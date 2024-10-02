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馬浚偉廢除新城頒獎禮「分豬肉」10強名單疑流出 張敬軒硬撼林家謙+四鏡仔

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一年一度的《新城勁爆頒獎禮》過往經常被批評為「分豬肉」模式，有傳媒就爆料指今年新城廣播的首席營運總監馬浚偉決定玩玩新意思，大幅減少獎項數目，徹底廢除「分豬肉」慣例，以確保獎項的公平性。

馬浚偉 改革頒獎禮時間並新設獎項

馬浚偉透露本屆頒獎禮將於今年12月28日下午3時舉行，這是前所未有的安排。此外他更堅決改革評選機制，並新增「最高榮譽大獎」和「十大卓越歌手獎」，入圍「十大卓越歌手獎」的歌手，將有機會競逐「勁爆男女歌手獎」。

近日勁爆男女歌手的十強名單更從新城內部流出，有媒體指出參與投票的電台高層和DJ之間引爆了爭議，甚至引起了馬浚偉的關注。在勁爆男歌手的角逐中，張敬軒和林家謙的競爭尤其激烈，而勁爆女歌手方面，李幸倪（Gin Lee）則有望超越目前疑被TVB雪藏的炎明熹（Gigi）。

新城 今年《新城勁爆頒獎禮》馬浚偉決定玩變革廢除「分豬肉」模式。（圖片來源：IG@ma_chun_wai）
今年《新城勁爆頒獎禮》馬浚偉決定玩變革廢除「分豬肉」模式。（圖片來源：IG@ma_chun_wai）

勁爆男女歌手十強名單流出 有四MIRROR成員

這份由新城廣播內部流出的「勁爆男歌手」十強名單，包括張敬軒、林家謙、姜濤盧瀚霆Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、MC張天賦、馮允謙、林奕匡和曾比特，其中有多達4位人氣男團MIRROR成員。

而「勁爆女歌手」的十強名單，則包括有容祖兒、李幸倪（Gin Lee）、炎明熹（Gigi）、泳兒、陳蕾、江海迦（AGA）、鄧小巧、雲浩影和黃妍。

新城 張敬軒支持者眾，成為勁爆男歌手大熱門。（圖片來源：IG@hinscheung）
張敬軒支持者眾，成為勁爆男歌手大熱門。（圖片來源：IG@hinscheung）
新城 MIRROR十二子中，有姜濤、Anson Lo、Edan、Ian四人的名字出現在新城勁爆男歌手的十強名單上。（圖片來源：IG@mirror.weare）
MIRROR十二子中，有姜濤Anson Lo、Edan、Ian四人的名字出現在新城勁爆男歌手的十強名單上。（圖片來源：IG@mirror.weare）

林家謙密密出歌數量勝張敬軒

除了30%的觀眾投票權外，新城音樂統籌委員會的一些DJ和管理層也有份投票，有媒體指電台內部現時因各自支持不同的歌手，而出現了明顯的分歧，尤其是張敬軒和林家謙的支持者更出現分黨分派情況，甚至有人向馬浚偉投訴名單洩露，要求徹查此事。

張敬軒只在去年底推出了一首《青春告別式》，數量上不及在今年一連進出了《無答案》、《喃嘸師感官漫遊》、《有你聽我的故事》及《free fallin’》四首獨唱歌的林家謙，此外林家謙還分別與林宥嘉合唱了《瑪莉晚安了》，及與鄧百哼合唱《了了》，但張敬軒在受歡迎程度卻與林家謙不遑多讓。

新城 林家謙今年共出了6首歌，包括4首獨唱歌及2首合唱歌。（圖片來源：IG@terencelam0903）
林家謙今年共出了6首歌，包括4首獨唱歌及2首合唱歌。（圖片來源：IG@terencelam0903）

女歌手獎Gin Lee、Gigi、AGA三強爭霸

在女歌手獎的競爭中，則有傳新城內部分別支持Gin Lee、Gigi和AGA，不過Gigi由於合約問題尚未解決，事業暫時陷入停滯。相比之下，Gin Lee自加盟英皇娛樂後積極派歌，事業發展勢頭強勁。而AGA自從傳出祕婚消息後，明顯減慢了事業步伐。因此，傳媒推測今年的女歌手獎很可能落入Gin Lee手中。

新城 Gin Lee今年積極推出新歌。（圖片來源：IG@ginleeginlee）
Gin Lee今年積極推出新歌。（圖片來源：IG@ginleeginlee）
新城 Gigi近月疑因不肯續約而被TVB雪藏，工作量大減。（圖片來源：IG@yiminghay）
Gigi近月疑因不肯續約而被TVB雪藏，工作量大減。（圖片來源：IG@yiminghay）
新城 AGA去年宣布與姚子羚舊愛「的士邦」訂婚，更傳出兩人已祕婚的消息。（圖片來源：IG@agaseen）
AGA去年宣布與姚子羚舊愛「的士邦」訂婚，更傳出兩人已祕婚的消息。（圖片來源：IG@agaseen）
新城 馬浚偉每周都會分享「新城廣播」的四大歌曲榜單，最新的歌曲播放榜由AGA新歌奪冠。（圖片來源：IG@ma_chun_wai）
馬浚偉每周都會分享「新城廣播」的四大歌曲榜單，最新的歌曲播放榜由AGA新歌奪冠。（圖片來源：IG@ma_chun_wai）

撰文：東方新地圖片來源：IG@ma_chun_wai、IG@hinscheung、IG@mirror.weare、IG@terencelam0903、IG@ginleeginlee、IG@agaseen

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