何太直播著性感小背心險走光 網民仲發現個嘴有異樣？何伯眼甘甘望到實
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76歲的何伯與43歲來自內地的新何太自上月上TVB《東張西望》接受訪問後，就引發了廣泛的討論。這段忘年戀不僅讓何伯與他的五個孩子關係破裂，還有指控稱他的女兒將他的450萬元養老金提走。儘管面對批評，他們仍然勇敢地展示他們的愛情，新何太更成為網紅，多次進行直播與網民互動，近日新何太在直播中更罕有露出小背心！
新何太直播激罕著小背心露bra帶 用外套遮住胸前險走光！
最近，何太在一次直播中意外展示了她的性感一面。當時她穿著一件吊帶小背心露出bra帶，突然意識到自己的穿著，便迅速用外套遮住胸前免走光，羞澀地說：「唔記得影住，要著返衫。」她隨後穿上了外套。旁邊的何伯即時有回應看著她，不解地問：「我就話你做咩？」何太隨後要求何伯開風扇，解釋說：「sorry呀，失禮，好熱呀，真係想除衫添呀。」何伯則回應說自己感覺很涼，還開玩笑說：「一陣啲黑粉又話你架喇！」
網民：河馬都知流量密碼
這段直播引起了網民的熱烈討論，有人留意到何太的嘴巴似乎有點紅腫，更有不少人留言說：「鹹伯又眼甘甘」、「何太好正」、「今晚又幾多次」、「何太好身材」、「何伯勁過後生仔」、「臉上表情都顯得好嫌棄既」、「河馬又出嚟作怪」、「河馬都知流量密碼」等。
4個月紀念日新何太直播以淚洗面勁過《東張》
新何太與何伯早前4個月紀念日眼淚汪汪，不斷用紙巾擦拭眼淚，而何伯則在旁邊不斷表達對她的愛，並向觀眾展示他們的甜蜜互動，何伯：「今日13號啊，同你四個月喇，百日有多。我而家又無錢，做乜唔同我分手啊？」他遞給何太紙巾，並稱讚她是好人：「好人唔係咁易搵㗎，我就夠眼光，搵到呢個老婆。」
撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：直播截圖資料或影片來源：原文刊於NewMonday