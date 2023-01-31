《新四十二章》被指抄大陸劇 海報設計十足十 Google都分辨唔到不同

陳豪、龔嘉欣、江嘉敏、周嘉洛等主演無綫新劇《新四十二章》尋晚播出首集，劇集本來是台慶劇，連台慶宣傳片也有提過，但有傳龔嘉欣與陳瀅不和，致劇集狠被抽起，最終安排炮灰期播出。劇集監製陳維冠創作向來天馬行空，今次新劇便是向《鹿鼎記》情節致敬。不過有眼利網民發現，《新四十二章》海報設計另有乾坤，巧妙同人撞橋，未知是否屬劇集致敬部分之一。