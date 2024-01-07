新城勁爆頒獎禮2023 得獎名單 勁爆年度歌手

新城勁爆頒獎禮2023｜勁爆年度歌手、勁爆演繹大獎歷年得獎名單

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東方新地

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《新城勁爆頒獎禮2023》早前在會展舉行，當日未能現場睇的觀眾，今晚（7日）就可以在ViuTV重溫當日的畫面，尹光今年憑住《Dear Myself》殺入各大頒獎禮，在《新城勁爆》率先奪潮爆神級歌王獎，一齊睇睇完整得獎名單！

新城勁爆頒獎禮2023｜新城知訊台（FM99.7）將進行現場直播

今年樂壇第一張成績表，兩個大奬「勁爆年度歌手」得主係張敬軒，勁爆男歌手由林家謙、馮允謙、陳卓賢奪得，而勁爆女歌手由李幸倪、泳兒、以及首封歌后的炎明熹奪得！

新城勁爆頒獎禮2023 得獎名單 勁爆年度歌手 尹光今年憑住《Dear Myself》殺入各大頒獎禮，在《新城勁爆》率先奪潮爆神級歌王獎！
尹光今年憑住《Dear Myself》殺入各大頒獎禮，在《新城勁爆》率先奪潮爆神級歌王獎！（圖片來源：東方新地）
新城勁爆頒獎禮2023 得獎名單 勁爆年度歌手 新城勁爆頒獎禮2023 得獎名單
（圖片來源： 大會提供）

主要獎項：

｜潮爆神級歌王：尹光

｜勁爆年度歌手：張敬軒

｜勁爆年度歌手演繹大獎：陳柏宇

｜勁爆唱作人：林奕匡 / 陳健安 / 黄妍 / 鄧小巧

｜勁爆男歌手：（3甲）林家謙 / 馮允謙 / 陳卓賢

｜勁爆女歌手：（3甲）李幸倪 / 泳兒 / 炎明熹

｜勁爆新人（9位得獎）：Windy詹天文 / WinWin楊安妮 / 蘇凱倫 / 林智樂 / 葉振弘 / 彭晉 /
N9 / Charming Way / Beanies

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網上投票3大獎項

｜勁爆我撐歌手樂隊組合：MIRROR

｜勁爆我撐歌曲：《JM單身9》柳應廷

｜勁爆我撐新人：邱彥筒

姜濤首次「抱蛋而回」

《新城勁爆》作為樂壇首張成績表，值得一提今次係姜濤出道5年來首次於新城頒獎禮上抱蛋而回，過去數年曾兩次奪得「勁爆人氣偶像」2019 & 2020年、「勁爆我撐歌手」（2021年）、「勁爆男歌手」（2022年） ，今次在歌手獎、歌曲獎以至網民票選的「我撐歌手/歌曲」都未有收獲。

其他得獎名單

勁爆歌曲：《企好》李幸倪、《萬一你是個好人》林家謙、《一人傍晚藝術館》陳柏宇、《收到收到》馮允謙、《Little Magic》炎明熹、《仍然是那個少年》、陳健安《微時》、許廷鏗《一了百了》、泳兒、《至少還有你取暖》梁釗峰、《13歲的天堂》王灝兒

勁爆播放指數歌曲：《隱形遊樂場》張敬軒

勁爆人氣偶像：魏浚笙 / 鍾柔美 / 吳保錡

勁爆作曲：《微時》鄧小巧

勁爆填詞：《企好》黃偉文

勁爆編曲：《天黑時想跟你到白頭》JNYBeatz

勁爆監製：《失約巴黎》徐浩

勁爆音樂製作：『4891』黄妍

勁爆專輯：『Ireallylovetosing』古巨基

勁爆獨立音樂人：許廷鏗 / 馬天佑

勁爆男歌手：林家謙 / 馮允謙 / 陳卓賢

勁爆女歌手：李幸倪 / 泳兒 / 炎明熹

勁爆樂隊：Nowhere Boys

勁爆組合：ERROR / COLLAR / P1X3L

勁爆唱作人：林奕匡 / 陳健安 / 黄妍 / 鄧小巧

勁爆突破歌手：江𤒹生

勁爆突破組合：Lolly Talk

勁爆跳唱歌手：ANSONBEAN

勁爆跳舞歌曲：Fatboy《Phat N Fresh》

勁爆跳舞歌曲：安俊豪《On Fire》

勁爆跳舞歌曲：吳啟洋《Bad》

勁爆新媒體歌曲：姚焯菲《這個姿態》

勁爆新媒體歌曲：黎展峯《不眠來電》

勁爆新媒體歌曲：黃明德《會議終結者》

勁爆合唱歌曲：《百二歲》吳業坤 / Cousin Fung

爆合唱歌曲：《旋轉拍賣》曾比特 / 陳葦璇

勁爆改編歌曲：《報復式浪漫》艾妮

勁爆躍進歌手：施匡翹 / 姚焯菲 / 雲浩影 / 張弛豪

勁爆躍進組合：XiX

新城勁爆頒獎禮2023｜「 勁爆我撐歌手樂隊組合 」最新投票走勢

  1. 張敬軒
  2. Anson Lo盧瀚霆
  3. 姜濤
  4. 炎明熹
  5. MC張天賦
新城勁爆頒獎禮2023 得獎名單 勁爆年度歌手
（圖片來源：新城）

