新四十二章

新四十二章 | 江嘉敏為劇剪短髮大犧牲 狂惹負評連男友都冇埋

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《新四十二章》本為2022年台慶劇，原定接檔《美麗戰場》播出，卻幾經變陣，最終落實於今晚（30日）起播放，江嘉敏為了在劇中飾演「現代韋小寶」而剪短頭髮，變成男仔頭造型，非常大犧牲，更因此惹來眾多負評！

新四十二章 江嘉敏為拍劇犧牲一頭長髮。
江嘉敏為拍劇犧牲一頭長髮。（圖片來源：《新四十二章》預告截圖）

《新四十二章》江嘉敏 飾演「現代韋小寶」

現年28歲的江嘉敏今次被監製落order剪短頭髮，以男仔頭造型飾演「現代韋小寶」劇中飾演擁有數學天賦的邵桂芝，在潛意識中連結了韋小寶的經歷，每次瀕死時都會出現解決危機的提示。

新四十二章 四十二章經
江嘉敏為演「現代韋小寶」而剪短頭髮。（圖片來源：tvb.com）

呼應《鹿鼎記》

《新四十二章》是《殺手》監製陳維冠的作品故事，呼應《鹿鼎記》情節，講述一眾現代人「化身」成歷史人物，爭奪失落已久的寶藏「四十二章經」。

新四十二章 無綫節目巡禮 2023 無綫節目巡禮
《新四十二章》由陳豪、龔嘉欣、江嘉敏、周嘉洛等多位演員演出。（圖片來源：《新四十二章》預告截圖）

被周嘉洛綑綁兼鞭打

劇中江嘉敏同周嘉洛有感情線，預告亦見到她被周嘉洛在床上綑綁兼鞭打，大玩SM情節。不過網民就對江嘉敏的男仔頭造型好唔受落，不少網民指自從江嘉敏為拍劇而剪短髮後，不但被仔飛，星途亦從此一沉百踩！

新四十二章 網民都狠批短髮的江嘉敏好趕客！
網民都狠批短髮的江嘉敏好趕客！（圖片來源：《新四十二章》預告截圖）
新四十二章 周嘉洛飾演擁有雙重人格的柯建寧。
周嘉洛飾演擁有雙重人格的柯建寧。（圖片來源：《新四十二章》預告截圖）
新四十二章 將江嘉敏綁在床上鞭打。
將江嘉敏綁在床上鞭打。（圖片來源：《新四十二章》預告截圖）

女神大跌watt變仙杜拉

《新四十二章》由前年尾拍到去年初，當時江嘉敏為拍劇而剪去多年長髮，被網民指女神大跌watt「完全Carry唔到短髮」、「顏值大減」、「未到三十就滲出師奶味」等等，甚至問她：「係咪致敬仙杜拉？」

新四十二章 江嘉敏 江嘉敏去年底換上短髮新造型，有網民問她是否向前輩仙杜拉致敬。
江嘉敏換上短髮新造型後，曾被網民問她是否向前輩仙杜拉致敬。（圖片來源：[email protected]_kong）
新四十二章 江嘉敏 為咗一部劇，好犧牲呀！
為咗一部劇，好犧牲呀！（圖片來源：[email protected]_kong）

暗示因剪短髮被飛

去年江嘉敏同拍拖3年多的電競高層男友Anthony分手，宣布分手前，她先在IG暗指男方嫌棄她的短髮新造型，之後又暗示分手原因是男方出軌。在訪問中被問到和前度Anthony分手是否因為剪短頭髮時，江嘉敏回答：「唔知喎，你真係要問番佢！」

新四十二章 江嘉敏 拍拖三年多四年來經常放閃﹗
江嘉敏與前度Anthony拍拖三年多四年來經常放閃﹗（圖片來源：[email protected]_kong）
新四十二章 江嘉敏 江嘉敏連日在社交網抒發失戀情感。
分手後江嘉敏多次在社交網抒發失戀情感，更曾發文講到「我知道，你們都會好好的。」疑似暗指男方出軌。（圖片來源：[email protected]_kong）

重溫江嘉敏負評事件簿：

江嘉敏2017年在無綫劇《親親我好媽》演江美儀大女，純情學生妹形象討好，演技亦大受好評，更憑劇集提名頒獎禮最佳女配角獎，演藝路可謂順風順水，近年卻因負面新聞致形象大跌：

新四十二章 江嘉敏 無綫
當年江嘉敏在無綫劇《親親我好媽》中飾演中六考DSE的女學生，一劇入屋，人氣一度急升。（圖片來源：[email protected]_kong）

緋聞女王姣盡男拍檔

江嘉敏2018年升呢女一夥王浩信拍《兄弟》，但在赴英國拍《兄弟》外景期間，卻被爆主動姣黐人夫王浩信，即使返港後都頻頻主動聯絡男方。江嘉敏事後在訪問中解釋自己只係太熱情：「其實我已經收斂咗，因為我一直想工作環境開心，所以同咩人都啱傾，老中青乜都傾一餐，乜話題都傾到！」

新四十二章 江嘉敏 有傳英國拍外景期間，江嘉敏姣上王浩信，經常主動獻殷勤，買咖啡都只預對方！
有傳英國拍外景期間，江嘉敏姣上王浩信，經常主動獻殷勤，買咖啡都只預對方！（圖片來源：新傳媒圖片庫）

