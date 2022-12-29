鄭欣宜

新城頒獎禮2022｜鄭欣宜奪兩大獎有機會冧庄女歌手大滿貫 華納歌手繼續無影

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《新城勁爆頒獎禮2022》今日12月29日假會展舉行，頒發本年度首張樂壇成績表，近年已經躍成天后級的鄭欣宜氣勢凌厲，於今晚奪得勁爆歌曲及勁爆女歌手兩大獎項，今年有機會再度成為「大滿貫女歌手」。而早前在記者會上未有派歌手到場的華納唱片，今日依然No Show。

鄭欣宜去年已成大滿貫女歌手

屬於寰亞音樂旗下的鄭欣宜自從2020轉會後獲公司投放大量資源力捧，去年先後於新城勁爆頒獎禮、叱咤樂壇流行榜頒獎典禮、Chill Club 推介榜年度推介以及香港金曲頒獎典禮，均獲頒女歌手大獎。

鄭欣宜
（圖片來源：東方新地）

為樂壇頒獎禮打嚮頭炮

於上周舉行的《Yahoo!搜尋人氣大獎2022》中，鄭欣宜勇奪三獎包括憑《豐乳肥臀》奪跳唱歌曲、憑《先哭為敬》奪十大人氣歌曲，還有本地女歌手大獎，已經為今年連串的樂壇頒獎禮打嚮頭炮。

鄭欣宜 於上周舉行的《Yahoo!搜尋人氣大獎2022》中，鄭欣宜勇奪三獎包括憑《豐乳肥臀》奪跳唱歌曲、憑《先哭為敬》奪十大人氣歌曲，還有本地女歌手大獎。
於上周舉行的《Yahoo!搜尋人氣大獎2022》中，鄭欣宜勇奪三獎包括憑《豐乳肥臀》奪跳唱歌曲、憑《先哭為敬》奪十大人氣歌曲，還有本地女歌手大獎。（圖片來源：《Yahoo!搜尋人氣大獎2022》截圖）
鄭欣宜 於上周舉行的《Yahoo!搜尋人氣大獎2022》中，鄭欣宜勇奪三獎，為今年連串的樂壇頒獎禮打嚮頭炮。
於上周舉行的《Yahoo!搜尋人氣大獎2022》中，鄭欣宜勇奪三獎，為今年連串的樂壇頒獎禮打嚮頭炮。（圖片來源：《Yahoo!搜尋人氣大獎2022》截圖）
鄭欣宜
（圖片來源：東方新地）

連奪兩大獎 今年有機會冧庄

在今晚舉行的《新城勁爆頒獎禮2022》中，鄭欣宜憑《我地》奪得勁爆歌曲，同時獲頒「勁爆女歌手」，在首個樂壇頒獎禮中已先拔頭籌，極有機會再次冧庄成「大滿貫女歌手」。

鄭欣宜
（圖片來源：東方新地）

華納歌手絕跡新城

新城與華納捲入的HKRIA版權風波問題於去年已經解決，本以為雙方已經破冰，但早前新城為頒獎禮舉行記者會時，未能到場的MIRROR與ERROR亦有派員拍片支持，但華納唱片公司已經連續第二年全體歌手缺席。在今晚的頒獎禮上，華納歌手依然No Show，大會亦未有安排任何獎項予華納唱片的歌手，如楊千嬅、陳蕾、張天賦、衞蘭等等。

鄭欣宜 楊千嬅
楊千嬅是華納歌手，今晚新城頒獎禮捧蛋。（圖片來源：東方新地）
鄭欣宜 香港金曲頒獎典禮 華納唱片4位得獎歌手：MC張天賦、衛蘭、洪嘉豪及張蔓姿均缺席《香港金曲頒獎典禮2021/2022》。
華納唱片歌手MC張天賦、衛蘭、洪嘉豪及張蔓姿等全部缺席頒獎禮。（圖片來源：[email protected][email protected]_vidal、[email protected][email protected]

常見問題

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撰文：東方新地圖片來源：東方新地、《Yahoo!搜尋人氣大獎2022》截圖

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