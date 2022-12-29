新城勁爆頒獎禮2022 | MIRROR成員盡掃9獎成大贏家 COLLAR保錡勇奪新人獎！

《新城勁爆頒獎禮2022》今日（12月29日）於香港會議展覽中心舉行。全晚總共頒出63個獎，8缺3的COLLAR同保錡@ERROR、AFTERCLASS一起勇奪勁爆新人獎，人氣王MIRROR成員就盡掃9獎（包括個人獎+團體獎）成大贏家！