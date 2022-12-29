新城勁爆頒獎禮2022 | MIRROR成員盡掃9獎成大贏家 COLLAR保錡勇奪新人獎！
新城勁爆頒獎禮2022 | MIRROR成員就盡掃9獎成大贏家
人氣王MIRROR再次成為《新城勁爆頒獎禮2022》的大贏家，成員們個人獎加團隊獎盡掃9獎獨領風騷！
個人獎：7個
勁爆我撐新人：李駿傑
勁爆我撐歌手：盧瀚霆
勁爆人氣偶像：柳應廷／江熚生／呂爵安
勁爆男歌手：姜濤
勁爆唱作人：陳卓賢
團隊獎：2個
勁爆我撐歌曲：《Innerspace》 MIRROR
勁爆組合：MIRROR
《新城勁爆頒獎禮2022 》得獎名單
勁爆新人：AFTER CLASS / COLLAR / LOLLY TALK / 余宗遙 / 保錡 / 吳啟洋 / 張蔓莎 / CY 陳宗澤 / 黃明德 / 黎展峯 / 雲浩影 / 鍾柔美
勁爆歌曲：《我地》鄭欣宜
勁爆歌曲：《給缺席的人唱首歌》馮允謙
勁爆歌曲：《一個傻瓜一個啞》陳葦璇
勁爆歌曲：《沒有人可以為你的幸福負責》許廷鏗
勁爆歌曲：《某種老朋友》林家謙
勁爆歌曲：《早上 37.2度》泳兒
勁爆歌曲：《難得我還未夠難》葉巧琳
勁爆歌曲：《焰》炎明熹
勁爆歌曲：《我以為》曾比特
勁爆歌曲：《有我》陳柏宇
勁爆躍進歌手：安俊豪 / 力臻 / 潘宇謙 / 區子琳 / 蘇煒喬 / 謝高晉
勁爆人氣偶像：柳應延 / 江𤒹生 / 呂爵安
勁爆作曲：《難道我還未夠難》林奕匡
勁爆填詞：《我地》黃偉文
勁爆編曲：《Good Vibes Only》JNYBeatz
勁爆監製：《兩損一》T-Ma
勁爆音樂製作：《創作者的派對》及《厭惡物圖鑒》陳健安
勁爆新媒體歌曲：《FF》王灝兒 / 《#BFF》姚焯菲 / 《憑實力單身》洪助昇
勁爆跳舞歌曲：《RISE》ANSONBEAN
勁爆跳舞歌曲：《My1stCar》施匡翹
勁爆歌唱人：陳卓賢 / 黃妍
勁爆突破歌手：炎明熹 / 曾比特
勁爆我撐新人：李駿傑
勁爆我撐歌手：盧瀚霆
勁爆我撐歌曲：《Innerspace》 MIRROR
勁爆獨立音樂人：許廷鏗
勁爆專輯：『The Fight Goes On』陳柏宇
勁爆年度歌手：張敬軒
勁爆演繹大獎：張敬軒
勁爆播放指數歌曲：《賽勒斯的愛》張敬軒
勁爆樂隊：ONE PROMISE
勁爆組合：MIRROR / ERROR / P1X3L
勁爆女歌手：鄭欣宜 / 泳兒 / 王瀩兒
勁爆男歌手：林家謙 / 馮允謙 / 姜濤
常見問題
導致意外發生的主因是有人虛報資料？
消息指，警方懷疑有人為盡快取得演出許可，故意虛報文件。藝能工程交付康文署之文件涉及虛報重量，數字並相差非常大。即看：MIRROR演唱會意外最新消息
阿Mo最新康復情況？
演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明並列出5大原因去交代過去為何選擇沉默，更提及事件中受傷的舞者⋯⋯詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫，而受傷程度最嚴重的舞者，李父一直有透過禱文對外交代，詳見：阿Mo李啟言康復比預期快