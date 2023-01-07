ViuTV播新城勁爆頒獎禮 重溫騎呢花生位 AfterClass罕有現身敵台！
新城花生位 1）After Class現身viuTV
TVB選秀節目《聲夢傳奇》出身的After Class在《新城勁爆頒獎禮2022》獲得多個獎項，除了After Class憑團隊勇奪「勁爆新人」之外，其中有份出席頒獎禮的三位成員亦分別獲得「勁爆新媒體歌曲」、「勁爆突破歌手」、「勁爆新人」等個人獎項。今次ViuTV轉播《新城勁爆頒獎禮2022》，讓After Class破天荒第一次現身ViuTV！
新城花生位 2）JW服裝炒車 突顯肥矮+無位攝無綫咪
一班歌手們都為咗頒獎典禮盛裝出席，但奈何有幾位歌手就用力過度，服裝都令人不能直視！其中獲得勁爆女歌手獎項的JW，身穿一身貼身的長的肉色連身裙，反而越遮越肥、自曝其短。再加上連身裙太過貼身，搞到無位攝無綫咪，要JW在在表演的時候手執咪夾，造型變得更加騎呢。
新城花生位 3）One Promise 累贅背囊衫超騎呢
勇奪「勁爆樂隊」獎的One Promise一身服裝亦非常怪異，未知是否受到近年hit爆的科幻片《沙丘瀚戰》啟蒙，還是《星球大戰》的影響，One Promise全員都穿上累贅大風樓，主唱盧文廸更背著笨重的大背囊上台，造型怪誕又累贅，果然時裝的世界不是平凡人能夠理解！
新城花生位 4）陳健安@C Allstar扮跛手
C Allstar成員出身的歌手陳健安憑《創作者的派對》、《厭惡物圖鑑》兩首奪得「勁爆音樂製作」獎，以一身黑色西裝造型現身的他，右手竟然亦類似石膏的棕色布料包住，令在場的記者朋友都擔心他是否遇上什麼意外，結果陳健安表示「跛手」造型只是服裝的一部分，大家不用擔心。
新城花生位 5）[email protected] 現場+IG兩個樣
另一花生位就不得不提到8缺3出場的COLLAR，當日COLLAR以女戰士的造型登場，頒獎典禮台上勁歌熱舞的COLLAR包到密密實實，但COLLAR成員Marf在IG上傳的照片中卻突然升Cup，變得好有睇頭！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周興哲演唱會（1月11日公開發售）、馮允謙演唱會（1月12日優先購票）、Twins演唱會、鄭秀文演唱會、鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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