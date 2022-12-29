新城勁爆頒獎禮2022｜曾比特緊接[email protected]上台領獎 竟遭受「特別待遇」
Ian終奪唱作人獎
MIRROR成員中的唱作人Ian於《新城勁爆頒獎禮2022》獲頒「勁爆唱作人」，如願如償的他在台上除了感謝MIRROR，還應台下不斷指著自己的隊友AK江𤒹生要求，特地點名感謝他。
曾比特續接上台
續接在Ian之後，曾比特與炎明熹被點名上台，二人分別獲頒「勁爆突破歌手」，而曾比特再憑《我以為》奪「勁爆歌曲」。
台下粉絲「退潮」
每當有MIRROR成員上台，台下的「鏡粉」都會一湧而上，並送上最熱烈的尖叫和歡呼聲。在Ian下台後，換上曾比特和炎明熹（Gigi）時，現場由超高分貝突然回復平靜，只剩台上咪高峰的聲音。而本來湧在台前勁投入的觀眾，都突然如「退潮」一樣，慢慢退回自己的位置坐下休息。
唱40年前「流行經典」老餅歌
原來大會安排二人在舞台上重演《聲生不息》及《聲夢傳奇》的參賽歌，分別係84年林志美《林志美》嘅《初戀》，以及85年譚詠麟的《愛情陷阱》，與大會主題「樂壇新頁」顯得格和不入，有直播觀眾更笑指似「流行經典50年 」。
曾比特與Edan同上台落差大
於上周舉行的雅虎香港《Yahoo Asia Multiverse Buzz Awards 2022》頒獎典禮中，並比特亦遇過類似情況，被另一MIRROR成員「公開處刑」。Edan（呂爵安）當晚隨《膠戰》「6膠」上台奪「人氣電視節目主題曲」獎項後，繼續留在台上獲頒「樂壇新勢力（男）」的獎項，同獲此獎的還有Mike曾比特以及缺席的MC張天賦。Edan同時再憑《E先生連環不幸事件》獲「年度熱搜歌曲」。率先演唱的曾比特明顯在香港的人氣一般，換Edan上場時現場由冷靜變為熱情，尖叫聲連連落差甚大。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：陳奕迅演唱會「放寬位」購票連結、周杰倫演唱會、Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap、梁詠琪演唱會、鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
農曆新年快將來臨，新年必定要和朋友、家人及另一半觀賞電影消閒一番，今年香港有4大超強卡士賀歲電影，一齊笑住過新年！視覺滿足完後，味覺都需要被滿足，Sundaykiss為你整合新年盆菜外賣直送及年糕優惠推介2023。如果想親自出馬整蘿蔔糕，我們更為你準備了蘿蔔糕3大食譜，內藏黃金比例竅門，絕對必看！值得注意的是滙豐、中銀、渣打銀行可換新銀紙，即看：換新鈔及迎新鈔預約連結。