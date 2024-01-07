新城勁爆頒獎禮2023｜勁爆年度歌手、勁爆演繹大獎歷年得獎名單

《新城勁爆頒獎禮2023》早前在會展舉行，當日未能現場睇的觀眾，今晚（7日）就可以在ViuTV重溫當日的畫面，尹光今年憑住《Dear Myself》殺入各大頒獎禮，在《新城勁爆》率先奪潮爆神級歌王獎，一齊睇睇完整得獎名單！