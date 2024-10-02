馬浚偉廢除新城頒獎禮「分豬肉」10強名單疑流出 張敬軒硬撼林家謙+四鏡仔
馬浚偉 改革頒獎禮時間並新設獎項
馬浚偉透露本屆頒獎禮將於今年12月28日下午3時舉行，這是前所未有的安排。此外他更堅決改革評選機制，並新增「最高榮譽大獎」和「十大卓越歌手獎」，入圍「十大卓越歌手獎」的歌手，將有機會競逐「勁爆男女歌手獎」。
近日勁爆男女歌手的十強名單更從新城內部流出，有媒體指出參與投票的電台高層和DJ之間引爆了爭議，甚至引起了馬浚偉的關注。在勁爆男歌手的角逐中，張敬軒和林家謙的競爭尤其激烈，而勁爆女歌手方面，李幸倪（Gin Lee）則有望超越目前疑被TVB雪藏的炎明熹（Gigi）。
勁爆男女歌手十強名單流出 有四MIRROR成員
這份由新城廣播內部流出的「勁爆男歌手」十強名單，包括張敬軒、林家謙、姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳卓賢（Ian）、MC張天賦、馮允謙、林奕匡和曾比特，其中有多達4位人氣男團MIRROR成員。
而「勁爆女歌手」的十強名單，則包括有容祖兒、李幸倪（Gin Lee）、炎明熹（Gigi）、泳兒、陳蕾、江海迦（AGA）、鄧小巧、雲浩影和黃妍。
林家謙密密出歌數量勝張敬軒
除了30%的觀眾投票權外，新城音樂統籌委員會的一些DJ和管理層也有份投票，有媒體指電台內部現時因各自支持不同的歌手，而出現了明顯的分歧，尤其是張敬軒和林家謙的支持者更出現分黨分派情況，甚至有人向馬浚偉投訴名單洩露，要求徹查此事。
張敬軒只在去年底推出了一首《青春告別式》，數量上不及在今年一連進出了《無答案》、《喃嘸師感官漫遊》、《有你聽我的故事》及《free fallin’》四首獨唱歌的林家謙，此外林家謙還分別與林宥嘉合唱了《瑪莉晚安了》，及與鄧百哼合唱《了了》，但張敬軒在受歡迎程度卻與林家謙不遑多讓。
女歌手獎Gin Lee、Gigi、AGA三強爭霸
在女歌手獎的競爭中，則有傳新城內部分別支持Gin Lee、Gigi和AGA，不過Gigi由於合約問題尚未解決，事業暫時陷入停滯。相比之下，Gin Lee自加盟英皇娛樂後積極派歌，事業發展勢頭強勁。而AGA自從傳出祕婚消息後，明顯減慢了事業步伐。因此，傳媒推測今年的女歌手獎很可能落入Gin Lee手中。