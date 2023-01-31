新四十二章｜ 龔嘉欣鬍鬚豬肉婆膠水穿崩 陳豪狂吟詩網友嗌悶

由陳豪、龔嘉欣、江嘉敏、周嘉洛等主演的無綫新劇《新四十二章》周一終於開播。這個原定作為台慶劇登場的尋寶劇集，是監製陳維冠繼《誇世代》及《殺手》之後，又一天馬行空之作，其中向經典武俠小說《鹿鼎記》致敬的故事情節，就帶來很多新突破，龔嘉欣今次更要犧牲粉面，黐鬚演出，不過劇集未播已是非不斷，甚至劇集一度被抽起唔播都與她有關！