新倚天屠龍記｜林峯演張無忌被嫌老 王晶長文護航兼爆選角是因為一個人
撰文：東方新地｜圖：微博@小弟王晶
新倚天屠龍記｜分成兩部電影 2022年初上映
新倚天屠龍記陣容正式曝光，導演王晶公布最新未出街劇照，同時公布電影將分成兩部《九陽神功》及《聖火雄風》 ，今年初上映，同時貼出多張劇照，網民指林峯滄桑又顯老，對他演張無忌有很多意見，王晶親爆搵林峯的真正原因﹗
新倚天屠龍記｜古天樂力薦林峯演張無忌
王晶在微博為林峯護航，指林峯在無綫時期是被錯用及浪費天賦，「後來聽到林峯在《神探大戰》中演技大開，力迫劉青雲，加上古天樂力薦，才把張無忌這角色交了給他﹗…他沒有令我失望，演技到位外，百分之九十的武打都親自演出。」對於被網民嫌林峯老，王晶就話：「吳啟華演此角也38了，林峯在戲中感覺只是三十出頭…不能同李連杰來比較，每個年代會有新的007、蝙蝠俠，也會有張無忌。」
《新倚天屠龍記》小昭一角亦備受關注，王晶放出多張劇照中見到小昭由內地演員雲千千飾演，曾飾演王晶監製的《大師兄》、《唐伯虎點秋香2019》，以及王晶執導的《追龍II：賊王》等﹗新版《倚天屠龍記》將由林峯飾演張無忌、文詠珊飾演趙敏、古天樂飾演張翠山、雲千千飾演小昭、甄子丹飾演張三豐、邱意濃飾演周芷若、徐錦江飾演明教「金毛獅王」謝遜、方中信演明教「光明左使」楊逍、黃浩然則是明教「青翼蝠王」韋一笑，而朱晨麗則飾演殷素素。
新倚天屠龍記｜林峯史上最老張無忌
金庸巨著《倚天屠龍記》多年來一直不停被拍成電影、劇集，王晶之前宣布再翻拍成《新倚天屠龍記》，以延續其1993年《倚天屠龍記之魔教教主》。王晶親自在微博公布陣容，參與演出包括有林峯、甄子丹、古天樂、方中信、文詠珊等，飾演張無忌的林峯多個造型同時曝光，夠晒卡士，不過網民對古天樂做林峯老竇反應奇大，更嫌4字頭林峯演張無忌太老﹗
新倚天屠龍記｜網民接受唔到古天樂林峯演父子
王晶在微博公布演員陣容，並留言指翻拍《倚天屠龍記》是他廿多年來的心穎，並留言：「復拍倚天完成28年心願，三天前官宣黃金配角陣容。今天主角陣容：陳紫函飾紫衫龍王，劉浩龍飾宋青書，朱晨麗飾殷素素，古天樂飾張翠山，甄子丹飾張三豐，千呼萬喚始出來張無忌：林峯。」林峯演的張無忌一貫其俊朗，三款造型同時曝光滿足影迷，之不過卻被網民嫌棄太老演張無忌，更毫不留情面指他是史上最老張無忌，唔單止咁，對半百古天樂演其父張翠山，亦相當有意見，留言「我接受唔到囉」、「角色轉換可能更好」。
新倚天屠龍記｜新晶女郎演周芷若
其他陣容還包括甄子丹演張三豐、古天樂做張翠山、29歲大陸艷星邱意濃演周芷若、徐錦江做金毛獅王、黃浩然演青翼蝠王、駱應鈞做白眉鷹王、梁琤演滅絕師太、劉浩龍演宋青書及朱晨麗演殷素素等。網民又指演殷素素的朱晨麗比林峯年輕八年，對此甚為不滿，總之句句針對住40歲的林峯演張無忌老，未拍完未上映已經引起多多話題﹗