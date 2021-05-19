新垣結衣、星野源真閃婚！拍《逃恥》拍出真感情 老公們心都碎了

新垣結衣自從拍完《逃恥》之後就成為了眾多老公們的「國民老婆」，雖然同劇中男主角星野源傳出過緋聞，但是當時兩人都否認了。曾有日媒就話結衣BB可能會閃婚，皆因星野源之前搬到結衣BB附近住，而且兩人更為了保護戀情而不再續拍《逃恥2》，今日兩人突然公布婚訊，以後結衣BB真的是老婆，不過是別人的了。

文：東方新地｜圖：電視劇劇照