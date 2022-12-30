新城勁爆頒獎禮2022 | Edan AK 4字回應當選百大型男

由新城電台舉辦的《新城勁爆頒獎禮2022》昨晚在灣仔會展順利頒發63個獎項，紅爆的MIRROR組合加成員總共掃走9個獎最多，當中MIRROR獲「勁爆組合」及憑《Innerspace》奪得「勁爆我撐歌曲」，而成員姜濤、Anson Lo、Edan、Ian、Jeremy、Jer、AK都各得一獎，獲勁爆男歌手之一的姜濤拍片說謝辭：「多謝新城同Fans，會繼續用作品說話。」然後晒V字手勢。