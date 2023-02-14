新四十二章｜「雙兒」周秀蘭驚喜現身 情路坎坷茹素多年近況引網民熱議
《新四十二章》鄺潔楹原來是「雙兒」周秀蘭轉世
由陳豪及龔嘉欣主演的TVB劇《新四十二章》以「尋寶」及「維度」為主題，呼應了經典劇集《鹿鼎記》情節，再結合了武打功夫元素，令到不少觀眾都大讚劇情極具新鮮感！近日劇情提及江嘉敏誤打誤撞下發現蘇翰的孫女鄺潔楹原來是「雙兒」轉世時，畫面即變成1984年版《鹿鼎記》的「雙兒」，而當年「雙兒」一角就是由周秀蘭所飾演，不少觀眾都大呼懷念，可見「雙兒」一角深入民心。
周秀蘭古裝扮相深入民心
周秀蘭中學畢業後，在1979年進入TVB藝訓班，畢業後有幸於爆紅劇集《上海灘》內客串演出，更唱歌給男主角周潤發聽；而由於周秀蘭在劇中表現出色，自然獲得監製的賞識，故劇集演出的機會亦越來越多，成為了70至80年代的當紅花旦。效力無綫7年間，她亦出演了不少經典劇集，包括1980年代前期的《鹿鼎記》、《雪山飛狐》、《魔域桃源》等多部古裝劇，古裝扮相深入民心！
曾與張國榮合作電影
1982年，周秀蘭與張國榮出演電影《檸檬可樂》和《鼓手》，獲得廣泛好評，由此開始小有名氣。周秀蘭將一顆思春、患得患失的少女心演繹得活靈活現，展現的種種小細節真實又巧妙地推動了情節的發展；其後她更憑藉《檸檬可樂》獲得第二屆香港電影金像獎最佳新人提名。但到了1987年，周秀蘭因不受TVB重用而轉投亞視，不過仍未能擺脫長期做女二的命運。此後，周秀蘭退出香港娛樂圈並移民至加拿大溫哥華至今。
周秀蘭情路坎坷
周秀蘭長相秀麗甜美，五官端正，並帶有一張娃娃臉，氣質乖巧，但感情路上卻是不順。1991年周秀蘭嫁給了同為演員的劉少君，婚後育有一女；可惜這段感情並沒有維持很久，仍在演藝圈打拼的劉少君，屢屢傳出婚外情；其後劉少君因參演《真情》與搭檔郭少芸假戲成真，鬧得滿城風雨，最後兩人宣布因宗教信仰等問題，於1998年離婚。
淡出影圈移居加國
周秀蘭後來發現娛樂圈並非心中所想，決心放下名利和工作，隨家人移民加拿大，並在當地中文電台及電視台擔任主持。一向茹素的她更在當地開設素菜餐館，大受當地人歡迎；其後，周秀蘭更擔任起「溫哥華影視人協會」的會長，又不時在當地舉行籌劃活動及慈善探訪等工作，多多行善積德，人美心善！
原來已「登六」網民大讚保養得宜
網民紛紛大讚已61歲的周秀蘭保養得宜：「後生幾靚女！以家保養都5錯」、「凍齡美魔女」、「年輕時樣子很清秀和嬌俏」、「最愛看她在雪山飛狐做的紫衣，還有韋小寶的老婆仔」等等。
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