新城勁爆頒獎禮2023｜「勁爆我撐歌曲 」最新投票走勢

  1. 隱形遊樂場 – 張敬軒
  2. Dummy – 姜濤
  3. Catch a vibe – MIRROR
  4. 企好 – Gin李幸倪
  5. Dear Myself – 尹光
新城勁爆頒獎禮2023 得獎名單 勁爆年度歌手
（圖片來源：新城）

重溫新城勁爆音樂近年主要獎項得獎名單！

新城勁爆頒獎禮｜勁爆年度歌手得獎名單

新城勁爆頒獎禮2022口號為「音樂新葉．創造傳說」｜「勁爆年度歌手」張敬軒
新城勁爆頒獎禮2021口號為「熱創不停　音樂向前」｜「勁爆年度歌手」張敬軒
新城勁爆頒獎禮2020口號為「創造精彩一刻」｜「勁爆年度歌手」莫文蔚
新城勁爆頒獎禮2019口號為「音樂共享　拉近距離」｜「勁爆年度歌手」張敬軒
新城勁爆頒獎禮2018口號為「音樂蛻變生命」｜「勁爆年度歌手」張敬軒
新城勁爆頒獎禮2017口號為「用音樂傳承」｜「勁爆年度歌手」李克勤

新城勁爆頒獎禮｜勁爆年度歌手演繹大獎得獎名單

新城勁爆頒獎禮2022「勁爆演繹大獎」張敬軒

新城勁爆頒獎禮2021「勁爆演繹大獎」許廷鏗
新城勁爆頒獎禮2020「勁爆演繹大獎」泳兒
新城勁爆頒獎禮2019「勁爆演繹大獎」張敬軒
新城勁爆頒獎禮2018「勁爆演繹大獎」謝安琪
新城勁爆頒獎禮2017「勁爆演繹大獎」李克勤

新城勁爆頒獎禮｜勁爆唱作人得獎名單

新城勁爆頒獎禮2022「勁爆唱作人」黃妍、陳卓賢
新城勁爆頒獎禮2021「勁爆唱作人」許靖韻、林家謙
新城勁爆頒獎禮2020「勁爆唱作人」陳健安、林奕匡、黃妍
新城勁爆頒獎禮2019「勁爆唱作人」林奕匡、馮允謙、陳　蕾
新城勁爆頒獎禮2018「勁爆唱作人」側　田、AGA、林奕匡

新城勁爆頒獎禮2017「勁爆唱作人」側　田、王菀之、林奕匡

新城勁爆頒獎禮｜勁爆男歌手得獎名單

新城勁爆頒獎禮2022「勁爆男歌手」馮允謙、林家謙、姜濤
新城勁爆頒獎禮2021「勁爆男歌手」馮允謙、胡鴻鈞、Jer柳應廷
新城勁爆頒獎禮2020「勁爆男歌手」陳柏宇、許廷鏗、周柏豪
新城勁爆頒獎禮2019「勁爆男歌手」陳柏宇、周柏豪、許廷鏗
新城勁爆頒獎禮2018「勁爆男歌手」周柏豪、陳柏宇、許廷鏗
新城勁爆頒獎禮2017「勁爆男歌手」周柏豪、許廷鏗、陳柏宇

新城勁爆頒獎禮｜勁爆女歌手得獎名單

新城勁爆頒獎禮2022「勁爆女歌手」泳兒、JW、鄭欣宜
新城勁爆頒獎禮2021「勁爆女歌手」泳兒、菊梓喬、鄭欣宜

新城勁爆頒獎禮2020「勁爆女歌手」AGA、菊梓喬、鄭欣宜
新城勁爆頒獎禮2019「勁爆女歌手」AGA、菊梓喬、林二汶
新城勁爆頒獎禮2018「勁爆女歌手」鄭欣宜、謝安琪、Gin Lee
新城勁爆頒獎禮2017「勁爆女歌手」王菀之、鄭欣宜、衛　蘭

新城勁爆頒獎禮｜勁爆新人得獎名單

新城勁爆頒獎禮2022「勁爆新人」

After Class、COLLAR、Lolly Talk、余宗遙、吳保錡、吳啟洋、張蔓莎、CY陳宗澤、雲浩影、黃明德、黎展峯、鍾柔美

新城勁爆頒獎禮2021「勁爆新人」

Gigi炎明熹、姚焯菲、麗英@小薯茄、ANSONBEAN、力臻、Lokman@MIRROR

新城勁爆頒獎禮2020「勁爆新人」

江𤒹生、盧瀚霆、柳應廷

新城勁爆頒獎禮2019「勁爆新人」

陳凱詠、李靖筠、林穎彤

新城勁爆頒獎禮2018「勁爆新人」

曾樂彤、洪嘉豪、戴祖儀

新城勁爆頒獎禮2017「勁爆新人」

王嘉儀、秦馨敏、顏卓靈

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：新城

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