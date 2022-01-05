新倚天屠龍記｜林峯演張無忌被嫌老 王晶長文護航兼爆選角是因為一個人

新倚天屠龍記籌備拍攝三年，由林峯演張無忌，與古天樂演的張翠山做父子，甄子丹演張三豐、文詠珊Janice Man演趙敏，全面陣容正式曝光﹗不過網民卻對年過四十的林峯演張無忌反應好大，嫌林峯太老，首曝光的海報造型中林峯顯得太滄桑，網民嫌棄完全沒有張無忌的神髓﹗導演王晶長文護峯﹗