新垣結衣、星野源真閃婚！拍《逃恥》拍出真感情 老公們心都碎了
新垣結衣自從拍完《逃恥》之後就成為了眾多老公們的「國民老婆」，雖然同劇中男主角星野源傳出過緋聞，但是當時兩人都否認了。曾有日媒就話結衣BB可能會閃婚，皆因星野源之前搬到結衣BB附近住，而且兩人更為了保護戀情而不再續拍《逃恥2》，今日兩人突然公布婚訊，以後結衣BB真的是老婆，不過是別人的了。
文：東方新地｜圖：電視劇劇照
新垣結衣、星野源閃婚 又一對拍劇拍出真感情
新垣結衣因出演日劇《逃避雖可恥但有用》爆紅，因而被稱為「國民老婆」，男主角星野源和結衣也因此戲而擦出戀情，今日更突然公布婚訊！
曾有日本傳媒報導男主角星野源搬到結衣BB家隔壁，令假戲真做的傳聞變得更疑幻似真，正所謂近水樓台先得月，難道女神很快就會被收割了？
之前日本媒體曾經報導指TBS電視台正在籌備拍攝《逃恥2》，又有媒體指出，兩人疑似是為了保護戀情，決定不續演《逃恥2》，但兩人最後仍拍了生B版《逃恥》特別篇。
新垣結衣之前曾公開表示想在30歲前結婚，今年6月11日是她的33歲生日，今日新垣結衣和星里源發表聯合聲明說：「我們想向大家報告婚事，今後會互相扶持，雖然我們是未成熟的人，但希望大家多多關照，今後也請給予我們指導與鞭策，最後衷心祝願疫情能早日結束。」
同時新垣結衣又宣布退出所屬的LesPros娛樂公司，未來將以個人身份繼續在娛樂圈中活動。