新四十二章 抄劇

《新四十二章》被指抄大陸劇 海報設計十足十 Google都分辨唔到不同

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陳豪、龔嘉欣、江嘉敏、周嘉洛等主演無綫新劇《新四十二章》尋晚播出首集，劇集本來是台慶劇，連台慶宣傳片也有提過，但有傳龔嘉欣與陳瀅不和，致劇集狠被抽起，最終安排炮灰期播出。劇集監製陳維冠創作向來天馬行空，今次新劇便是向《鹿鼎記》情節致敬。不過有眼利網民發現，《新四十二章》海報設計另有乾坤，巧妙同人撞橋，未知是否屬劇集致敬部分之一。

新四十二章 抄劇 新四十二章 龔嘉欣 在TVB的劇照發相中，已睇到龔嘉欣的黐鬚出現不少膠紙痕跡披晒口。
有傳龔嘉欣與陳瀅不和，致劇集被抽起，終炮灰期播出。（圖片來源：《新四十二章》劇照）
新四十二章 抄劇 TVB當時宣傳片都出咗，講明《新四十二章》會係台慶劇；最後急急抽起，換上《法證先鋒5》。
TVB當時宣傳片都出咗，講明《新四十二章》會係台慶劇；最後急急抽起，換上《法證先鋒5》。（圖片來源：[email protected]宣傳片截圖）

《新四十二章》初版海報神似內地劇 設計配色十足十

內地劇《一路繁花相送》講述都市愛情，改編自青衫落拓同名小說，由鍾漢良、江疏影、炎亞綸、李晟等主演，喺2018年播出，早過《新四十二章》好多。睇返兩套劇嘅海報，發現《新四十二章》都巧妙地撞足《一路繁花相送》，眼利的網友寫道：「兩款海報都係主角排排坐」、「部分角色同樣翹腳chok樣」、「海報背景都係淺色主調」、「劇名字眼都同樣由紫色漸變至藍色」。為咗驗證兩套劇嘅海報有幾神似，有網民曾經用Google影像搜尋功能，上傳《一路繁花相送》海報，結果竟同時驚現《新四十二章》初版海報，睇嚟就連Google都認唔出兩者分別。

新四十二章 抄劇 《新四十二章》初版海報酷似《一路繁花相送》。
《新四十二章》初版海報酷似《一路繁花相送》。（圖片來源：東方衛視）
新四十二章 抄劇 《新四十二章》足足遲《一路繁花相送》五年推出！
《新四十二章》足足遲《一路繁花相送》五年推出！（圖片來源：TVB）

《新四十二章》再更換海報 竟似足某荷里活大片

後來無綫再換《新四十二章》宣傳海報，依然無辦法洗脫「抄襲」罪名。有網民發現《新四十二章》正式播放版海報同荷里活大片《復仇者聯盟3: 無限之戰》極似，他們留言寫道：「背景同樣太空銀河系為主」、「主要角色列陣排位接近一樣」，但無綫《新四十二章》版本，顯著設計無咁精緻，用色較為粗糙。

新四十二章 抄劇 《新四十二章》最終海報極似《復仇者聯盟3: 無限之戰》。
《新四十二章》最終海報極似《復仇者聯盟3: 無限之戰》。（圖片來源：《復仇者聯盟3: 無限之戰》海報）
新四十二章 抄劇 《新四十二章》連荷里活大片都唔放過。
《新四十二章》連荷里活大片都唔放過。（圖片來源：TVB）

《新四十二章》監製曾被插抄襲 事後唔肯認數

由黎耀祥、陳豪主演嘅劇集《殺手》，同樣由陳維冠監製，2020年開播時以搞笑劇情同獨特角色成功吸引一眾煲劇迷，但唔少網民睇過《殺手》後，覺得故事設定跟香港本地作家孤泣於2014年創作小說《殺手世界》非常相似。唔少《殺手世界》粉絲替孤泣抱不平，孤泣本人亦喺社交網站回應：「我沒把《殺手世界》的IP賣給他們，至於是不是『抄襲』我也不知道，因為我不會看，也不想看。雖然明白讀者的心情，不過自己對「撞橋」一事毫無感覺，因為香港只有一套『原創』的《殺手世界》」。

新四十二章 抄劇 網民指《殺手》故事設定同香港本地作家孤泣於2014年創作小說《殺手世界》非常相似。
網民指《殺手》故事設定同香港本地作家孤泣於2014年創作小說《殺手世界》非常相似。（圖片來源：TVB）

陳維冠：孤泣嘅《殺手世界》，Sorry，我冇睇過

《殺手》監製陳維冠喺製作特輯《殺手 絕．殺．手冊》中，承認創作概念係來自其他影視作品：「呢個（殺手）係我多年嘅想法，源於26年前嘅一部電影叫做《這個殺手不太冷》（Leon: The Professional），我好鍾意裏面個角色叫Leon，佢用咗自己性命去換取另一個好悲慘嘅少女嘅性命，我好希望嗰個理念變成電視劇，《這個殺手不太冷》外亦有參考其他唔同嘅殺手電影，至於孤泣嘅《殺手世界》，Sorry，我冇睇過」。

新四十二章 抄劇 大批網民替作者孤泣抱不平！
大批網民替作者孤泣抱不平！（圖片來源：[email protected]
新四十二章 抄劇 孤泣開腔話唔會睇《殺手》。
孤泣開腔話唔會睇《殺手》。（圖片來源：[email protected]孤泣）

無綫海報抄襲疑雲停不了 舊年已有套被指抄美劇

2022年由何廣沛及江嘉敏主演嘅《食腦喪B》，被網民指喪抄2015年美劇《iZombie》！當時網民列出3大要點，力證《食腦喪B》同《iZombie》似足九成：「何廣沛變成喪屍後靠食腦充饑；而《iZombie》中，女主角變成喪屍後同樣要靠食腦維生」、「劇中何廣沛進食人腦後，會擁有他人記憶同技能；而《iZombie》女主角食用人腦後，都能短暫繼承大腦主人記憶習性」、「《食腦喪B》中郭子豪飾演嘅古德明喺法醫實習生；《iZombie》中女主角本身就係法醫，所以兩位主角先不愁人腦來源」。

翻查無綫當時發出嘅收視數據，《食腦喪B》全劇表現麻麻，全劇平均電視直播得16.5點，除咗首週錄得18.2點外，之後不停下滑，最低仲試過得15.5點。

新四十二章 抄劇 網民力指《食腦喪B》同《iZombie》似足九成。
網民力指《食腦喪B》同《iZombie》似足九成。（圖片來源：TVB）
新四十二章 抄劇 原來就連造型都接近一樣喎！
原來就連造型都接近一樣喎！（圖片來源：《iZombie》海報）

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撰文：東方新地圖片來源：《新四十二章》劇照

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