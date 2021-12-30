新垣結衣婚後神隱半年消瘦示人 大眾關注身體狀況

日本「國民老婆」新垣結衣在今年5月嫁給了她在人氣劇《逃避雖可恥但有用》的拍檔星野源，令不少粉絲心碎，婚後她更「神隱」了大半年，少有公開露面，直到近日為宣傳即將在2022年1月開播的NHK大河劇《鎌倉殿的13人》，她才再次現身，卻被網友發現她的臉形明顯變得尖瘦，與婚前雙頰飽滿的樣子判若兩人，令粉絲都好擔心她的健康是否出現了問題！