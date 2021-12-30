新垣結衣婚後神隱半年消瘦示人 大眾關注身體狀況
日本「國民老婆」新垣結衣在今年5月嫁給了她在人氣劇《逃避雖可恥但有用》的拍檔星野源，令不少粉絲心碎，婚後她更「神隱」了大半年，少有公開露面，直到近日為宣傳即將在2022年1月開播的NHK大河劇《鎌倉殿的13人》，她才再次現身，卻被網友發現她的臉形明顯變得尖瘦，與婚前雙頰飽滿的樣子判若兩人，令粉絲都好擔心她的健康是否出現了問題！
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、《鎌倉殿的13人》劇照及預告片截圖、啤酒廣告截圖
新垣結衣親解婚後消瘦之謎
現年33歲的新垣結衣近日為首次演出的大河劇《鎌倉殿的13人》現身宣傳活動，今次是新垣結衣自結婚後首次公開亮相，被網友發現她不但臉形變得消瘦，連髮線亦有向後移的迹象。其實在新垣結衣上月拍的啤酒廣告中，已見到臉形明顯消瘦了不少，比與星野源結婚前雙頰飽滿的樣子判若兩人。
矯正牙齒兩年
對於被指面形變得瘦削而引起網民熱議，新垣結衣在其官方粉絲俱樂部Yui’s Room中寫信向粉絲解釋說：「我在2019年尾拔智慧齒時拔了3顆牙齒，然後開始矯正牙齒，如此一來，可能是受到牙套的影響？令我長年的咀嚼習慣得以改善，咬肌也變得清爽了，因為這樣的情況，讓大家擔心了。」
網友：還是原來好看
有不少網友對新垣結衣臉形的改變，紛紛感歎「看起來老了很多」、「還是原來好看」、「幾乎認不出來」等，但也有網友力撐她「還是一樣美」、「特地解釋很貼心」、「原來矯正牙齒真會完全變一個人」等等。