新城頒獎禮2022｜鄭欣宜奪兩大獎有機會冧庄女歌手大滿貫 華納歌手繼續無影
鄭欣宜去年已成大滿貫女歌手
屬於寰亞音樂旗下的鄭欣宜自從2020轉會後獲公司投放大量資源力捧，去年先後於新城勁爆頒獎禮、叱咤樂壇流行榜頒獎典禮、Chill Club 推介榜年度推介以及香港金曲頒獎典禮，均獲頒女歌手大獎。
為樂壇頒獎禮打嚮頭炮
於上周舉行的《Yahoo!搜尋人氣大獎2022》中，鄭欣宜勇奪三獎包括憑《豐乳肥臀》奪跳唱歌曲、憑《先哭為敬》奪十大人氣歌曲，還有本地女歌手大獎，已經為今年連串的樂壇頒獎禮打嚮頭炮。
連奪兩大獎 今年有機會冧庄
在今晚舉行的《新城勁爆頒獎禮2022》中，鄭欣宜憑《我地》奪得勁爆歌曲，同時獲頒「勁爆女歌手」，在首個樂壇頒獎禮中已先拔頭籌，極有機會再次冧庄成「大滿貫女歌手」。
華納歌手絕跡新城
新城與華納捲入的HKRIA版權風波問題於去年已經解決，本以為雙方已經破冰，但早前新城為頒獎禮舉行記者會時，未能到場的MIRROR與ERROR亦有派員拍片支持，但華納唱片公司已經連續第二年全體歌手缺席。在今晚的頒獎禮上，華納歌手依然No Show，大會亦未有安排任何獎項予華納唱片的歌手，如楊千嬅、陳蕾、張天賦、衞蘭等等。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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