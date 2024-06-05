何伯無靚湯飲食「軟飯」更開心 何太抖音疑被舉報停用 準備敗走回鄉?
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何太轉戰抖音直播後搞作多多，樂觀地表示她能夠「搵錢養夫」，並宣布她將進行直播帶貨，不過事情遇到阻滯！更被指準備敗走回鄉？
何太直播帳戶疑被舉報停用 唯有回鄉投靠親戚？
新何太本來打算直播帶貨搵真銀，但由於帳戶疑似被舉報，她未能成功進行直播帶貨。即使如此，這一挫折並未影響何太成為網紅的決心，她繼續在社交平台上與粉絲互動，保持人氣。而何伯和何太被發現前往內地，據悉他們前往的是何太的家鄉陽江。有網友推測，此行是何太帶著何伯「敗走」回鄉投靠親戚。
何伯無靚湯飲 開始食「軟飯」
在社交群組中，何太連續兩天分享了她們的日常生活，顯示她仍舊過著網紅的生活。她公開了與何伯的豐富用餐菜式，似乎是在證明她能夠做到她所說的「說得出做得到」，每天都精心照顧何伯。何太曾表示，她會負責照顧何伯的日常飲食，讓他無需擔心生活。
一些細心的網民注意到何太與何伯的餐桌上菜式豐富，推測他們的用餐不僅限於兩人。除了肉類和蔬菜，餐桌上還有一大碗香軟的白飯和一大碗湯。然而，有網民質疑何太近期煲老火湯的次數有所減少，因此何伯可能只能喝味精湯。儘管如此，何伯的臉上依然掛著幸福的微笑。
圖片來源：直播截圖、抖音截圖資料或影片來源：原文刊於NewMonday