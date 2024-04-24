J2主持文頌男透露唔覆私訊竟被鬧 無奈表示：病後由感謝變咗服務大家
文頌男無奈表示唔覆DM被鬧
雖然在病痛的折磨下，文頌男仍然努力更新社交平台，更會透過直播與粉絲互動。不過文頌男透露，由於身體狀況限制，無法回覆所有粉絲的私訊，Koba的全文如下：
「自從我病咗之後，好似由感謝大家，變咗服務大家。
我收到源源不絕嘅DM。每個人都希望我回覆佢，我唔回覆佢嘅話甚至喺我直播上面鬧我。我知大家都好想同我做朋友，而其實我都好歡迎同大家做朋友，我都嘗試盡量回應晒大家嘅DM，尤其一啲有用嘅資訊，我係好感謝大家提供畀我。奈何實在太多太多嘅訊息，我實在冇辦法回復得晒，尤其是最近呢排每日都痛，根本分散唔到注意力去回覆大量嘅訊息，喺到同大家講句唔好意思，我知道大家都好熱心好關注，我已經收到大家嘅心意。我當然好歡迎大家發訊息畀我，但我未必可以回覆得晒，而儘管我未必可以及時回覆，我都會盡量睇晒大家嘅DM。
大家畀咗無數咁多、唔同嘅建議我。有啲人又話某啲嘢唔好食，有啲人又話某啲嘢應該食。我食親啲咩都話唔應該食，好似就嚟冇嘢係可以食，就嚟係咩都唔食得。咁我到底應該食啲乜嘢呢？大家建議我食素、戒呢樣戒嗰樣，我都只能夠盡量執行，同我屋企人講聲不如煮呢啲啦。
最後，我真係好感謝大家對我嘅熱心同關心，除咗收到你哋嘅捐款之外，仲有一啲膳食補充劑去幫助控制我嘅病情，冇你哋嘅支持我未必可以走到嚟而家呢一步，我對於以上種種嘅支持同關懷表示感激，多謝大家！同時都希望大家可以畀多啲空間我，體諒一下我。同病魔搏鬥係好辛苦、好困難嘅一件事情，希望大家繼續幫我集氣，打倒呢個大魔王！」
網民留言力撐文頌男
對於文頌男無辜被鬧一事，不少網民都留言力撐文頌男：「啲人唔使理咁多啦，最緊要顧好自己身體，希望你有奇蹟，祝你早日康復」、「網上怪人就無視佢地啦，講出來都無人會幫佢地。」、「請你繼續加油！專注自己養病，不用理會別人任何的要求，他們不會知道落藥後身心嘅攰係點樣。要身體有能量，期盼有希望就會有機會成功！祝福你！」、「可能啲人太關心你， 過度緊張， 你感覺變咗鬧， 咁樣諗會唔會舒服啲？ 自己要錫自己， 愛自己， 清閒時就睇訊息及覆（隨喜）休息之餘要堅持散步， 祝你早日康復， 撐住！」
J2節目主持文頌男化療無效 揭一個壞消息：活得冇尊嚴
J2節目《不正常愛情研究所》的主持文頌男（Koba），去年12月在社交平台透露因患上癌症（尤文氏肉瘤，Ewing’s Sarcoma），早前全面停工接受治療。早前更在《不正常愛情研究所》復工，表示「拍到眼濕濕，希望有機會再喺電視同大家見面」。文頌男昨日（27日）發文，透露一個壞消息，直言「我好唔想離開你哋」。
文頌男化療無效：腫瘤仲變大咗少少
文頌男早前復工亮相節目，直言「拍到眼濕濕」。文頌男帖文內容：「經歷咗第一階段嘅治療，做咗五次嘅化療，但係治療無效。照咗磁力共振，發現個腫瘤唔單止冇縮細，仲變大咗少少。喺呢個時間點，我想分享少少自己嘅真實想法同感受。做咗五次化療，每一次都好似經歷生死，肉體上好難受好辛苦，而且所有毛髮都甩晒，個樣好似妖怪咁，到後期仲開始痛返。」
文頌男擔心離死亡又近一步
文頌男形容心情跌咗落深淵，擔心距離死亡又近一步，更怕死得好痛苦，「我真係覺得好無奈，好似咁辛苦但係完全冇意義。另一方面，到真正聽到醫生話：「個治療冇乜效果、個腫瘤仲要大咗少少，最後一次化療都唔好做喇，準備做電療啦。」嘅時候，我心情喺嗰刻好似跌咗落深淵。同時，我真係好驚，感覺距離死亡又近咗一步，而且可能唔係死咁簡單，係會死得好痛苦，因為我嘅下肢 、盤骨附近嘅位置係越嚟越痛，痛到開始連嗎啡都冇辦法舒緩到，身體仲會不自覺抽搐，有啲身體部位已經變得麻木，排泄方面都開始出現好多問題（呢部分太羞恥都唔想講太多），
文頌男：我活得好冇尊嚴
「我開始有種感覺係「我活得好冇尊嚴」，因為行動不便、痛，每日都係喺屋企對住四埲牆，幾乎零社交、零工作，每日都活得好似好無意義咁。我成日都好驚，我真係好驚，好驚，好驚可能臨死前會半身不遂、全身插滿喉管、無時無刻都伴隨住巨大嘅痛楚、意識唔清醒又表達唔到自己。」
文頌男：其實根本唔知可以點放棄
文頌男更指其實根本唔知可以點放棄。「捱咗咁耐、咁辛苦、無一刻可以放鬆，有時唔知為咗乜嘢。我咁大個人，都未活得輕鬆過。由細到大都遇到唔同難關同挑戰，就算每次嘅挑戰都越嚟越困難，但我都靠自己一一跨越過，但個天就好似好想我死咁，唔肯放過我，唔想畀我輕鬆。喺我以為終於生活可以穩定啲嘅時候，又畀咗呢一個難關我，而今次我覺得我真係控制唔到，冇辦法靠自己去解決。」
「就算我想放棄，但其實根本唔知可以點放棄。我未死嘅話，我只能夠選擇堅持。依家我每日都痛、非常痛，無一刻唔痛，每日度日如年，我唔知幾時可以開始電療、幾時先可以舒緩到我嘅痛楚，我只係盼望可以快啲唔痛。我真係覺得好攰、好攰、真係好攰。」
網民紛紛留言鼓勵
他透露這段時間學懂活在當下：「我仍然好熱愛我嘅拍攝、演出工作。好希望有一日可以康復、行動自如，可以繼續返呢啲工作。我愛你哋，我好唔想離開你哋。」
文章一出，不少網民留言鼓勵文頌男。文頌男亦有回覆：「我一路睇一路喊，覺得好感動。真係好多謝大家嘅鼓勵，我估唔到咁多人都愛我、支持我。」