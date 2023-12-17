新城勁爆頒獎禮2023｜「勁爆我撐新人」候選名單 50歲區永權入圍爭獎
2023「勁爆我撐新人」50歲到17歲都入圍！提名名單別開生面
今年有36個歌手組合入圍，提名名單包羅了不同屆人歌手，由50歲區永權到17歲詹天文都有份入圍，認真皆大歡喜，今年亦有唔少網絡歌手入圍，包括小薯茄的男團FINALLY以及試當真第二隊組合N9 ，到底2023「勁爆我撐新人」會係邊位（詳細名詳詳見下文）？
新城勁爆頒獎禮｜「勁爆我撐新人」2018至2022歷年得獎名單
2022年「勁爆我撐新人」 Jeremy 李駿傑
2021年「勁爆我撐新人」 Edan呂爵安
2020年「勁爆我撐新人」 Kochun Tse 謝高晉
2019年「勁爆我撐新人」 Ian陳卓賢
2018年「勁爆我撐新人」 黃 妍
新城勁爆頒獎禮｜「勁爆我撐歌手」2018至2022歷年得獎名單
2022年「勁爆我撐歌手」盧瀚霆
2021年「勁爆我撐歌手」姜濤
2020年「勁爆我撐歌手」 關智斌
2019年「勁爆我撐歌手」 泳 兒、吳浩康
2018年「勁爆我撐歌手」 吳業坤
新城勁爆頒獎禮｜「勁爆我撐歌曲」2018至2022歷年得獎名單
2022年「勁爆我撐歌曲」 《Innerspace》MIRROR
2021年「勁爆我撐歌曲」 《十倍速》吳浩康；《火和火柴》吳若希；《零歲》陳展鵬
2020年「勁爆我撐歌曲」《愛沒懷疑》吳浩康；《零分》JUDE；《原始心態》吳業坤
2019年「勁爆我撐歌曲」 《船頭尺》吳浩康
2018年「勁爆我撐歌曲」《凱旋門》 吳業坤
勁爆我撐新人2023候選名單｜勁爆我撐新人候選名單
- Beanies
- Charming Way
- Chris Polanco 陳杰
- CK 黃斯琪
- FINALLY
- Marco 葉振弘
- Marf 邱彥筒
- N9
- Nancy Kwai
- Roberto 馬檇鏗
- sica
- Spiral
- Stanley 邱士縉
- THAIMAY
- WinWin 楊安妮
- Yika Ng
- 子飛魚
- 文凱婷
- 何榛綦
- 林沚羿
- 林智樂
- 姜穎芝
- 區永權
- 張名雅
- 梁式昕
- 梁樂童
- 陳樂頤
- 彭晉
- 詹天文
- 甄濟如
- 潘靜文
- 蔡愷穎
- 鄧禮迪
- 魏浚笙
- 羅毓儀
- 蘇凱倫
勁爆我撐歌手樂隊組合候選名單2023｜
193 ／AGA 江海迦 ／Anson Lo 盧瀚霆／ ANSONBEAN ／COLLAR／ Cousin Fung／ Cozy Syndrome ／Dear Jane ／Delta T ／Dorothy 劉君冬 ／Edan 呂爵安 ／ERROR ／Fatboy／ Gareth.T ／Gin 李幸倪 ／GooChan／ Ian 陳卓賢 ／Jace 陳凱詠 ／Jeremy 李駿傑／ Jer 柳應廷／ Jessica Law ／JNYBeatz／ Joey Tang 鄧建明／ JW 王灝兒／ kayan9896 ／Kerryta ／周子涵 ／Kiri T／ KOLOR／ Lil Ashes 小塵埃 ／Lolly Talk ／MADBOII／ MastaMic／ MC 張天賦 ／MIRROR／ Moon Tang／ Novel Friday ／Nowhere Boys／ P1X3L ／Pandora ／per se ／Sophia 雅荍 ／SoulJase／ The Hertz ／Tyson Yoshi ／VSing ／XiX／ Yusobeit ／Zpecial／ 力臻 ／于毅 ／五月天／ 尹光 ／古巨基 ／布志綸／ 石山街 ／安俊豪／ 艾妮 ／何晉樂／ 何雁詩 ／佘詩曼／ 余宗遙 ／吳京 ／吳保錡 ／吳若希 ／吳啟洋 ／吳業坤 ／呂思緯／ 岑寧兒 ／李克勤／ 李靖筠／ 谷婭溦 ／冼靖峰 ／周吉佩／ 周柏豪／ 周殷廷 ／周興哲／ 林欣彤 ／林奕匡 ／林家謙 ／泳兒 ／炎明熹 ／姚焯菲 ／姜濤 ／姜麗文／ 施匡翹／ 洪助昇 ／洪嘉豪 ／胡鴻鈞／ 徐嘉蔚 ／泰倫斯
