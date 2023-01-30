新四十二章 | 江嘉敏為劇剪短髮大犧牲 狂惹負評連男友都冇埋
《新四十二章》江嘉敏 飾演「現代韋小寶」
現年28歲的江嘉敏今次被監製落order剪短頭髮，以男仔頭造型飾演「現代韋小寶」劇中飾演擁有數學天賦的邵桂芝，在潛意識中連結了韋小寶的經歷，每次瀕死時都會出現解決危機的提示。
呼應《鹿鼎記》
《新四十二章》是《殺手》監製陳維冠的作品故事，呼應《鹿鼎記》情節，講述一眾現代人「化身」成歷史人物，爭奪失落已久的寶藏「四十二章經」。
被周嘉洛綑綁兼鞭打
劇中江嘉敏同周嘉洛有感情線，預告亦見到她被周嘉洛在床上綑綁兼鞭打，大玩SM情節。不過網民就對江嘉敏的男仔頭造型好唔受落，不少網民指自從江嘉敏為拍劇而剪短髮後，不但被仔飛，星途亦從此一沉百踩！
女神大跌watt變仙杜拉
《新四十二章》由前年尾拍到去年初，當時江嘉敏為拍劇而剪去多年長髮，被網民指女神大跌watt「完全Carry唔到短髮」、「顏值大減」、「未到三十就滲出師奶味」等等，甚至問她：「係咪致敬仙杜拉？」
暗示因剪短髮被飛
去年江嘉敏同拍拖3年多的電競高層男友Anthony分手，宣布分手前，她先在IG暗指男方嫌棄她的短髮新造型，之後又暗示分手原因是男方出軌。在訪問中被問到和前度Anthony分手是否因為剪短頭髮時，江嘉敏回答：「唔知喎，你真係要問番佢！」
重溫江嘉敏負評事件簿：
江嘉敏2017年在無綫劇《親親我好媽》演江美儀大女，純情學生妹形象討好，演技亦大受好評，更憑劇集提名頒獎禮最佳女配角獎，演藝路可謂順風順水，近年卻因負面新聞致形象大跌：
緋聞女王姣盡男拍檔
江嘉敏2018年升呢女一夥王浩信拍《兄弟》，但在赴英國拍《兄弟》外景期間，卻被爆主動姣黐人夫王浩信，即使返港後都頻頻主動聯絡男方。江嘉敏事後在訪問中解釋自己只係太熱情：「其實我已經收斂咗，因為我一直想工作環境開心，所以同咩人都啱傾，老中青乜都傾一餐，乜話題都傾到！」
其實江嘉敏拍攝《兄弟》時，先後同王浩信及伍允龍都傳過緋聞。2017年拍《果欄中的江湖大嫂》時，江嘉敏亦曾被指頻頻向飾演其男友的黃嘉樂放電，網民都狠批她是姣精，好擔心今次周嘉洛都會被她姣到！
「富貴船P羅生門」後與馮盈盈反目
江嘉敏和馮盈盈曾經情同姐妹，不過自從2020年兩人被拍到與賭王四房公子何猷亨出船P之後，兩人因此反目成仇。當時兩人各執一詞，馮盈盈揚言自己事前不認識何猷亨，是江嘉敏帶自己上船P；可是江嘉敏卻表示三人曾經有過飯局，甚至於IG發文感謝馮盈盈邀請自己去船P，暗示馮盈盈講大話！
江嘉敏和馮盈盈反目後，有不少網民都力撐馮盈盈，指責江嘉敏咬住對方唔放：「嗰時江嘉敏不停狙擊FYY，成個八婆格出晒嚟，出嚟答記者時又寸寸貢，天生八婆嘅嘴臉遮唔住」、「自從佢同FYY反面之後就唔鍾意佢，佢再扮唔到純情小兔兔，對佢無晒幻想」。
出名係「TVB大喇叭」
何廣沛、郭子豪及奶仔方紹聰在節目中被問到最唔想合作藝人，何廣沛即指有三個女仔，因為：「佢哋講嘢分貝很高，好大聲、好多嘢講、好嘈嘅，呢三個女仔我都合作過嘅，三個都唔想合作，因為真係好煩，拍劇已經辛苦啦係咪？仲要嗶哩巴啦，嘈喧巴閉！」郭子豪和應並以「TVB三大喇叭」來形容，又指她們說話速度快如「Whatsapp 1.5x」﹗當時已有人猜其中一個是江嘉敏，因為何廣沛不只一次公開指江嘉敏好似喇叭咁嘈！
被封「時裝車禍KOL」
江嘉敏幾乎次次現身大型活動都例牌炒車，因此被封為「時裝車禍KOL」。例如2019年出席《萬千星輝頒獎典禮2020》，當時蜜運中的江嘉敏一身「幸福肥」，卻穿上一襲Bling Bling直間緊身魚尾裙，將其腰間贅肉表露無遺，相當趕客。
睇埋《新四十二章》預告：
《新四十二章》由30/1起逢星期一至五晚8:30PM在翡翠台播出！
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