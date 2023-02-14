新四十二章 | 盤點7大美女造型排行榜 爆炸頭、生鬍 個個博到盡！
盤點《新四十二章》7大美女造型排行榜
在《新四十二章》中，每位有份演出的女演員都一撇過往女神形象，除了要扮鬼扮馬之餘，某幾位演員更收到監製Order要狠心剪去長髮。其實今次已經不是監製第一次玩髮型，監製前一齣劇集《七公主》已經要高海寧剪短髮扮男人頭、要求黃翠如剪短至齊肩「強人look」，今次《新四十二章》就玩得更盡，我們一起看看7位美女在劇中的新穎造型！
第7位：史穎喬（26歲）飾演大孖辮碩士生
在《新四十二章》中飾演龔嘉欣好同學竹姬的史穎喬，眼大大加上大大孖辮在第二集出場後即刻引起熱議。有「翻版梁詠琪」的史穎喬在2020年參加《衝上雲霄大選》而加入無綫，私下亦是中國研究系碩士生，讀書厲害又靚女，難怪一出場就吸引大批網民！
第6位：譚凱琪（41歲）Bob頭臨床心理學家 / 飾神龍教教主洪安通轉世
一直都是中短髮的譚凱琪，今次在《新四十二章》中飾演臨床心理學家，以型格Bob頭新造型示人。譚凱琪在接受訪問時坦承角色髮型是由監製指定，更表示自己一直想改造型，今次終於等到《新四十二章》幫佢嚟個造型大改造：「我都一路等緊一個劇同我做個大改造，因為平時啲造型都係穩陣派，呢個髮型幾有新鮮感。」
第5位：羅毓儀（26歲）激罕演壞女孩
憑《下流上車族》「車蔓蔓」一角人氣急升的羅毓儀，今次在《新四十二章》一撇乖乖女形象，激罕以壞女孩造型示人。不少網民都大讚羅毓儀的壞女孩造型有新鮮感：「蔓蔓學壞了」、「好正」、「真係唔認得，化妝威力真係勁」。
第4位：糖妹（35歲）齊蔭型女+丐幫骯髒造型 / 飾陳近南轉世
一登場以美艷十足的造型登場的糖妹，雖然齊蔭頭造型好似熟口熟面，但都只是她在劇中「第一型態」的造型。從官方劇照中可見，糖妹在結局篇即將會以丐幫般的骯髒「獨眼造型」登場，飾演劇中武功最高強的角色，與龔嘉欣展開貨倉終極決戰！
第3位：鄺潔楹（30歲）爆炸頭 / 飾雙兒轉世
「哈比女神」鄺潔楹亦拋開以往女神形象，在新劇飾演滿臉雀斑、頭頂「巨無霸」級爆炸頭的「雙兒」轉世。鄺潔楹曾自爆因為劇中的爆炸頭造型，而經歷過各種辛酸：「第一次試呢個髮型都成個半鐘，又試過勾到啲道具，吊威也又勾到條線。」鄺潔楹在前年10月就已經公開過每日長時間變髮過程影片，並且留言表示「Everyday is Halloween」。
第2位：江嘉敏（28歲）短髮秒變TB /飾韋小寶轉世
雖然江嘉敏今次被監製下令要為新劇狠心剪掉長髮，以男仔頭造型飾演「現代韋小寶」的角色，但網民似乎對江嘉敏的新造型不太買賬，反而認為女神大跌Watt：「完全Carry唔到短髮」、「顏值大減」、「未到三十就滲出師奶味」，甚至有網民笑指她撞樣仙杜拉！
第1位：龔嘉欣（33歲）鬍鬚豬肉婆豁出去 / 飾鰲拜轉世
在《新四十二章》最震撼觀眾的造型，一定就係龔嘉欣在劇中的鬍鬚造型。今次龔嘉欣捨棄美女包袱，在劇中飾演定期生鬚、擁有驚人神力豬肉檔檔主朱螢嬌、「鰲拜」轉世。雖然有網民睇到鬍鬚造型龔嘉欣嘅鬍鬚黐得極馬虎，近鏡就睇到唔少膠水痕，但不少網民都大讚龔嘉欣夠放得開，將角色演得非常自然：「黐晒鬚個樣都仲係咁靚」、「佢個角色好難演，但佢做得好好，好自然」、「好突破同攪笑，真係有資格爭視后」。
常見問題
《新四十二章》分集劇情及結局劇透？
新四十二章｜第1-5集：龔嘉欣患有生鬚怪病 陳豪患有失眠症
新四十二章｜第6-10集：糖妹登場疑似Final Boss！再世總舵主手上藏有兩頁尋寶筆記
新四十二章｜（最新）第11-15集：江嘉敏周嘉洛闖進神秘組織
新四十二章｜第16-20集：（待更新）
新四十二章｜第21-25集大結局：（待更新）
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