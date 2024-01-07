新城勁爆頒獎禮2023

新城勁爆頒獎禮2023︱一文直擊現場花生位！新人致敬梅姐大走音激尷尬

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Keith

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《新城勁爆頒獎禮2023》早前在香港會議展覽中心舉行，本屆口號為「…正在生成」，不過頒獎禮就沒有在網上進行直播，而今天（7日）就會在ViuTV可以重溫當日盛況。作為今年樂壇首張成績表，當天場面相對早幾年冷清，多位人氣歌手包括MIRROR、MC張天賦、陳蕾等人都未有出席。以下就為大家重溫《新城勁爆頒獎禮2023》的現場情況！

新城勁爆頒獎禮2023︱1. 新人致敬梅姐大走音 網民：唔好咁侮辱梅姐

今年新城頒獎典禮繼續不設電視台轉播，只能收聽FM99.7新城電台聽直播，去年已經因為「有聲無畫」而令到一班聽眾聽到一頭霧水，今年繼續犯相同錯誤。今晚的頒獎典禮在首輪環節就出事，一班樂壇新人輪流唱出梅艷芳的經典金曲為梅姐致敬。一班新人輪流唱都冇人知道邊個打邊個，仲要每位都唱到走曬音，聽到網民都好無言：「完全唔知邊個唱緊」、「好X難聽」、「梅姐會唔會激返生」、「2023年都無畫面？係咪難聽到唔想出樣」、「咁樣侮辱梅姐d 歌好咩」、「叫花師奶嚟唱好過啦」等。

樂壇新人向梅艷芳致敬：

．Beanies《風的季節》

．林智樂@聲夢 《似水流年》

．文凱婷《逝去的愛》

．何榛綦《心仍是冷》

．林沚羿@聲夢《似火探戈》

．Charming Way《Stand By Me》

．吳爾珈《交出我的心》

．蘇凱倫《赤的疑惑》

．Spiral《夢伴》

．陳樂頤《蔓珠莎華》

．梁式昕《緣份》

．潘靜文@聲夢《抱緊眼前人》

．姜穎芝《情歸何處》

．WinWin 楊安妮《烈燄紅唇》

．鄧禮迪《夢幻的擁抱》

．THAIMAY《妖女》

．N9《慾望野獸街》

．子飛魚《芳華絕代》

．梁樂童《似是故人來》

．彭晉《胭脂扣》

．蔡愷穎@聲夢《冰山大火》

．CK 黃斯琪《放開你的頭腦》

．Finally《將冰山劈開》

．Sica 何洛瑤《心債》

．詹天文@聲夢《淑女》

．Marf 邱彥筒《壞女孩》

．一眾樂壇新人《夕陽之歌》

新城勁爆頒獎禮2023 就連背景設計都差過人，現場的記者們都笑指「靈堂咁款」。
就連背景設計都差過人，現場的記者們都笑指「靈堂咁款」。（圖片來源：東方新地）
新城勁爆頒獎禮2023 陳樂頤唱《蔓珠莎華》，唔少網民話佢激似東張主持容羨媛。
陳樂頤唱《蔓珠莎華》，唔少網民話佢激似東張主持容羨媛。（圖片來源：東方新地）
新城勁爆頒獎禮2023 當紅YouTuber組合「Finally」都有到場獻唱。
當紅YouTuber組合「Finally」都有到場獻唱。（圖片來源：東方新地）
新城勁爆頒獎禮2023 網民都笑指「試當真」的N9唱得最好。
網民都笑指「試當真」的N9唱得最好。（圖片來源：[email protected]

點擊睇埋仲有咩新人向梅姐致敬！

新城勁爆頒獎禮2023︱2. 華納歌手繼續無影 鏡仔得3位到場

《新城勁爆頒獎禮2023》今年出席歌手人數甚少，場面相對前幾年更為冷清，只有Lolly Talk、COLLAR、AfterClass、ERROR、林家謙、泳兒、Gin Lee、陳柏宇等人到場。去年都有畀面出席的人氣組合MIRROR，今年就只派出Jer、Ian、AK三人出席；華納歌手包括MC張天賦、陳蕾等人都繼續無影。新城與華納捲入的HKRIA版權風波問題早於2021年已經解決，本以為雙方已經破冰，但今年華納唱片公司已經連續第三年全體歌手缺席，令頒獎禮現場變得更加冷清。

