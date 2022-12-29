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新城勁爆頒獎禮2022 | MIRROR成員盡掃9獎成大贏家 COLLAR保錡勇奪新人獎！

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《新城勁爆頒獎禮2022》今日（12月29日）於香港會議展覽中心舉行。全晚總共頒出63個獎，8缺3的COLLAR同保錡@ERROR、AFTERCLASS一起勇奪勁爆新人獎，人氣王MIRROR成員就盡掃9獎（包括個人獎+團體獎）成大贏家！

新城勁爆頒獎禮2022 | MIRROR成員就盡掃9獎成大贏家

人氣王MIRROR再次成為《新城勁爆頒獎禮2022》的大贏家，成員們個人獎加團隊獎盡掃9獎獨領風騷！

個人獎：7個

勁爆我撐新人：李駿傑
勁爆我撐歌手：盧瀚霆
勁爆人氣偶像：柳應廷／江熚生／呂爵安
勁爆男歌手：姜濤
勁爆唱作人：陳卓賢

團隊獎：2個

勁爆我撐歌曲：《Innerspace》 MIRROR
勁爆組合：MIRROR

《新城勁爆頒獎禮2022 》得獎名單

勁爆新人：AFTER CLASS / COLLAR / LOLLY TALK / 余宗遙 / 保錡 / 吳啟洋 / 張蔓莎 / CY 陳宗澤 / 黃明德 / 黎展峯 / 雲浩影 / 鍾柔美

新城勁爆 COLLAR捧走新人獎
COLLAR捧走新人獎，成員Day更表示感謝COLLAR八位成員（圖片來源：《新城勁爆頒獎禮2022》截圖）
新城勁爆 保錡@ERROR捧走新人獎
保錡@ERROR捧走新人獎（圖片來源：東方新地）

勁爆歌曲：《我地》鄭欣宜
勁爆歌曲：《給缺席的人唱首歌》馮允謙
勁爆歌曲：《一個傻瓜一個啞》陳葦璇
勁爆歌曲：《沒有人可以為你的幸福負責》許廷鏗
勁爆歌曲：《某種老朋友》林家謙
勁爆歌曲：《早上 37.2度》泳兒
勁爆歌曲：《難得我還未夠難》葉巧琳
勁爆歌曲：《焰》炎明熹
勁爆歌曲：《我以為》曾比特
勁爆歌曲：《有我》陳柏宇

勁爆躍進歌手：安俊豪 / 力臻 / 潘宇謙 / 區子琳 / 蘇煒喬 / 謝高晉
勁爆人氣偶像：柳應延 / 江𤒹生 / 呂爵安

新城勁爆 MIRROR三位成員阿Jer、Anson Kong同Edan齊齊奪勁爆人氣偶像
MIRROR三位成員阿Jer、Anson Kong同Edan齊齊奪勁爆人氣偶像（圖片來源：東方新地）

勁爆作曲：《難道我還未夠難》林奕匡
勁爆填詞：《我地》黃偉文
勁爆編曲：《Good Vibes Only》JNYBeatz
勁爆監製：《兩損一》T-Ma
勁爆音樂製作：《創作者的派對》及《厭惡物圖鑒》陳健安

勁爆新媒體歌曲：《FF》王灝兒 / 《#BFF》姚焯菲 / 《憑實力單身》洪助昇
勁爆跳舞歌曲：《RISE》ANSONBEAN
勁爆跳舞歌曲：《My1stCar》施匡翹
勁爆歌唱人：陳卓賢 / 黃妍

新城勁爆 Ian陳卓賢@MIRROR勇奪勁爆唱作人
Ian陳卓賢@MIRROR勇奪勁爆唱作人（圖片來源：《新城勁爆頒獎禮2022》截圖）

勁爆突破歌手：炎明熹 / 曾比特
勁爆我撐新人：李駿傑
勁爆我撐歌手：盧瀚霆
勁爆我撐歌曲：《Innerspace》 MIRROR

新城勁爆 Anson Lo奪「勁爆我撐歌手」
Anson Lo奪「勁爆我撐歌手」（圖片來源：《新城勁爆頒獎禮2022》截圖）
新城勁爆 李駿傑Jeremy奪「勁爆我撐新人」
李駿傑Jeremy奪「勁爆我撐新人」（圖片來源：《新城勁爆頒獎禮2022》截圖）

勁爆獨立音樂人：許廷鏗
勁爆專輯：『The Fight Goes On』陳柏宇

勁爆年度歌手：張敬軒
勁爆演繹大獎：張敬軒
勁爆播放指數歌曲：《賽勒斯的愛》張敬軒

勁爆樂隊：ONE PROMISE
勁爆組合：MIRROR / ERROR / P1X3L

新城勁爆 ERROR、MIRROR奪勁爆組合獎
ERROR、MIRROR奪勁爆組合獎（圖片來源：《新城勁爆頒獎禮2022》截圖）

勁爆女歌手：鄭欣宜 / 泳兒 / 王瀩兒
勁爆男歌手：林家謙 / 馮允謙 / 姜濤

常見問題

導致意外發生的主因是有人虛報資料？

消息指，警方懷疑有人為盡快取得演出許可，故意虛報文件。藝能工程交付康文署之文件涉及虛報重量，數字並相差非常大。即看：MIRROR演唱會意外最新消息

阿Mo最新康復情況？

演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明並列出5大原因去交代過去為何選擇沉默，更提及事件中受傷的舞者⋯⋯詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫，而受傷程度最嚴重的舞者，李父一直有透過禱文對外交代，詳見：阿Mo李啟言康復比預期快

圖片來源：東方新地、《新城勁爆頒獎禮2022》截圖

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