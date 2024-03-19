《新九品芝麻官》負評如潮 雷豹頭突變「辣妹」網友喪鬧炒冷飯劣作
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內地不時會翻拍一些經典電影推出新版本！不過唔少內容強差人意，最近就有內地新戲《新九品芝麻官》負評如潮！首日票房成績卻是令人大跌眼鏡，不足1000元人民幣，明顯破壞了星爺經典⋯⋯
原班人馬有苑瓊丹、黃一山 徐錦江變性感美女「雷喵」
翻拍的《新九品芝麻官》試圖複製原作的劇情和角色，甚至邀請了原班人馬中的苑瓊丹和黃一山參與演出，以期營造出一種時空交錯的感覺。不過，與原版相比，新版的演員陣容幾乎全換了血，主演包括彭禺厶、林妍柔、劉子豪和魏璐等，這些面孔對於大多數觀眾來說都相對陌生。據悉主角彭禺厶已不是第一次模仿星爺，之前還模仿星爺「武狀元蘇乞兒」變「瘋魔神捻蘇乞兒」不過網民似乎認為模仿生硬呆板，讓人很出戲。更讓人意外的是，新版中將原作中徐錦江所飾演的男性角色高手捕頭「雷豹」設定改為了性感美女「雷喵」，這一大膽的改動讓不少網民感到不滿，認為這樣的改動是對原作的不尊重。
日票房成績只有816元 網友直言新版是「自取其辱」
《新九品芝麻官》首日票房成績只有816元人民幣，網民對翻拍的《新九品芝麻官》負評如潮，有網友直言新版是「自取其辱」，這次翻拍完全毀掉了周星馳的經典，有的則表示看了開頭就無法忍受繼續觀看。「能做到如此一無是處，放在網大爛片中也算少見稀奇了！」、「毀星爺經典」、「有必要重拍嗎？自取其辱」、「三倍速看了一個小時實在看不下去，令人作嘔」
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圖片來源：《新九品芝麻官》、《九品芝麻官》