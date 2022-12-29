新城勁爆頒獎禮2022｜COLLAR 5女露腰 VS AfterClass美腿 鍾柔美打頭陣領獎
勁爆新人獎一開12份！ COLLAR打頭陣上台
《新城勁爆頒獎禮2022》於晚上八點前開騷，大會逐一點名歌手上台亮相，打頭陣上台的是「勁爆新人」COLLAR，接連是與COLLAR同樣出身《全民造星IV》的女團Strayz以及Lolly Talk。至於對陣TVB出品的After Class，明明以新人團隊身份現身，但大會卻逐一成員點名姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）登台，炎明熹開場時未有現身，要到個人獎才與曾比特孖住上台。
炎明熹遲到 After Class齊曬美腿
After Class以一身粉色裝束登場齊齊短裙上陣曬美腿，是晚四缺一只得姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy），未見炎明熹現身。鍾柔美於新人表演環節，先以AfterClass身份獻唱，再以個人身份獨唱隊友姚焯菲的《原來談戀愛是這麼一回事》。
鍾柔美打頭陣獨唱
「勁爆新人獎」連頒12個獎項，鍾柔美打頭陣以個人身份奪獎，她逐一感謝幕後團隊，其中點名感謝造型團隊幫她打扮靚靚：「雖然係大家眼中我係個16歲妹妹，但我好鍾意唱歌、好鍾意舞台、好鍾意跳舞，我會繼續努力。」再加上團隊同樣佔「勁爆新人獎」一席位，After Class在獎項上略勝COLLAR一籌。
COLLAR八缺三送熱舞帶動氣氛
女團COLLAR今日只得五女現身，包括陳泳伽（Winka）、許軼（Day）、邱彥筒（Marf）、李芯駖（Sumling）及隊長沈貞巧（Gao），除了仍在暫休的蘇芷晴（So Ching），兩位人氣王蘇雅琳（Ivy）與王家晴（Candy）均缺席。五女一同露出性感小蠻腰，以全黑Look登場走型格路線，夠穩陣免卻再次「炒車」。COLLAR奪「勁爆新人獎」時，獻唱《Gotta Go》配上熱舞，成功帶動全場氣氛。
炎明熹遲大到
在頒獎禮的中後段，炎明熹突然現身，憑《焰》奪勁爆歌曲以及與曾比特一同獲頒「勁爆突破歌手」，本來四缺一的After Class在炎明熹的歸來後齊腳，補頒本來在打頭陣頒發的「勁爆新人」，四女一同唱跳歌曲《Not Givin’ Up》。
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