《新四十二章》唔播又播 龔嘉欣狙擊蔡思貝冧莊視后 睇吓邊個後台夠硬！
龔嘉欣失而復得
早前有指《新四十二章》因為未能趕及在內地取得批文，所以被調檔，女主角龔嘉欣因公開揚言有台慶劇即將出街，以及寸陳瀅速上位但自己就捱返來，其言論被指大口氣而受到抨擊。不過過了幾日又有變數，最新消息指《新四十二章》趕及今年上架，雖然不再是台慶劇，但應該會列入下年年初舉行的《萬千星輝頒獎典禮2022》候選名單內，換言之龔嘉欣失而復得，有機會憑此劇再爭視后。
龔嘉欣與蔡思貝之爭
臨危受命扒頭播出的《法證先鋒V》頂替做台慶劇，外間即瘋傳無綫有意再捧31歲的蔡思貝冧莊做視后，今年無綫一線花旦中，能夠問鼎視后的人選一隻手數得晒，《美麗戰場》陳瀅成為競爭者之一，而早前因為《新四十二章》唔播住，32歲的女主角龔嘉欣被指失去機會爭視后，現在《新四十二章》翻生，龔嘉欣機會大增，不過套劇一日未播，都要睇收視同反應先。
龔嘉欣一直與視后無緣
龔嘉欣入行16年，的確是近年肯捱肯博的花旦之一，出道後做過「路人甲」，後來參演《怒火街頭》、《幕後玩家》、《香港愛情故事》、《殺手》等劇集入屋，演技亦漸獲認同。16年龔嘉欣憑《幕後玩家》獲得「最佳女配角」，20年憑《香港愛情故事》在獲得「最受歡迎電視女角色」獎，並憑《殺手》獲得「馬來西亞最喜愛 TVB 女主角」獎，以及首度入圍「最佳女主角」最後五強，不過一直與視后無緣。今年龔嘉欣在《十八年後的終極告白2.0》繼續演技大爆發，可惜此劇收視和反應都一般，有指她難以憑這角色爭獎。
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龔嘉欣大口氣寸陳瀅
龔嘉欣日前出席活動時，提到陳瀅等花旦崛起競爭激烈，她即句句有骨指自己與陳瀅同年，只是自己資歷深，她表示：「我是捱返來的，19歲簽給TVB，由一個小蕃薯捱吓捱吓到現在都好感恩。」至於問到有關陳瀅在《美麗戰場》的表現時，龔嘉欣就避而不談，只回應：「見網上精華片段的討論性好高，我更希望大家討論我演的台慶劇《新四十二章》，角色很有發揮，我現已學識斬豬肉，成就解鎖很開心。」現在《新四十二章》被延期播出，龔嘉欣的如意算盤打唔響。
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《法證先鋒5》有黃宗澤、洪永城、蔡思貝坐鎮
至於頂上成為台慶劇的《法證先鋒5》，其實10月26日已在優酷優先播出，劇中主角包括黃宗澤、洪永城、袁偉豪、蔡思貝、王敏奕及蔡潔，除了演員大堆頭，劇力亦萬鈞，男主角之一的洪永城日前現身為《開心無敵獎門人》擔任嘉賓，他避談頂替《新四十二章》一事，說完全不知情，只收到消息指劇集在11月中播出，要他幫手做宣傳，上《獎門人》同埋陸續做些訪問，其他事都不太清楚。
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龔嘉欣近日在出席活動時，提到陳瀅等花旦崛起競爭激烈，龔嘉欣即直言句句有骨寸陳瀅，表示雖然與陳瀅同年，但自己資歷較深。龔嘉欣的確捱了8年才憑《幕後玩家》正式上位，而陳瀅第一部作品就擔任重要角色，的確同人唔同命！
龔嘉欣演藝出身緋聞更矚目
龔嘉欣在中學時期已經開始經朋友介紹成為模特兒，同時亦曾經擔任過不少有線電視的主持。其後在演藝學院戲劇學院修讀戲劇，隨後於2008年參演TVB青春劇《盛裝舞步愛作戰》，正式簽約無綫電視走上演員之路。