勁爆我撐歌曲候選名單2023｜
人啊人 陳奕迅
記得 林家謙
休眠狀態 安俊豪
氣流 雲浩影 Feat. AF
好想約你 炎明熹
重見 曾比特
恐懼蠶食心靈 鄭欣宜
Overkill MC張天賦
滴滴金 陳宗澤
言之無物 陳蕾 / 岑寧兒
生活復常 洪助昇
假面具 許廷鏗 / Win Win
心的全部 黄妍
2nd Favourite 第二最愛 古巨基 / Tyson Yoshi
坐看雲起時 Jer柳應廷
離開的感覺 潘宇謙
地球候機室 Nowhere Boys
教我 顧定軒
越州公路 193 193
sshhh… 衛蘭
至少還有你取暖 梁釗峰
慢慢咀嚼 鄺星宇
還有事情可慶祝 楊千嬅
00000 李靖筠
讓時間變慢 雷同二友
盲婚啞嫁 陳奕迅
Dum Dum Gin李幸倪
第一個迷 魏浚笙
Me and the Moon 馮允謙
塚。愛 Fatboy
日出時讓街燈安睡[獨唱版] 張學友
孤單 Gareth.T
LOVERSE Edan 呂爵安
The Bright Side COLLAR
日月如梭 SoulJase
偷情 Anson Lo 盧瀚霆
世一 MC 張天賦
細水長流(國) 劉德華 / 吳京
前排位置 佘詩曼
小船大海 周柏豪
有天 [THE FIRST TAKE version] 陳柏宇
他不是你 連詩雅
週末很忙 應智越
好想和你踩Roller 黃曦桃 Feat. 晴天林
七姊妹星團 Lolly Talk
Never Come Back ERROR
為你寫下這首情歌(國) 五月天
再見 寧靜海 Ian 陳卓賢
陪你 JW 王灝兒
異地書 黄妍
最後一堂課(國) 周興哲
良心發現 許廷鏗
救命 Joey Tang 鄧建明
你是我的家 林欣彤
二人新世界 蘇家欣
百二歲 吳業坤 / Cousin Fung
入場人士注意 馮允謙
懷舊金曲之夜 Dear Jane
沒人坐的梳化 劉浩龍
聰明豆 ANSONBEAN
小林不動產 林家謙
Think I’m In Love kayan9896
MONEY Anson Lo 盧瀚霆
海島與少年 Marco 葉振弘
又十年(國) 張學友
一人傍晚藝術館 陳柏宇
Her Zpecial 愛是…2.0 鄭秀文Feat. 好青年荼毒室
國際孤獨等級 Gareth.T
弦續 李克勤
塵大師 陳奕迅
從零開始的新世界 Jer 柳應廷
大開眼界 炎明熹
My Everything 周殷廷
Closer Jeremy 李駿傑
3.14 余宗遙
無限+1 黎展峯
1 Step At a Time 張天穎
*~Silencio…Shh Marf邱彥筒
不羨仙 Yusobeit
單戀這件小事 Gin 李幸倪
綜藝魂 葉巧琳
高敏族 陳葦璇
同歸於盡 泳兒
小出走 姚焯菲
MIZU AGA 江海迦
好了啦(國) 呂思緯
沒有你的新學期 詹天文
On Fire 安俊豪
隱形遊樂場 張敬軒
反烏托邦三步曲 黄妍
繼續繼續 陳健安
童年密碼 施匡翹
Bug Fix 冼靖峰
Echo My Heart 吳保錡
一手造成 陳泳伽
彼岸花 應智越
我的親人 陳慧琳
仍然是愛 吳業坤
手指指 馬天佑
我們的移動城堡 Nowhere Boys
天黑時想跟你到白頭 潘宇謙
自發性神經反應 雲浩影
Liar 谷婭溦
Phat N Fresh Fatboy
由始至今 溫拿樂隊
Get Wild ANSONBEAN / kayan9896 Feat. AKIKO
無去無來 楊千嬅
