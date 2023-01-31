《新四十二章》被指抄大陸劇 海報設計十足十 Google都分辨唔到不同
《新四十二章》初版海報神似內地劇 設計配色十足十
內地劇《一路繁花相送》講述都市愛情，改編自青衫落拓同名小說，由鍾漢良、江疏影、炎亞綸、李晟等主演，喺2018年播出，早過《新四十二章》好多。睇返兩套劇嘅海報，發現《新四十二章》都巧妙地撞足《一路繁花相送》，眼利的網友寫道：「兩款海報都係主角排排坐」、「部分角色同樣翹腳chok樣」、「海報背景都係淺色主調」、「劇名字眼都同樣由紫色漸變至藍色」。為咗驗證兩套劇嘅海報有幾神似，有網民曾經用Google影像搜尋功能，上傳《一路繁花相送》海報，結果竟同時驚現《新四十二章》初版海報，睇嚟就連Google都認唔出兩者分別。
《新四十二章》再更換海報 竟似足某荷里活大片
後來無綫再換《新四十二章》宣傳海報，依然無辦法洗脫「抄襲」罪名。有網民發現《新四十二章》正式播放版海報同荷里活大片《復仇者聯盟3: 無限之戰》極似，他們留言寫道：「背景同樣太空銀河系為主」、「主要角色列陣排位接近一樣」，但無綫《新四十二章》版本，顯著設計無咁精緻，用色較為粗糙。
《新四十二章》監製曾被插抄襲 事後唔肯認數
由黎耀祥、陳豪主演嘅劇集《殺手》，同樣由陳維冠監製，2020年開播時以搞笑劇情同獨特角色成功吸引一眾煲劇迷，但唔少網民睇過《殺手》後，覺得故事設定跟香港本地作家孤泣於2014年創作小說《殺手世界》非常相似。唔少《殺手世界》粉絲替孤泣抱不平，孤泣本人亦喺社交網站回應：「我沒把《殺手世界》的IP賣給他們，至於是不是『抄襲』我也不知道，因為我不會看，也不想看。雖然明白讀者的心情，不過自己對「撞橋」一事毫無感覺，因為香港只有一套『原創』的《殺手世界》」。
陳維冠：孤泣嘅《殺手世界》，Sorry，我冇睇過
《殺手》監製陳維冠喺製作特輯《殺手 絕．殺．手冊》中，承認創作概念係來自其他影視作品：「呢個（殺手）係我多年嘅想法，源於26年前嘅一部電影叫做《這個殺手不太冷》（Leon: The Professional），我好鍾意裏面個角色叫Leon，佢用咗自己性命去換取另一個好悲慘嘅少女嘅性命，我好希望嗰個理念變成電視劇，《這個殺手不太冷》外亦有參考其他唔同嘅殺手電影，至於孤泣嘅《殺手世界》，Sorry，我冇睇過」。
無綫海報抄襲疑雲停不了 舊年已有套被指抄美劇
2022年由何廣沛及江嘉敏主演嘅《食腦喪B》，被網民指喪抄2015年美劇《iZombie》！當時網民列出3大要點，力證《食腦喪B》同《iZombie》似足九成：「何廣沛變成喪屍後靠食腦充饑；而《iZombie》中，女主角變成喪屍後同樣要靠食腦維生」、「劇中何廣沛進食人腦後，會擁有他人記憶同技能；而《iZombie》女主角食用人腦後，都能短暫繼承大腦主人記憶習性」、「《食腦喪B》中郭子豪飾演嘅古德明喺法醫實習生；《iZombie》中女主角本身就係法醫，所以兩位主角先不愁人腦來源」。
翻查無綫當時發出嘅收視數據，《食腦喪B》全劇表現麻麻，全劇平均電視直播得16.5點，除咗首週錄得18.2點外，之後不停下滑，最低仲試過得15.5點。
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