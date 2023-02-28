新四十二章

新四十二章｜149cm糖妹演武林高手壓力大 爛面造型夠嚇人 原來係Big Boss？

最新娛聞
東方新地

廣告

無綫劇《新四十二章》除向《鹿鼎記》致敬外，還融合歷史和功夫元素，再加上無厘頭古靈精怪劇情引爆笑彈，例如有龔家欣患有生鬚怪病，而手短腳短只有149cm高嘅糖妹（黃山怡），竟然係武林高手兼Big Boss，仲要搞到呢位高登女神整爛塊面見人。

新四十二章 糖妹 女俠妝又出乎意料地適合糖妹！
糖妹呢個女黑俠造型都幾襯佢。（圖片來源：TVB提供）
新四十二章 有武術根底嘅鄭家生，最後都不敵糖妹。
有武術根底嘅鄭家生，最後都不敵糖妹。（圖片來源：TVB提供）

《新四十二章》糖妹現真身

昨晚（2月27日）無綫劇《新四十二章》，糖妹（黃山怡）的Big Boss真身終極曝光，仲同馬海倫嘅護花使者鄭家生喺後巷大戰，身高140cm擁五短身形的糖妹是武林高手，最後雖然戰勝對手，但元氣大傷吐血兼爛臉，原來過去150年，糖妹都係利用大寶丹返老還童。

新四十二章 別以為身高149cm高嘅糖妹打起上嚟會好論盡，其實佢下盤非常穩健，出嚟效果令人好意外。
別以為身高149cm高嘅糖妹打起上嚟會好論盡，其實佢下盤非常穩健，出嚟效果令人好意外。（圖片來源：TVB提供）
新四十二章 糖妹在《新四十二章》非常打得，網民都大讚佢有型。
糖妹在《新四十二章》非常打得，網民都大讚佢有型。（圖片來源：TVB提供）
新四十二章 糖妹搞笑指打戲最難是Keep靚樣。
糖妹搞笑指打戲最難是Keep靚樣。（圖片來源：TVB提供）

糖妹拋劍心理壓力大

該場後巷大戰雖然只有短短分半鐘，但糖妹同鄭家生足足拍咗一晚加一個通宵。根據無綫提供嘅花絮片段，雖然糖妹吊威也喺的士上跳高擒低已相當考體力和腳力，但原來都唔及耍劍令佢大傷腦筋。話說劇情糖妹需要先將劍拋高才刺向鄭家生，為咗拋得有型、刺得瀟灑，糖妹專登為咗呢個鏡頭重覆排練N咁多次，但都係不斷甩手變成「空中飛劍」。糖妹仲話拋劍心理壓力比吊威也大：「因為好驚會整親人。」不過，糖妹就搞笑指拍打戲最難係keep住個靚樣：「武指成日叫我唔好擘大個鼻哥窿，又話唔可以眨眼。」武林高手原來唔易做。

新四十二章 糖妹 糖妹話拍呢長打戲拋劍最難
糖妹拍覺得拍打戲最難係拋劍。（圖片來源：TVB提供）
新四十二章 糖妹 糖妹失手過好幾次，場面幾牙煙！
細細粒的糖妹拎住把劍舞來舞去，真係幾牙煙！（圖片來源：TVB提供）

糖妹爛面造型犧牲靚樣

至於在劇中的「爛面」造型，令糖妹要犧牲色相，她笑言係入行首次成塊臉倒模：「我依家有個人形石膏喺TVB化妝間，好勁架，哈哈！嗰個造型每次拍之前係要黐上去嘅，好彩拍嗰時唔使打太多，因為嗰塊嘢撻落塊面度，再加埋出汗嘅話都好杰撻撻。」糖妹還額外展示了自己的清朝裝造型照，配合爛面妝加服指專誠打造的七彩民族風造型夠晒「百變」。

新四十二章 糖妹呢個爛面造型真係超級嚇人！
糖妹呢個爛面造型真係超級嚇人！（圖片來源：TVB提供）
新四十二章 糖妹為咗化個「爛面」造型，倒咗兩次模，佢仲話個「假爛面」撻上面個感覺係杰撻撻。
糖妹為咗化個「爛面」造型，倒咗兩次模，佢仲話個「假爛面」撻上面個感覺係杰撻撻。（圖片來源：TVB提供）

糖妹劇中形象多變

除了爛面造型外，糖妹在劇中更有古裝及時裝造型，其中結局篇更會以丐幫的「獨眼造型」登場，與龔嘉欣展開終極決戰！

新四十二章 一登場以美艷十足的造型登場的糖妹，雖然齊蔭頭造型好似熟口熟面，但都只是她在劇中「第一型態」的造型。
除了女黑俠造型，糖妹亦有靚靚的時裝造型。（圖片來源：TVB提供）
新四十二章 劇中糖妹因為靠大寶丹，所以能在150年前由清潮活到現代。
劇中糖妹因為靠大寶丹，所以能在150年前由清潮活到現代。（圖片來源：TVB提供）
新四十二章 糖妹其中一個曲髮造型。
糖妹其中一個曲髮造型。（圖片來源：TVB提供）
新四十二章 糖妹 最後更會以丐幫般的骯髒「獨眼造型」登場
結局篇更會有丐幫「獨眼造型」，功架十足。（圖片來源：TVB提供）
新四十二章 糖妹
糖妹雖然得149cm，但首次演武林高手，有姿勢有實際，最後更與襲嘉欣決戰。（圖片來源：TVB提供）
新四十二章 糖妹
糖妹與另一哈比族人鄺潔楹對打。（圖片來源：TVB提供）
新四十二章 糖妹、李君妍同譚凱琪齊齊為龔嘉欣慶生，問到點解有四個蛋糕咁多，糖妹笑言:「因為大家都錫佢咯。」
糖妹、李君妍同譚凱琪齊齊為龔嘉欣慶生，問到點解有四個蛋糕咁多，糖妹笑言：「因為大家都錫佢咯。」（圖片來源：TVB提供）

常見問題

《新四十二章》分集劇情及結局劇透？

新四十二章｜第1-5集：龔嘉欣患有生鬚怪病 陳豪患有失眠症
新四十二章｜第6-10集：糖妹登場疑似Final Boss！再世總舵主手上藏有兩頁尋寶筆記

新四十二章｜（最新）第11-15集：江嘉敏周嘉洛闖進神秘組織

新四十二章｜第16-20集：（待更新）
新四十二章｜第21-25集大結局：（待更新）

《新四十二章》與梁朝偉版本《鹿鼎記》為何有關係？

《新四十二章》呼應1984年劇集版《鹿鼎記》故事情節，融合歷史與功夫元素，劇中角色都與《鹿鼎記》的角色有微妙連結⋯⋯按此看詳情

撰文：東方新地圖片來源：TVB提供

讀者留言

熱門文章

 