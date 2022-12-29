新城頒獎禮2022｜鄭欣宜奪兩大獎有機會冧庄女歌手大滿貫 華納歌手繼續無影

《新城勁爆頒獎禮2022》今日12月29日假會展舉行，頒發本年度首張樂壇成績表，近年已經躍成天后級的鄭欣宜氣勢凌厲，於今晚奪得勁爆歌曲及勁爆女歌手兩大獎項，今年有機會再度成為「大滿貫女歌手」。而早前在記者會上未有派歌手到場的華納唱片，今日依然No Show。