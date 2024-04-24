J2主持文頌男透露唔覆私訊竟被鬧 無奈表示：病後由感謝變咗服務大家

J2節目《不正常愛情研究所》主持文頌男（Koba），去年宣布確診患上尤文氏肉瘤（Ewing’s Sarcoma）的壞消息，更需全面停工接受治療。不過文頌男早前宣布化療失敗，需要進行電療。早前文頌男就在社交平台透露心聲，更表示自從病咗之後，好似由感謝大家，變咗服務大家……

