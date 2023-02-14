新四十二章

新四十二章｜「雙兒」周秀蘭驚喜現身 情路坎坷茹素多年近況引網民熱議

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近日TVB劇集《新四十二章》播出1984年版《鹿鼎記》中「雙兒」周秀蘭的畫面，引起不少網民熱議，同時都好關心她的近況！原來現在已「登六」的周秀蘭，在加拿大開素食餐廳多年，並擔任「溫哥華影視人協會」組織會長，身體力行安排了不少慈善活動，獲網民大讚人美心善，同好友米雪一樣係凍齡美魔女！

新四十二章 周秀蘭當年飾演的「雙兒」嬌俏可愛，十分經典。
周秀蘭當年飾演的「雙兒」嬌俏可愛，十分經典。（圖片來源：新傳媒照片庫）

《新四十二章》鄺潔楹原來是「雙兒」周秀蘭轉世

由陳豪及龔嘉欣主演的TVB劇《新四十二章》以「尋寶」及「維度」為主題，呼應了經典劇集《鹿鼎記》情節，再結合了武打功夫元素，令到不少觀眾都大讚劇情極具新鮮感！近日劇情提及江嘉敏誤打誤撞下發現蘇翰的孫女鄺潔楹原來是「雙兒」轉世時，畫面即變成1984年版《鹿鼎記》的「雙兒」，而當年「雙兒」一角就是由周秀蘭所飾演，不少觀眾都大呼懷念，可見「雙兒」一角深入民心。

新四十二章 鄺潔楹在《新四十二章》飾演「雙兒」轉世的蘇子瑜Zoie，和江嘉敏是好友，並與戴耀明有感情線。
鄺潔楹在《新四十二章》飾演「雙兒」轉世的蘇子瑜Zoie，和江嘉敏是好友，並與戴耀明有感情線。（圖片來源：[email protected]影片截圖）
新四十二章 1984年版《鹿鼎記》的「雙兒」周秀蘭，在《新四十二章》中「出場」唔只一次。
1984年版《鹿鼎記》的「雙兒」周秀蘭，在《新四十二章》中「出場」唔只一次。（圖片來源：[email protected]影片截圖）

周秀蘭古裝扮相深入民心

周秀蘭中學畢業後，在1979年進入TVB藝訓班，畢業後有幸於爆紅劇集《上海灘》內客串演出，更唱歌給男主角周潤發聽；而由於周秀蘭在劇中表現出色，自然獲得監製的賞識，故劇集演出的機會亦越來越多，成為了70至80年代的當紅花旦。效力無綫7年間，她亦出演了不少經典劇集，包括1980年代前期的《鹿鼎記》、《雪山飛狐》、《魔域桃源》等多部古裝劇，古裝扮相深入民心！

新四十二章 周秀蘭 由於周秀蘭在劇中表現出色，自然獲得監製的賞識，故劇集演出的機會亦越來越多。
由於周秀蘭在劇中表現出色，自然獲得監製的賞識，故劇集演出的機會亦越來越多。（圖片來源：[email protected]影片截圖）
新四十二章 周秀蘭 周秀蘭中學畢業後，機緣巧合下進入TVB藝訓班，畢業後有幸於爆紅劇集《上海灘》內客串演出，更唱歌給男主角周潤發聽。
周秀蘭中學畢業後，機緣巧合下進入TVB藝訓班，畢業後有幸於爆紅劇集《上海灘》內客串演出，更唱歌給男主角周潤發聽。（圖片來源：[email protected]影片截圖）

曾與張國榮合作電影

1982年，周秀蘭與張國榮出演電影《檸檬可樂》和《鼓手》，獲得廣泛好評，由此開始小有名氣。周秀蘭將一顆思春、患得患失的少女心演繹得活靈活現，展現的種種小細節真實又巧妙地推動了情節的發展；其後她更憑藉《檸檬可樂》獲得第二屆香港電影金像獎最佳新人提名。但到了1987年，周秀蘭因不受TVB重用而轉投亞視，不過仍未能擺脫長期做女二的命運。此後，周秀蘭退出香港娛樂圈並移民至加拿大溫哥華至今。

