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新城勁爆頒獎禮2022｜曾比特緊接[email protected]上台領獎 竟遭受「特別待遇」

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《新城勁爆頒獎禮2022》今晚12月29日舉行，男團MIRROR雖然唔齊人，但有MIRROR之處他們必成全場焦點。頒獎禮上MIRROR成員Ian（陳卓賢）上台領獎時，大批粉絲湧近前台。曾比特續接Ian上台領獎，現場馬上出現搞笑現象。

曾比特 Ian獲頒「勁爆唱作人」。
Ian獲頒「勁爆唱作人」。（圖片來源：PayKool截圖）

Ian終奪唱作人獎

MIRROR成員中的唱作人Ian於《新城勁爆頒獎禮2022》獲頒「勁爆唱作人」，如願如償的他在台上除了感謝MIRROR，還應台下不斷指著自己的隊友AK江𤒹生要求，特地點名感謝他。

曾比特 Ian開心到四萬咁口。
Ian開心到四萬咁口。（圖片來源：PayKool截圖）
曾比特 Ian一直以來都熱於創作。
Ian一直以來都熱於創作。（圖片來源：PayKool截圖）
曾比特 AK舉手求關注。
AK舉手求關注，搞笑示意IAN要向他致謝，但台上的IAN只強調「多謝MIRROR」。（圖片來源：PayKool截圖）

曾比特續接上台

續接在Ian之後，曾比特與炎明熹被點名上台，二人分別獲頒「勁爆突破歌手」，而曾比特再憑《我以為》奪「勁爆歌曲」。

曾比特 曾比特與炎明熹同上台。
曾比特與炎明熹同上台。（圖片來源：PayKool截圖）

台下粉絲「退潮」

每當有MIRROR成員上台，台下的「鏡粉」都會一湧而上，並送上最熱烈的尖叫和歡呼聲。在Ian下台後，換上曾比特和炎明熹（Gigi）時，現場由超高分貝突然回復平靜，只剩台上咪高峰的聲音。而本來湧在台前勁投入的觀眾，都突然如「退潮」一樣，慢慢退回自己的位置坐下休息。

曾比特 曾比特在港的觀眾緣一般。
曾比特在港的觀眾緣一般。（圖片來源：PayKool截圖）

唱40年前「流行經典」老餅歌

原來大會安排二人在舞台上重演《聲生不息》及《聲夢傳奇》的參賽歌，分別係84年林志美《林志美》嘅《初戀》，以及85年譚詠麟的《愛情陷阱》，與大會主題「樂壇新頁」顯得格和不入，有直播觀眾更笑指似「流行經典50年 」。

曾比特 台下頓時回復冷靜。
台下頓時回復冷靜。（圖片來源：PayKool截圖）

曾比特與Edan同上台落差大

於上周舉行的雅虎香港《Yahoo Asia Multiverse Buzz Awards 2022》頒獎典禮中，並比特亦遇過類似情況，被另一MIRROR成員「公開處刑」。Edan（呂爵安）當晚隨《膠戰》「6膠」上台奪「人氣電視節目主題曲」獎項後，繼續留在台上獲頒「樂壇新勢力（男）」的獎項，同獲此獎的還有Mike曾比特以及缺席的MC張天賦。Edan同時再憑《E先生連環不幸事件》獲「年度熱搜歌曲」。率先演唱的曾比特明顯在香港的人氣一般，換Edan上場時現場由冷靜變為熱情，尖叫聲連連落差甚大。

曾比特 Yahoo搜尋人氣大獎 Edan上一次台連奪3獎。
Edan上一次台連奪3獎。（圖片來源：Yahoo LIVE HK）
曾比特 Yahoo搜尋人氣大獎 Mike獻唱時台下反應冷淡。
Mike獻唱時台下反應冷淡。（圖片來源：Yahoo LIVE HK）

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撰文：東方新地圖片來源：東方新地

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