新城勁爆頒獎禮2022 | Edan AK 4字回應當選百大型男
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由新城電台舉辦的《新城勁爆頒獎禮2022》昨晚在灣仔會展順利頒發63個獎項，紅爆的MIRROR組合加成員總共掃走9個獎最多，當中MIRROR獲「勁爆組合」及憑《Innerspace》奪得「勁爆我撐歌曲」，而成員姜濤、Anson Lo、Edan、Ian、Jeremy、Jer、AK都各得一獎，獲勁爆男歌手之一的姜濤拍片說謝辭：「多謝新城同Fans，會繼續用作品說話。」然後晒V字手勢。
Alton、Tiger請病假被屈萬歲「賠罪」
MIRROR掃走9個大獎繼續做大贏家！雖然唔齊腳，眾成員受訪時，隊長Lokman指Alton、Tiger請了病假，搞笑話已經諗定叫佢哋萬歲「賠罪」！之後又話最開心係見到Jeremy攞新人獎。Jeremy一嚟就勁醒目話請食飯，仲即場示範「最壞一面」，相信睇緊片嘅Unicorns實暈到一陣陣！
AK、Edan回應「全球百大型男美女」撼贏碧咸
有奪得個人獎嘅Ian、Edan、Anson Lo、Jer、AK都有分享得獎感受，仲自爆埋新歌動向！美國網站TC Candler每年舉辦「全球百大型男美女」排行榜，當中MIRROR成員佔四席，其中姜濤排名最高，更榮登五大排名佔第5位；緊接是排第16位的Anson Lo，第32位的Anson Kong以及第73位的Edan，四子齊齊撼贏碧咸，AK笑話唔太在意，相反Edan就自信心爆棚話「實至名歸！」
常見問題
導致意外發生的主因是有人虛報資料？
消息指，警方懷疑有人為盡快取得演出許可，故意虛報文件。藝能工程交付康文署之文件涉及虛報重量，數字並相差非常大。即看：MIRROR演唱會意外最新消息
阿Mo最新康復情況？
演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明並列出5大原因去交代過去為何選擇沉默，更提及事件中受傷的舞者⋯⋯詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫，而受傷程度最嚴重的舞者，李父一直有透過禱文對外交代，詳見：阿Mo李啟言康復比預期快