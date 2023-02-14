新四十二章｜「雙兒」周秀蘭驚喜現身 情路坎坷茹素多年近況引網民熱議

近日TVB劇集《新四十二章》播出1984年版《鹿鼎記》中「雙兒」周秀蘭的畫面，引起不少網民熱議，同時都好關心她的近況！原來現在已「登六」的周秀蘭，在加拿大開素食餐廳多年，並擔任「溫哥華影視人協會」組織會長，身體力行安排了不少慈善活動，獲網民大讚人美心善，同好友米雪一樣係凍齡美魔女！