新城勁爆頒獎禮2022 | 一文看清5大騎呢位 觀眾獲派米 新人唱到走曬音
新城騎呢位 1）觀眾入場獲派1公斤米
在新城勁爆頒獎典禮開始前，一班主持逐一讀出贊助單位名單，台下的觀眾亦在入場前獲得一袋禮品包，禮品包入面包括：1公斤香米、贈券及Wasabi一支。不少有份入場的觀眾都忍唔住反問新城：「頒獎禮派米究竟係咩玩法？」
新城騎呢位 2）有聲無畫搞到一頭霧水
今年新年勁爆頒獎典禮不設電視台轉播，一班觀眾假如想看直播，就必須付$398購買新城會籍，才能獲得網上直播的門票，如果唔係就只可以收聽FM99.7新城電台。可是此新穎的安排在頒獎典禮首輪環節就出事，一班樂壇新人輪流唱出其他歌手的派台歌的時候，因為收聽電台的聽眾「有聲無畫」，所以都唔知道邊個打邊個。就連直播都毫無字幕介紹出場人物，搞到一班觀眾都睇到一頭霧水！
新城騎呢位 3）一班新人唱到走曬音
一班新人打頭陣唱出多首前輩們的派台歌，唔知係唔係因為太緊張，大部分新人歌手都唱到走曬因，惹起網民熱議。不少網民更表示DEZ余宗遙唱Jer柳應廷的《狂人日記》幾乎全首走音，嚇親一班觀眾同聽眾！
新城騎呢位 4）今年Slogan變「樂壇失業」？
另一個騎呢位就不得不提今年新城頒獎典禮中時不時提到的「樂壇新葉」！今年新城用「樂壇新葉」一詞嚟形容一班新出道的新人，但係因為收音問題，令不少觀眾都聽成「樂壇失業」！
新城騎呢位 5）黎展峯同游學修撞衫
不少網民都覺得今年新人之一的黎展峯身上的外套非常熟悉，經過網民一番討論，發現原來黎展峯身上嘅外套，同游學修去年試當真短片《Black Mirror 》入面扮演平行時空偶像「NY游學修」嗰套衫！
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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