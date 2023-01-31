新四十二章｜ 龔嘉欣鬍鬚豬肉婆膠水穿崩 陳豪狂吟詩網友嗌悶
黐鬚馬虎披晒口 膠水致敏 滿面紅點
龔嘉欣在《新四十二章》中飾演「豬肉西施」敖螢嬌，在另一維度會與清朝第一勇士鰲拜連結，在現實世界中則同樣會美人生鬚，要密密剃鬚，令她苦惱不堪。這個滿面鬍鬚的造型早前已在不少預告片中曝光，不過就有不少眼利網民發現，龔嘉欣的黐鬚Look頗為馬虎，近鏡看不少膠水痕跡披晒口。龔嘉欣早前接受訪問時就透露，為了這個滿面鬍鬚造型，吃了不少苦，因為本身有濕疹，黐鬚對膠水會敏感，更曾引致滿面紅點。她每次黐鬚後又不能進食，要落妝才可以食嘢，因而要麻煩化妝部同事為她不斷上妝落妝，未知會否因而有更多穿崩出現呢。
網民嗌悶 播張國榮片尾曲最驚喜
網民對首集《新四十二章》評價只屬一般，大部份都認為暫時未知劇情想講甚麼，似《超能使者》續集。又認為主要女角全部都變醜上陣，龔嘉欣更要黐鬚，不是破格而是趕客。有人更指陳豪不斷吟詩很無謂，而且作為中文教授，似乎有些字讀音也有出錯。不過網民也有讚的位，就是見到梁朝偉於《鹿鼎記》的片段，而最大驚喜位竟然是張國榮（哥哥）當年唱的《鹿鼎記》主題曲作片尾曲播出，所有人都話回憶返晒嚟！
暗寸陳瀅累劇集被抽
原本劇集是其中一部2022年台慶劇，接檔《美麗戰場》播出，但卻幾經變陣後被踢出台慶劇行列，並定檔本周一首播。抽劇事件更掀扯到與龔嘉欣接受訪問時暗寸陳瀅不用捱就成為女主角有關。有指因她暗寸陳瀅，而遭無綫以臨時抽劇作懲戒，同時降低了她爭視后的機會。不過兩位當事人當然否認不和傳聞，龔嘉欣更指是因為要遷就內地播出時間，公司才會調動播出日期。亦有網民認為陳瀅怎會權力大到令TVB為她抽龔嘉欣的劇集，熟真熟假，真的是只有內部人員才能知道。
陳維冠助轉型 即奪最佳女配角
其實今次龔嘉欣肯犧牲自己，演一個滿面鬚的豬肉檔檔主，全因與監製陳維冠合作無間。《新四十二章》已是二人第五部合作劇集，龔嘉欣首次拍陳維冠的劇集，就是2016年於《幕後玩家》中飾演黃宗澤的妻子，亦是她一改之前經常只做小三的角色，成功轉型之作。龔嘉欣因老公黃宗澤有外遇而激動灑淚場面，令觀眾大讚，更為她首度贏得無綫台慶頒獎典禮最佳女配角獎，之後龔嘉欣就幾乎從未間斷為陳維冠打天下。
《誇世代》跳艷舞 《殺手》打到周身傷
2017年，龔嘉欣為陳維冠監製的《誇世代》，罕有地以性感舞打扮演出跳舞色誘胡鴻鈞的場面。2020年的《殺手》，龔嘉欣再度突破自己，以側邊剷青的髮型，扮演女殺手Dark Angel，更親自上陣連場打鬥，結果弄到手指斷筋又弄傷腳要縫三針。不過龔嘉欣即憑《殺手》中易蘭一角，在台慶頒獎禮中贏得馬來西亞最喜愛TVB女主角獎。雖然陳維冠監製的《七公主》開拍期間，龔嘉欣正忙於拍攝《香港愛情故事》，但她仍為對方在《七公主》中客串飾演陳山聰太太，更上演一場掌摑黃翠如戲份極之搶鏡。
向陳豪請教夫妻相處之道 自爆隨時嫁？
龔嘉欣為了這部新劇，認真出盡力，除了努力學習演好豬肉檔檔主的角色，更不惜大爆自己去探陳凱琳湊BB時母愛泛濫，暗示自己正蜜運中。她日前出席宣傳活動時，表示新年期間去湊陳凱琳的初生BB很好有滿足感，更稱希望自己都可以生一個，又要向生了三個小朋友的陳豪請教夫妻相處之道！記者聞言即追問她是否正在拍拖，她又甜笑否認，並指緣份很難講，更稱：「大家要知就會知，我都大個女，係時候打算。總之有好消息就會宣布。」認真撲索迷離。
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