其實江嘉敏拍攝《兄弟》時，先後同王浩信及伍允龍都傳過緋聞。2017年拍《果欄中的江湖大嫂》時，江嘉敏亦曾被指頻頻向飾演其男友的黃嘉樂放電，網民都狠批她是姣精，好擔心今次周嘉洛都會被她姣到！

新四十二章 17年拍《果欄中的江湖大嫂》時，江嘉敏飾演黃嘉樂女友，馮盈盈則飾演黃嘉樂妹妹，有傳二人同時向男方放電，經常爭風呷醋，不過黃嘉樂當時已有個拍拖多年感情穩定的攝影師女友，定力夠無被姣到。
17年拍《果欄中的江湖大嫂》時，江嘉敏飾演黃嘉樂女友，馮盈盈則飾演黃嘉樂妹妹，有傳二人同時向男方放電，經常爭風呷醋，不過黃嘉樂當時已有個拍拖多年感情穩定的攝影師女友，定力夠冇被姣到。（圖片來源：新傳媒資料庫）

「富貴船P羅生門」後與馮盈盈反目

江嘉敏和馮盈盈曾經情同姐妹，不過自從2020年兩人被拍到與賭王四房公子何猷亨出船P之後，兩人因此反目成仇。當時兩人各執一詞，馮盈盈揚言自己事前不認識何猷亨，是江嘉敏帶自己上船P；可是江嘉敏卻表示三人曾經有過飯局，甚至於IG發文感謝馮盈盈邀請自己去船P，暗示馮盈盈講大話！

新四十二章 幾個女仔本來一齊去船P好開心，不過事後各有各撐，口供亦唔夾，江嘉敏爆料話眾人早已認識出席過飯局，同馮盈盈所講的新相識有出入。
幾個女仔本來一齊去船P好開心，不過事後各有各撐，口供亦唔夾，江嘉敏爆料話眾人早已認識出席過飯局，同馮盈盈所講的新相識有出入。（圖片來源：[email protected]_kong）

江嘉敏和馮盈盈反目後，有不少網民都力撐馮盈盈，指責江嘉敏咬住對方唔放：「嗰時江嘉敏不停狙擊FYY，成個八婆格出晒嚟，出嚟答記者時又寸寸貢，天生八婆嘅嘴臉遮唔住」、「自從佢同FYY反面之後就唔鍾意佢，佢再扮唔到純情小兔兔，對佢無晒幻想」。

新四十二章 江嘉敏 長達兩小時的活動中兩人完全零交流
早前無綫舉行台慶亮燈儀式，在長達兩小時的活動中，江嘉敏與馮盈盈被發現只相隔兩個身位，但完全零交流，令網民都好奇兩人是否再次不和！（圖片來源：[email protected] (Official) 截圖）

出名係「TVB大喇叭」

何廣沛、郭子豪及奶仔方紹聰在節目中被問到最唔想合作藝人，何廣沛即指有三個女仔，因為：「佢哋講嘢分貝很高，好大聲、好多嘢講、好嘈嘅，呢三個女仔我都合作過嘅，三個都唔想合作，因為真係好煩，拍劇已經辛苦啦係咪？仲要嗶哩巴啦，嘈喧巴閉！」郭子豪和應並以「TVB三大喇叭」來形容，又指她們說話速度快如「Whatsapp 1.5x」﹗當時已有人猜其中一個是江嘉敏，因為何廣沛不只一次公開指江嘉敏好似喇叭咁嘈！

新四十二章 江嘉敏被何廣沛暗指係「TVB大喇叭」。
江嘉敏被何廣沛暗指係「TVB大喇叭」。（圖片來源：[email protected]_kong）

被封「時裝車禍KOL」

江嘉敏幾乎次次現身大型活動都例牌炒車，因此被封為「時裝車禍KOL」。例如2019年出席《萬千星輝頒獎典禮2020》，當時蜜運中的江嘉敏一身「幸福肥」，卻穿上一襲Bling Bling直間緊身魚尾裙，將其腰間贅肉表露無遺，相當趕客。

新四十二章 江嘉敏 江嘉敏於IG自貼《萬千星輝頒獎典禮2020》的造型照。
江嘉敏曾於IG自貼《萬千星輝頒獎典禮2020》的造型照。（圖片來源：[email protected]_kong）
新四十二章 江嘉敏現晒粗腰肥pat。
江嘉敏現晒粗腰肥pat。（圖片來源：TVB截圖）
新四十二章 江嘉敏 江嘉敏出席《周年慶典節目巡禮2022》的一身造型被指顯肥又老氣。
江嘉敏出席《周年慶典節目巡禮2022》的一身造型被指顯肥又老氣。（圖片來源：[email protected]_kong）
新四十二章 剪短髮後更被指似師奶，就算露埋長腿都救唔返！
剪短髮後更被指似師奶，就算露埋長腿都救唔返！（圖片來源：[email protected]_kong）

睇埋《新四十二章》預告：

《新四十二章》由30/1起逢星期一至五晚8:30PM在翡翠台播出！

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撰文：東方新地圖片來源：《新四十二章》預告截圖、[email protected]_kong資料或影片來源：[email protected] (official)

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