新四十二章 周秀蘭 1982年，周秀蘭與張國榮出演電影《檸檬可樂》和《鼓手》，獲得廣泛好評。
1982年，周秀蘭與張國榮出演電影《檸檬可樂》和《鼓手》，獲得廣泛好評。（圖片來源：《檸檬可樂》劇照）
新四十二章 周秀蘭 周秀蘭將一顆思春、患得患失的少女心演繹的活靈活現，展現的種種小細節真實又巧妙地推動了情節的發展。
周秀蘭將一顆思春、患得患失的少女心演繹的活靈活現，展現的種種小細節真實又巧妙地推動了情節的發展。（圖片來源：《檸檬可樂》劇照）
新四十二章 1982年，周秀蘭曾憑《檸檬可樂》入圍金像獎最佳新人獎。
1982年，周秀蘭曾憑《檸檬可樂》入圍金像獎最佳新人獎。（圖片來源：新傳媒照片庫）

周秀蘭情路坎坷

周秀蘭長相秀麗甜美，五官端正，並帶有一張娃娃臉，氣質乖巧，但感情路上卻是不順。1991年周秀蘭嫁給了同為演員的劉少君，婚後育有一女；可惜這段感情並沒有維持很久，仍在演藝圈打拼的劉少君，屢屢傳出婚外情；其後劉少君因參演《真情》與搭檔郭少芸假戲成真，鬧得滿城風雨，最後兩人宣布因宗教信仰等問題，於1998年離婚。

新四十二章 劉少君右）現在仍在娛樂圈打拼，但已轉型拍舞台劇。
劉少君（右）現在仍在娛樂圈打拼，但已轉型拍舞台劇。（圖片來源：《真情》截圖）
新四十二章 近日已低調離巢TVB的郭少芸，曾表示後悔當年做小三，介入周秀蘭和劉少君的婚姻。
近日已低調離巢TVB的郭少芸，曾表示後悔當年做小三，介入周秀蘭和劉少君的婚姻。（圖片來源：微博@郭少芸）
新四十二章 周秀蘭 周秀蘭長相秀麗甜美，五官端正，並帶有一張娃娃臉，氣質乖巧任性，但感情路上的她也是不順。
周秀蘭長相秀麗甜美，五官端正，並帶有一張娃娃臉，氣質乖巧任性，但感情路上卻是不順。（圖片來源：[email protected]影片截圖）

淡出影圈移居加國

周秀蘭後來發現娛樂圈並非心中所想，決心放下名利和工作，隨家人移民加拿大，並在當地中文電台及電視台擔任主持。一向茹素的她更在當地開設素菜餐館，大受當地人歡迎；其後，周秀蘭更擔任起「溫哥華影視人協會」的會長，又不時在當地舉行籌劃活動及慈善探訪等工作，多多行善積德，人美心善！

新四十二章 周秀蘭 1991年周秀蘭嫁給了同為演員的劉少君，婚後育有一女；可惜這段感情並沒有維持很久，仍在演藝圈打拼的劉少君，屢屢傳出婚外情。
1991年周秀蘭嫁給了同為演員的劉少君，婚後育有一女；可惜這段感情並沒有維持很久，仍在演藝圈打拼的劉少君，屢屢傳出婚外情。（圖片來源：[email protected]米雪）
新四十二章 周秀蘭 周秀蘭後來發現娛樂圈並非心中所想，決心放下名利和工作。
周秀蘭後來發現娛樂圈並非心中所想，決心放下名利和工作。（圖片來源：[email protected]米雪）
新四十二章 周秀蘭獲網民大讚人美心善。
周秀蘭獲網民大讚人美心善。（圖片來源：微博@狄寶娜摩亞）

原來已「登六」網民大讚保養得宜

網民紛紛大讚已61歲的周秀蘭保養得宜：「後生幾靚女！以家保養都5錯」、「凍齡美魔女」、「年輕時樣子很清秀和嬌俏」、「最愛看她在雪山飛狐做的紫衣，還有韋小寶的老婆仔」等等。

新四十二章 周秀蘭 隨家人移民加拿大，並在當地中文電台及電視台擔任主持。
現在周秀蘭隨家人移民加拿大，並在當地中文電台及電視台擔任主持。（圖片來源：[email protected]溫哥華影視人協會）

常見問題

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《新四十二章》與梁朝偉版本《鹿鼎記》為何有關係？

《新四十二章》呼應1984年劇集版《鹿鼎記》故事情節，融合歷史與功夫元素，劇中角色都與《鹿鼎記》的角色有微妙連結⋯⋯按此看詳情

撰文：東方新地（部份內容轉載自SundayMore）圖片來源：《檸檬可樂》劇照、[email protected]溫哥華影視人協會、[email protected]米雪、[email protected]影片截圖、新傳媒照片庫、微博@狄寶娜摩亞

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