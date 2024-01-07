新城勁爆頒獎禮2023｜勁爆年度歌手、勁爆演繹大獎歷年得獎名單
新城勁爆頒獎禮2023｜新城知訊台（FM99.7）將進行現場直播
今年樂壇第一張成績表，兩個大奬「勁爆年度歌手」得主係張敬軒，勁爆男歌手由林家謙、馮允謙、陳卓賢奪得，而勁爆女歌手由李幸倪、泳兒、以及首封歌后的炎明熹奪得！
主要獎項：
｜潮爆神級歌王：尹光
｜勁爆年度歌手：張敬軒
｜勁爆年度歌手演繹大獎：陳柏宇
｜勁爆唱作人：林奕匡 / 陳健安 / 黄妍 / 鄧小巧
｜勁爆男歌手：（3甲）林家謙 / 馮允謙 / 陳卓賢
｜勁爆女歌手：（3甲）李幸倪 / 泳兒 / 炎明熹
｜勁爆新人（9位得獎）：Windy詹天文 / WinWin楊安妮 / 蘇凱倫 / 林智樂 / 葉振弘 / 彭晉 /
N9 / Charming Way / Beanies
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網上投票3大獎項
｜勁爆我撐歌手樂隊組合：MIRROR
｜勁爆我撐歌曲：《JM單身9》柳應廷
｜勁爆我撐新人：邱彥筒
姜濤首次「抱蛋而回」
《新城勁爆》作為樂壇首張成績表，值得一提今次係姜濤出道5年來首次於新城頒獎禮上抱蛋而回，過去數年曾兩次奪得「勁爆人氣偶像」2019 & 2020年、「勁爆我撐歌手」（2021年）、「勁爆男歌手」（2022年） ，今次在歌手獎、歌曲獎以至網民票選的「我撐歌手/歌曲」都未有收獲。
其他得獎名單
勁爆歌曲：《企好》李幸倪、《萬一你是個好人》林家謙、《一人傍晚藝術館》陳柏宇、《收到收到》馮允謙、《Little Magic》炎明熹、《仍然是那個少年》、陳健安《微時》、許廷鏗《一了百了》、泳兒、《至少還有你取暖》梁釗峰、《13歲的天堂》王灝兒
勁爆播放指數歌曲：《隱形遊樂場》張敬軒
勁爆人氣偶像：魏浚笙 / 鍾柔美 / 吳保錡
勁爆作曲：《微時》鄧小巧
勁爆填詞：《企好》黃偉文
勁爆編曲：《天黑時想跟你到白頭》JNYBeatz
勁爆監製：《失約巴黎》徐浩
勁爆音樂製作：『4891』黄妍
勁爆專輯：『Ireallylovetosing』古巨基
勁爆獨立音樂人：許廷鏗 / 馬天佑
勁爆男歌手：林家謙 / 馮允謙 / 陳卓賢
勁爆女歌手：李幸倪 / 泳兒 / 炎明熹
勁爆樂隊：Nowhere Boys
勁爆組合：ERROR / COLLAR / P1X3L
勁爆唱作人：林奕匡 / 陳健安 / 黄妍 / 鄧小巧
勁爆突破歌手：江𤒹生
勁爆突破組合：Lolly Talk
勁爆跳唱歌手：ANSONBEAN
勁爆跳舞歌曲：Fatboy《Phat N Fresh》
勁爆跳舞歌曲：安俊豪《On Fire》
勁爆跳舞歌曲：吳啟洋《Bad》
勁爆新媒體歌曲：姚焯菲《這個姿態》
勁爆新媒體歌曲：黎展峯《不眠來電》
勁爆新媒體歌曲：黃明德《會議終結者》
勁爆合唱歌曲：《百二歲》吳業坤 / Cousin Fung
勁
爆合唱歌曲：《旋轉拍賣》曾比特 / 陳葦璇
勁爆改編歌曲：《報復式浪漫》艾妮
勁爆躍進歌手：施匡翹 / 姚焯菲 / 雲浩影 / 張弛豪
勁爆躍進組合：XiX
