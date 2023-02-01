新四十二章 | 靈灰安置所扮大學 網民鬧無綫取景求其：間大學真係夠晒熱鬧
《新四十二章》屯門曾咀靈灰安置所取景扮大學
陳豪、龔嘉欣、江嘉敏、周嘉洛等主演無綫新劇《新四十二章》在週一首播，在劇集播出後，觀眾和網民對劇集的評價好壞參半。在最新一集播出後，有眼利的網民就發現眼看是普普通通、正正常常的大學場景，竟然是在位於屯門的曾咀靈灰安置所內取景。在《新四十二章》中出現的「大學場面」又的確幾自然，如果冇網民提出的話，相信大部分觀眾都未必能夠發現得到。
TVB取景求其 網民表示無言：間大學真係夠晒熱鬧
網民對TVB以屯門曾咀靈灰安置所扮大學一事，都表示覺得非常無言，認為用靈灰安置所扮校園的話，會需要動用到大批臨時演員，難免會打擾到先人，對先人不敬；同時亦有網民留言嘲笑TVB本身就取景求其，留言恥笑道：「最後是否BBQ完場，至少唔驚冇爐，一樓大把」、「疫情下除咗口罩來拍攝，只有呢類地方唔會有人投訴。(逆向思維的一種)」、「 TVB咁都諗得出，間大學真係夠晒熱鬧」等。
《新四十二章》初版海報被抄襲 同大陸劇似到十足十
早前亦有眼利網民發現，《新四十二章》海報設計另有乾坤，巧妙同人撞橋，未知是否屬劇集致敬部分之一。內地劇《一路繁花相送》講述都市愛情，改編自青衫落拓同名小說，由鍾漢良、江疏影、炎亞綸、李晟等主演，喺2018年播出，早過《新四十二章》好多。
睇返兩套劇嘅海報，發現《新四十二章》都巧妙地撞足《一路繁花相送》，眼利的網友寫道：「兩款海報都係主角排排坐」、「部分角色同樣翹腳chok樣」、「海報背景都係淺色主調」、「劇名字眼都同樣由紫色漸變至藍色」。為咗驗證兩套劇嘅海報有幾神似，有網民曾經用Google影像搜尋功能，上傳《一路繁花相送》海報，結果竟同時驚現《新四十二章》初版海報，睇嚟就連Google都認唔出兩者分別。
《新四十二章》再更換海報 竟似足MARVEL
後來無綫再換《新四十二章》宣傳海報，依然無辦法洗脫「抄襲」罪名。有網民發現《新四十二章》正式播放版海報同荷里活大片《復仇者聯盟3: 無限之戰》極似，他們留言寫道：「背景同樣太空銀河系為主」、「主要角色列陣排位接近一樣」，但無綫《新四十二章》版本，顯著設計無咁精緻，用色較為粗糙。
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