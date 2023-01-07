ViuTV播新城勁爆頒獎禮 重溫騎呢花生位 AfterClass罕有現身敵台！

《新城勁爆頒獎禮2022》於12月29日圓滿結束，因為當日不設電視台直播，所以一班樂迷都只能收聽電台轉播，「有聲無畫」的頒獎典禮都搞到聽眾一頭霧水。為了一班觀眾，ViuTV今日（1月7日）就重播《新城勁爆頒獎禮2022》，等大家可以一睹奪獎歌手們的風采之餘，又可以重溫當日的騎呢花生位！