不枉 許志安 來不及 Stanley 邱士縉 遺忘了初心的我們 魏浚笙 傻瓜…不要緊 張馳豪 抱抱無尾熊 Ian 陳卓賢 Just Break Up(國) [clean version] Tyson Yoshi / 婁峻碩 致我們的夢想 鄭秀文 Feat. 魏浚笙 萬一你是個好人 林家謙 一把火 Lolly Talk 單曲循環症 洪助昇 慢慢(國) 劉德華 BAD 吳啟洋 專一擔當 力臻 光之道 布志綸 苛刻 李靖筠 Take a Break 林沚羿 ChatMrE Edan 呂爵安 JM單身9 Jer 柳應廷 尋找隱世巨聲 馮允謙 已……(3235) 梁釗峰 談情的價值 陳慧琳 自動登入 張蔓莎 會議終結者 黃明德 兄弟 溫拿樂隊 Dummy 姜濤 時間管理大師 Dear Jane Miss u Goodbye AGA 江海迦 令人期待的下集預告 陳柏宇 忘記趁早 林智樂 超級勁爆叱咤風雲金曲 N9 飛魚之信仰 子飛魚 燒光了火柴 陳曉東 浪漫殺死巨蟹座 Anson Lo 盧瀚霆 洗面 洪嘉豪 企好 Gin 李幸倪 Little Magic 炎明熹 台前幕後 林奕匡 Y2K還襯我麼? 鍾柔美 Pick Up Your Phone 張天穎 Feat.麗英 Sheesh MIRROR 怪我只敢做好人 林家謙 分分鐘都需要你 JNYBeatz Paramita MastaMic 無以名狀的痛 雲浩影 報復式浪漫 艾妮 我哋一齊唱好無 Chris Polanco 陳杰 You First Jeremy 李駿傑 Pretty Lady Delta T 星戰 古巨基 & New Generation 微時 許廷鏗 I Am Woman 姜麗文 說好了 安俊豪 The Right Kind 何雁詩 吃掉悲傷 鄭秀文 擁抱後的歌 Ian 陳卓賢 這個姿態 姚焯菲 自編自導自演 Zpecial Count to Ten AGA 江海迦 哀傷的作者 黃妍 心甘情願 梁樂童 路仍長 雷同二友 瀟灑 鄧小巧 抽 MC 張天賦 天氣之女 sica 濤 姜濤 fOol## Marf 邱彥筒 四方帽之約 Lolly Talk 一了百了 泳兒 tbh(國) 甄濟如 愛情難以許可我們回到當初(1717) 梁釗峰 Call Me(Late At Night) ANSONBEAN
與我無關 MC 張天賦
Bye-bye Lil Ashes 小塵埃
最佳女團友 Beanies
收到收到 馮允謙
關我蛋治 Kiri T SiS XiX
下一個暑假 鍾柔美
專注 陳曉東
行動代號0901 顧定軒
日常事故劇場 陳柏宇
浮床 Dear Jane
票房毒藥 Nowhere Boys
月光光 莫文蔚 Feat. James李銖銜 / MC Jin歐陽靖 / 張淇
仍然是那個少年 陳健安
後人類的美麗與哀愁 Gin 李幸倪
Dear Myself 尹光 Feat. Wan K.
明天地圖 糖妹
枱底隧道 ERROR
Special One AGA 江海迦 Feat. 陳奕迅
甩身 區子琳 Feat. CotaBoii
失約巴黎 魏浚笙
一律建議分手 側田 / Kerryta周子涵 / 余宗遙
13歲的天堂 JW 王灝兒
黑貓 吳保錡
Catch a Vibe MIRROR
流離者的海 林家謙
仍在 Ian 陳卓賢
無窮盡 葉巧琳
BOMB P1X3L
不眠來電 黎展峯
旋轉拍賣 曾比特 / 陳葦璇
Don’t Say Goodnight Charming Way
大雕刻家 詹天文
必要之惡 陳宗澤
偷東西的女孩 許靖韻
給你幸福 所以幸福 馮允謙
Calm Down練功 Jace 陳凱詠
Savasana 施匡翹 Feat. Heyo
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！