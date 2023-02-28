新四十二章｜149cm糖妹演武林高手壓力大 爛面造型夠嚇人 原來係Big Boss？
《新四十二章》糖妹現真身
昨晚（2月27日）無綫劇《新四十二章》，糖妹（黃山怡）的Big Boss真身終極曝光，仲同馬海倫嘅護花使者鄭家生喺後巷大戰，身高140cm擁五短身形的糖妹是武林高手，最後雖然戰勝對手，但元氣大傷吐血兼爛臉，原來過去150年，糖妹都係利用大寶丹返老還童。
糖妹拋劍心理壓力大
該場後巷大戰雖然只有短短分半鐘，但糖妹同鄭家生足足拍咗一晚加一個通宵。根據無綫提供嘅花絮片段，雖然糖妹吊威也喺的士上跳高擒低已相當考體力和腳力，但原來都唔及耍劍令佢大傷腦筋。話說劇情糖妹需要先將劍拋高才刺向鄭家生，為咗拋得有型、刺得瀟灑，糖妹專登為咗呢個鏡頭重覆排練N咁多次，但都係不斷甩手變成「空中飛劍」。糖妹仲話拋劍心理壓力比吊威也大：「因為好驚會整親人。」不過，糖妹就搞笑指拍打戲最難係keep住個靚樣：「武指成日叫我唔好擘大個鼻哥窿，又話唔可以眨眼。」武林高手原來唔易做。
糖妹爛面造型犧牲靚樣
至於在劇中的「爛面」造型，令糖妹要犧牲色相，她笑言係入行首次成塊臉倒模：「我依家有個人形石膏喺TVB化妝間，好勁架，哈哈！嗰個造型每次拍之前係要黐上去嘅，好彩拍嗰時唔使打太多，因為嗰塊嘢撻落塊面度，再加埋出汗嘅話都好杰撻撻。」糖妹還額外展示了自己的清朝裝造型照，配合爛面妝加服指專誠打造的七彩民族風造型夠晒「百變」。
糖妹劇中形象多變
除了爛面造型外，糖妹在劇中更有古裝及時裝造型，其中結局篇更會以丐幫的「獨眼造型」登場，與龔嘉欣展開終極決戰！
常見問題
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