江嘉敏月租3萬元風水樓 善用蝸居空間頻打卡
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今年28歲的江嘉敏自從與拍拖三年的圈外男友Anthony分手後，一直寄情工作，早前更以3萬元月租入住某油塘風水屋苑。據知有「隱形富婆」之稱的幸福人妻陳煒亦在婚前租住過該單位，看來江嘉敏都想沾沾旺氣，求來年愛情事業兩得意。
江嘉敏月租3萬元風水樓 用盡蝸居每個空間
江嘉敏早前搬進月租3萬港幣，連陳煒都租住過嘅某油塘風水屋苑。江嘉敏近日於社交平台上載一條在家中做運動的短片，從片中可見雖然江嘉敏的客廳並不算寬敞，但依然能夠放下電子琴、梳發、電視，又能放下兩張瑜伽墊，邀請瑜伽老師到家中一起做運動。
此外，從江嘉敏上傳到社交平台的照片中可見，雖然新居住處面積不大，但她依然善用「蝸居」每一個角落，例如將窗台變成看書休息的小天地，唔睇書都可以坐在窗台邊休息一番，夠曬精明！
坐擁無敵大海景 屋苑設施樣樣齊
江嘉敏所租住的風水屋最吸引的地方，就一定係客廳窗外的一眼無際的無敵大海景。此外，網民都話非常羨慕江嘉敏屋苑中應有盡有的會所設施，江嘉敏亦時不時到會所泳池和健身房打卡，健身房入面連普拉提設施都有，同一般酒店設施有得比。
分手後頻頻收花於家中打卡
江嘉敏自從與拍拖三年的電競高層男友Anthony分手後，曾經在IG寫道「一個人愛你係唔會理你長頭髮定短頭髮」，暗指男方嫌棄她的短髮造型，之後再發文暗指男方出軌。最近又頻頻在社交平台大曬自己收花，雖然江嘉敏每次都話是粉絲們送的鮮花禮物，但似乎都有啲想向前男友示威嘅感覺！
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