新城勁爆頒獎禮2023｜一文睇清7大災難級造型 炎明熹「唔夠料」撐起性感造型
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《新城勁爆頒獎禮2023》早前已順利舉辦，不過就沒有進行網上直播，而在今天（7日）則會在ViuTV重播當晚整個頒獎禮，帶大家一齊重溫當晚7位災難級歌手的造型…
新城勁爆頒獎禮2023服裝盤點｜1.JW廟街造型連妝都炒埋車
王灝兒（JW）今晚的造型出晒事，除了碎花長裙配黑絲似足廟街造型外，就連妝容同髮型都齊齊炒車！極濃眼妝加上額前的兩條極怪S型瀏海超級搶fo，可以話係以怪取勝……
新城勁爆頒獎禮2023服裝盤點｜2.黃妍圍裙裝似足廚師
黃妍今晚的造型雖然不是誇張向，但是淺藍短裙配薄紗裙擺，就似足廚師嘅連身圍裙，再加上黃妍手上的超長手套，真係出晒事！
新城勁爆頒獎禮2023服裝盤點｜3.XIX混搭造型似便服日
《聲夢JUNIOR》出身的女團XIX今日的造型完全唔似同一隊，每位成員的服飾都炒車得各有千秋，驟眼睇仲以為係參加緊學校的公益金便服日……
新城勁爆頒獎禮2023服裝盤點｜4.鍾柔美多扣鞋比例盡毀
出身《聲夢傳奇》的鍾柔美（Yumi）今晚都有出席頒獎禮，今晚聲夢的成員視乎幾喜歡蝴蝶結的造型，Yumi以黑色的小蝴蝶結上衣示人，腰間的漁網雖然小露性感，但係仍然不及腳上的超多扣嘅鞋搶fo！不但造型奇怪，仲將Yumi的比例拉到勁奇怪，長腿瞬間短一半！
新城勁爆頒獎禮2023服裝盤點｜5.WinWin寬袍大袖勁似功夫裝
出身自《全民造星IV》的楊安妮（WinWin）今晚以紅黑的造型現身，寬袍大袖著到WinWin超級臃腫，成套衫極有功夫裝feel，而且褲腳位的置物袋設計亦超級奇特……
新城勁爆頒獎禮2023服裝盤點｜6.Jeffrey十兄弟髮型靠顏值硬接
魏浚笙（Jeffrey）今晚的服裝雖然不過不失，但是髮型就真係出晒事，竟然同十兄弟嘅「飛天五」撞款，完全靠顏值硬接！好彩Jeffrey在頒獎禮前染咗頭髮，先至避免到連髮色都撞埋！
新城勁爆頒獎禮2023服裝盤點｜7.炎明熹「冇料」撐唔起性感造型
TVB的小天后炎明熹（Gigi）今晚亦有出席頒獎禮，作為今年的大熱歌手，Gigi今日的服裝可謂超級進取！Gigi以黑色大蝴蝶結上衣登場，大騷事業線同纖腰，不過啱成年的Gigi似乎「冇料到」，極性感造型擺上身都冇乜睇頭。加上偏低腰褲的搭配，視覺效果十分衝擊……
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：大會提供、東方新地、IG@fashion_celebs_critics、IG@_undefined__official、網上圖片