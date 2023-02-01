新四十二章 | 靈灰安置所扮大學 網民鬧無綫取景求其：間大學真係夠晒熱鬧

陳豪、龔嘉欣、江嘉敏、周嘉洛等主演無綫新劇《新四十二章》被抽起再抽起之後，終於在週一首播。劇集播出之後，有眼利的網民發現劇集在屯門曾咀靈灰安置所取景，以靈灰安置所代替學校。網民都紛紛批評TVB取景求其，更留言嘲笑道：「最後是否BBQ完場，至少唔驚冇爐，一樓大把。」