新城勁爆頒獎禮2023｜「 勁爆我撐歌手樂隊組合 」最新投票走勢
- 張敬軒
- Anson Lo盧瀚霆
- 姜濤
- 炎明熹
- MC張天賦
新城勁爆頒獎禮2023｜「勁爆我撐歌曲 」最新投票走勢
重溫新城勁爆音樂近年主要獎項得獎名單！
新城勁爆頒獎禮｜勁爆年度歌手得獎名單
新城勁爆頒獎禮2022口號為「音樂新葉．創造傳說」｜「勁爆年度歌手」張敬軒
新城勁爆頒獎禮2021口號為「熱創不停 音樂向前」｜「勁爆年度歌手」張敬軒
新城勁爆頒獎禮2020口號為「創造精彩一刻」｜「勁爆年度歌手」莫文蔚
新城勁爆頒獎禮2019口號為「音樂共享 拉近距離」｜「勁爆年度歌手」張敬軒
新城勁爆頒獎禮2018口號為「音樂蛻變生命」｜「勁爆年度歌手」張敬軒
新城勁爆頒獎禮2017口號為「用音樂傳承」｜「勁爆年度歌手」李克勤
新城勁爆頒獎禮｜勁爆年度歌手演繹大獎得獎名單
新城勁爆頒獎禮2022「勁爆演繹大獎」張敬軒
新城勁爆頒獎禮2021「勁爆演繹大獎」許廷鏗
新城勁爆頒獎禮2020「勁爆演繹大獎」泳兒
新城勁爆頒獎禮2019「勁爆演繹大獎」張敬軒
新城勁爆頒獎禮2018「勁爆演繹大獎」謝安琪
新城勁爆頒獎禮2017「勁爆演繹大獎」李克勤
新城勁爆頒獎禮｜勁爆唱作人得獎名單
新城勁爆頒獎禮2022「勁爆唱作人」黃妍、陳卓賢
新城勁爆頒獎禮2021「勁爆唱作人」許靖韻、林家謙
新城勁爆頒獎禮2020「勁爆唱作人」陳健安、林奕匡、黃妍
新城勁爆頒獎禮2019「勁爆唱作人」林奕匡、馮允謙、陳 蕾
新城勁爆頒獎禮2018「勁爆唱作人」側 田、AGA、林奕匡
新城勁爆頒獎禮2017「勁爆唱作人」側 田、王菀之、林奕匡
新城勁爆頒獎禮｜勁爆男歌手得獎名單
新城勁爆頒獎禮2022「勁爆男歌手」馮允謙、林家謙、姜濤
新城勁爆頒獎禮2021「勁爆男歌手」馮允謙、胡鴻鈞、Jer柳應廷
新城勁爆頒獎禮2020「勁爆男歌手」陳柏宇、許廷鏗、周柏豪
新城勁爆頒獎禮2019「勁爆男歌手」陳柏宇、周柏豪、許廷鏗
新城勁爆頒獎禮2018「勁爆男歌手」周柏豪、陳柏宇、許廷鏗
新城勁爆頒獎禮2017「勁爆男歌手」周柏豪、許廷鏗、陳柏宇
新城勁爆頒獎禮｜勁爆女歌手得獎名單
新城勁爆頒獎禮2022「勁爆女歌手」泳兒、JW、鄭欣宜
新城勁爆頒獎禮2021「勁爆女歌手」泳兒、菊梓喬、鄭欣宜
新城勁爆頒獎禮2020「勁爆女歌手」AGA、菊梓喬、鄭欣宜
新城勁爆頒獎禮2019「勁爆女歌手」AGA、菊梓喬、林二汶
新城勁爆頒獎禮2018「勁爆女歌手」鄭欣宜、謝安琪、Gin Lee
新城勁爆頒獎禮2017「勁爆女歌手」王菀之、鄭欣宜、衛 蘭
新城勁爆頒獎禮｜勁爆新人得獎名單
新城勁爆頒獎禮2022「勁爆新人」
After Class、COLLAR、Lolly Talk、余宗遙、吳保錡、吳啟洋、張蔓莎、CY陳宗澤、雲浩影、黃明德、黎展峯、鍾柔美
新城勁爆頒獎禮2021「勁爆新人」
Gigi炎明熹、姚焯菲、麗英@小薯茄、ANSONBEAN、力臻、Lokman@MIRROR
新城勁爆頒獎禮2020「勁爆新人」
江𤒹生、盧瀚霆、柳應廷
新城勁爆頒獎禮2019「勁爆新人」
陳凱詠、李靖筠、林穎彤
新城勁爆頒獎禮2018「勁爆新人」
曾樂彤、洪嘉豪、戴祖儀
新城勁爆頒獎禮2017「勁爆新人」
王嘉儀、秦馨敏、顏卓靈
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