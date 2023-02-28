新四十二章｜149cm糖妹演武林高手壓力大 爛面造型夠嚇人 原來係Big Boss？

無綫劇《新四十二章》除向《鹿鼎記》致敬外，還融合歷史和功夫元素，再加上無厘頭古靈精怪劇情引爆笑彈，例如有龔家欣患有生鬚怪病，而手短腳短只有149cm高嘅糖妹（黃山怡），竟然係武林高手兼Big Boss，仲要搞到呢位高登女神整爛塊面見人。