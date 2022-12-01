新垣結衣被批婚後大暴走　一代日本清純系女神蕩然消失令粉絲崩潰

在日本有「國民老婆」之稱的新垣結衣一向被譽為清純系女神，她是不少港男心目中的「老婆」。相信有唔少香港人曾經觀看過她的作品，當中最為經典之一的作品便是《戀空》，而電視劇《逃避雖可恥但有用》亦在香港十分受歡迎。