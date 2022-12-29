《新城勁爆頒獎禮2022》今晚12月29日舉行，男團MIRROR雖然唔齊人，但有MIRROR之處他們必成全場焦點。頒獎禮上MIRROR成員Ian（陳卓賢）上台領獎時，大批粉絲湧近前台。曾比特續接Ian上台領獎，現場馬上出現搞笑現象。