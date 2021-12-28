新城勁爆得獎名單｜MIRROR奪9獎稱霸 姚焯菲奪新人獎與Lokman睇齊

《新城勁爆頒獎禮2021》今年樂壇第一張成績表，日前（27/12）於灣仔會展舉行。男歌手方面，張敬軒雖然忙於舉辦個人演唱會，但缺席的他依然拿下三個獎項。而人氣男團MIRROR則奪下9個獎項（包括團組和個人獎項）