可是入行初期龔嘉欣一直未有無綫力捧，經常擔任一下不太重要的小角色。雖然當時演技生涯不順，但情路就非常精彩，當年龔嘉欣的緋聞男友數都數唔晒，包括關楚耀、周國賢、吳業坤、楊明、黃宗澤等等。
出道8年 靠《幕後玩家》終於上位
直至2016年，龔嘉欣才憑《幕後玩家》一劇成功上位。當時龔嘉欣《幕後玩家》其中一場戲講述她得悉劇中老公黃宗澤偷食後，邊痛苦邊與黃宗澤當面對質的場面，令網民都大讚龔嘉欣哭得讓人心痛，演技比之前更有層次，贏盡口碑的她最後亦憑此劇勇奪「最佳女配角」寶座。隨後龔嘉欣又憑《大醬園》、《殺手》和《香港愛情故事》等劇集成功躋身成為無綫一線花旦之一。
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《新四十二章》原來是今年台慶劇，接檔《美麗戰場》播出，監製陳維冠策劃，大陸版本譯名《傲嬌與章經》，《新四十二章》呼應《鹿鼎記》故事情節，融合歷史與功夫元素嘅現代時裝新劇，龔嘉欣美人生鬚飾演肉類分割員「豬肉佬」！
《新四十二章》劇情25集賣點：《新四十二章》由陳豪、龔嘉欣、江嘉敏、周嘉洛等多位演員演出，其中最注目係以一身「豬肉佬」打扮兼留鬚嘅龔嘉欣啦！根據佢本人嘅講法，呢個「留鬚look」更會貫穿全劇！《新四十二章》由《殺手》、《七公主》和《誇世代》監製陳維冠策劃，預告片所見，劇情與經典古裝劇《鹿鼎記》似有呼應！
《新四十二章》1-25集劇情角色簡介
豬肉檔老板娘朱螢嬌（龔嘉欣飾）在大學修讀中文系碩士課程，期間遇上為人風趣幽默但精神萎靡的教授章經（陳豪飾）。二人經常發生磨擦，猶如前世冤家，卻不知命運早注定二人要經歷百般波折，才能修成正果、得到解藥。經知悉地球將會出現疫症，塗炭生靈，唯有找到新四十二章寶藏中的解藥，才能拯救世人。經帶領嬌、臨床心理學家關玉菁（譚凱琪飾）、擁有數學天賦的邵桂芝（江嘉敏飾），以及擁有雙重人格的柯建寧（周嘉洛飾）一同尋找寶藏。然而，在寶藏重見天日之際，一股黑暗勢力緩緩接近……疫症逐漸擴大，各人陷入絕望……
龔嘉欣飾演生鬚豬肉佬：
《新四十二章》奇人異士爭奪失落寶藏
金牌監製陳維冠與編審鄭成武曾多次合作，近年炮製的《誇世代》和《七公主》更奪得最佳劇集的殊榮。今次兩人合作製作一套融合了歷史與功夫元素的破格新劇《新四十二章》，故事講述流傳已久的失落寶藏「四十二章經」輾轉間流落到香港，主角們運用自己的專長及異能，展開一段你爭我奪的奇幻尋寶之旅。
接通維度而獲得異能
「四十二章經」的藏寶圖源自於《鹿鼎記》的故事，而韋小寶和康熙是知道藏寶地點的關鍵人物。劇集以科學來解釋「前世今生」：人死後的能量會存留在宇宙間的一個維度之中，當人接通了該維度，便會回想起前世的經歷。本劇主角在因緣際會之下接通了該維度，從而獲得了古人的特殊異能：龔嘉欣長出鬍鬚時就如鰲拜一樣力大無窮；江嘉敏在潛意識中連結了韋小寶的經歷，每次瀕死時都會出現解決危機的提示等等，一眾現代人將「化身」成歷史人物，爭奪一直長埋黃土的寶藏。
新戲路 新造型 新配搭
監製為演員帶來新戲路、新造型，今次多位演員都嘗試挑戰從未演出過的角色：龔嘉欣飾演滿腮鬍子的豬肉檔檔主；周嘉洛飾演人格分裂病患者，日與夜有極大反差；江嘉敏剪短頭髮，以男仔頭造型飾演「現代韋小寶」；鄺潔楹以一頭爆炸頭髮型亮相，飾演身手不凡的高手；身型嬌小的糖妹挑戰飾演武功高強的「不老奇人」⋯⋯無論是角色設定，還是造型均相當突破，喜感十足，極具新鮮感！
《新四十二章》與經典金庸劇《鹿鼎記》劇情角色配對：
故事將會解開《四十二章經》的謎團！
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》