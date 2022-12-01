新垣結衣被批婚後大暴走 一代日本清純系女神蕩然消失令粉絲崩潰
新垣結衣婚後大暴走 清純系女神蕩然消失
新垣結衣與星野源在日劇《逃避雖可恥但有用》飾演夫婦，不料假戲真做，在2021年終於宣布結婚。消息一出令到一眾男士都大感傷心，事關「國民老婆」終於外嫁出去，唔少人都認為星野源能夠娶到結衣Bb是三生有幸。
新戲演怪癖人妻
不過婚後新垣結衣開始慢慢搣甩清純形象，有網友指她樣貌開始走樣之外，同時發現新垣結衣的髮線向後移，懷疑出現「髮線危機」。而且她亦在演藝路上作出大挑戰，於新戲《正欲》飾演有「特殊性癖」的人妻，令唔少Fans十分期待垣結衣的破格演出。
登時尚雜誌駕馭熟女風
而近日新垣結衣上時尚雜誌《ELLE JAPON》單元，為珠寶品牌AHKAH演繹最新系列，拍攝中結衣Bb換足5套衫，展現出甜美的風格。當中更嘗試駕馭熟女風格，收起甜美笑容並展示出「煞食的眼神」，網民都大讚結衣Bb新look夠正！
初嘗性感Deep V吊帶裙
其中兩套新垣結衣嘗試挑戰大尺度，一套是穿上黑色透視Blazer外套，大玩「透視誘惑」，另一套則穿上白色深V吊帶裙，初嘗性感，Fans睇到也熱血沸騰。不過有網民睇唔慣新垣結衣行呢個Style，直言：「還是清純的比較好」、「還我國民老婆」等等。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022及聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月1日公開發售）、許廷鏗演唱會（12月2日公開發售），更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap；喜歡K-pop的你亦有福了，因不少韓國天團更宣布有巡迴演唱會香港站，即睇：AOMG香港演唱會，5大人氣歌手大唱Hip Hop騷（12月5日公開發售）、MAMAMOO演唱會！小編為你整合了優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！