結婚後，一直專心相夫教子，鮮少分享家庭狀況。然而近年她極少發布與丈夫的合照，自2021年後更未再分享夫妻合影，引發外界對其婚姻狀況的猜測。早在2018年，曾有傳聞指文頌嫻的丈夫欠債，更傳出好友佘詩曼出手相救，但當時兩人均否認傳聞。去年文頌嫻與好姊妹周家蔚、湯盈盈及鍾麗淇出席宴會時，有眼利網民發現她名牌上的稱謂為「Miss Annie Man」而非已婚女士常用的「Ms」，進一步加深了婚變傳聞。

網民關心文頌嫻復出狀態

文頌嫻復出拍劇的消息獲得不少網民支持，但看到她憔悴的模樣後，大家更關心她的身心狀況。有網民留言「希望她一切安好」、「演技依然在線但希望她照顧好自己」，也有粉絲表示理解她為角色付出的專業精神。文頌嫻曾在《烈火雄心2》、《談情說案》等經典劇集中留下深刻印象，如今重返熒幕雖然狀態有所變化，但她的演技實力仍然備受肯定。不少觀眾期待看到她在《正義女神Themis》中的精彩演出，同時也希望她能在工作與健康之間取得平衡。

文頌嫻 tvb 文頌嫻於2003年《天子尋龍》中飾演「碧瑤仙子」（圖片來源：TVB劇照）
文頌嫻於2003年《天子尋龍》中飾演「碧瑤仙子」（圖片來源：TVB劇照）
文頌嫻 tvb 文頌嫻的角色在《正義女神》第一集是焦點。（圖片來源：TVB）
文頌嫻的角色在《正義女神》第一集是焦點。（圖片來源：TVB）
文頌嫻 tvb 第一集結尾劇情反轉，原來高成彬真係惡魔少年角樓案兇手！（圖片來源：TVB）
第一集結尾劇情反轉，原來高成彬真係惡魔少年角樓案兇手！（圖片來源：TVB）
文頌嫻 tvb 文頌嫻2023年曾在TVB外購劇《疊影狙擊》中以經典清爽短髮現身。（圖片來源：TVB）
文頌嫻2023年曾在TVB外購劇《疊影狙擊》中以經典清爽短髮現身。（圖片來源：TVB）
文頌嫻 tvb 文頌嫻親揭暴瘦真相為角色犧牲（圖片來源：TVB）
文頌嫻親揭暴瘦真相為角色犧牲（圖片來源：TVB）
文頌嫻 tvb （圖片來源：小紅書）
（圖片來源：小紅書）
文頌嫻 tvb （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
文頌嫻 tvb 文頌嫻婚姻狀況備受關注（圖片來源：東方新地）
文頌嫻婚姻狀況備受關注（圖片來源：東方新地）

圖片來源：TVB劇照、TVB、小紅書、東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期

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