《新四十二章》唔播又播 龔嘉欣狙擊蔡思貝冧莊視后 睇吓邊個後台夠硬！

日前無綫抽起陳豪、龔嘉欣主演的《新四十二章》，由《法證先鋒5》頂上接檔《下流上車族》成為台慶劇，外間瘋傳蔡思貝大有機會憑《法證先鋒V》再奪視后，而龔嘉欣就銳氣受挫，有指連角逐今年視后的機會都好渺茫。不過無綫變幻原是永恆，最新消息指《新四十二章》將會起死回生，暫定於12月5日接檔《超能使者》播出，龔嘉欣機會又返嚟喇！要同蔡思貝火拚，儲夠彈藥未？