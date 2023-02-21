江嘉敏月租3萬元風水樓 善用蝸居空間頻打卡

今年28歲的江嘉敏自從與拍拖三年的圈外男友Anthony分手後，一直寄情工作，早前更以3萬元月租入住某油塘風水屋苑。據知有「隱形富婆」之稱的幸福人妻陳煒亦在婚前租住過該單位，看來江嘉敏都想沾沾旺氣，求來年愛情事業兩得意。