新城勁爆頒獎禮2022｜COLLAR 5女露腰 VS AfterClass美腿 鍾柔美打頭陣領獎

勁爆新人獎一開12份！ COLLAR打頭陣上台

《新城勁爆頒獎禮2022》於晚上八點前開騷，大會逐一點名歌手上台亮相，打頭陣上台的是「勁爆新人」COLLAR，接連是與COLLAR同樣出身《全民造星IV》的女團Strayz以及Lolly Talk。至於對陣TVB出品的After Class，明明以新人團隊身份現身，但大會卻逐一成員點名姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）登台，炎明熹開場時未有現身，要到個人獎才與曾比特孖住上台。