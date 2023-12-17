新城勁爆頒獎禮2023｜「勁爆我撐新人」候選名單 50歲區永權入圍爭獎

新城勁爆頒獎禮2023｜由新城知訊台主辦的「新城勁爆頒獎禮」由2018年開始增設「勁爆我撐」網上投票獎項，每年除了主辦單位自設的新人獎外，還會增設人氣之選「勁爆我撐新人」，過去5年MIRROR成員佔據了3個得獎名額，今年又會係邊位？！