新城勁爆頒獎禮2023 出席歌手中大多為新人歌手，人氣歌手包括MC張天賦、陳蕾、張敬軒等人都缺席今次頒獎典禮。
出席歌手中大多為新人歌手，人氣歌手包括MC張天賦、陳蕾、張敬軒等人都缺席今次頒獎典禮。（圖片來源：大會提供）
新城勁爆頒獎禮2023 MC張天賦、張敬軒等人都冇出席。
MC張天賦、張敬軒等人都冇出席。（圖片來源：大會提供）

新城勁爆頒獎禮2023︱3.MIRROR快閃領獎 姜濤三年來首度抱蛋

去年都有畀面出席的人氣組合MIRROR，今年就只派出Jer、Ian、AK三人出席，全團亦只有三人以個人身份獲獎，Jer就憑《JM單身狗》獲得「勁爆我撐歌曲」；AK就獲得「勁爆突破歌手」；Ian就獲得「勁爆男歌手」，而去年獲得「勁爆男歌手」的人氣王姜濤就三年來首度抱蛋。三位成員上台唱歌領獎後，分別唱出個人今年派台歌就閃人。

新城勁爆頒獎禮2023 今年MIRROR只派出有份獲獎的Jer、Ian、AK出席。
今年MIRROR只派出有份獲獎的Jer、Ian、AK出席。（圖片來源：大會提供）
新城勁爆頒獎禮2023 Jer就憑「JM單身狗」獲得「勁爆我撐歌曲」。
Jer就憑「JM單身狗」獲得「勁爆我撐歌曲」。（圖片來源：大會提供）
新城勁爆頒獎禮2023 獲得「勁爆突破歌手」的AK就大唱派台個《Keep Rollin
獲得「勁爆突破歌手」的AK就大唱派台個《Keep Rollin’》。（圖片來源：大會提供）
新城勁爆頒獎禮2023 Ian今年就撼贏姜濤，奪得「勁爆男歌手」。
Ian今年就撼贏姜濤，奪得「勁爆男歌手」。（圖片來源：大會提供）

新城勁爆頒獎禮2023︱4.姜濤三年來首度抱蛋

今次係姜濤出道5年來首次於新城頒獎禮上抱蛋而回，過去數年曾兩次奪得「勁爆人氣偶像」2019 & 2020年、「勁爆我撐歌手」（2021年）、「勁爆男歌手」（2022年） ，今次在歌手獎、歌曲獎以至網民票選的「我撐歌手/歌曲」都未有收獲。

新城勁爆頒獎禮2023 姜濤 姜濤自早前叱咤頒獎禮後久未露面。
姜濤三年來首度抱蛋（圖片來源：YouTube@商業電台 Hong Kong Toolbar）

新城勁爆頒獎禮2023︱5. 看清出席藝人炒車look！JW太濃妝超驚嚇

一班歌手們都為咗頒獎典禮盛裝出席，但總會有幾位歌手就用力過度，妝容或服裝都令人不能直視。其中去年一身貼身的長的肉色連身裙，自曝其短的JW，今年就妝容炒車，眼妝太濃搞到網迷都話超驚嚇。而向來都有點Baby Fat的「小公主」Chantel姚焯菲，今晚就身穿一條緊身黑色露肩短裙，雖然夠曬可愛，但亦有網民指髮型加短裙令Chantel稍微顯肥。

新城勁爆頒獎禮2023 當紅女歌手方面都得幾位出席。
JW（右一）今年眼妝超濃，令網民都話好驚嚇！（圖片來源：大會提供）
新城勁爆頒獎禮2023 新城勁爆頒獎禮2022 JW身穿一身貼身的長的肉色連身裙現身
去年JW身穿一身貼身的長的肉色連身裙現身，反而越遮越肥、自曝其短。（圖片來源：東方新地）
新城勁爆頒獎禮2023 Chantel今年穿上黑色緊身露肩短裙出席，不少網民都認為這造型令Chantel顯肥。
Chantel今年穿上黑色緊身露肩短裙出席，不少網民都認為這造型令Chantel顯肥。（圖片來源：東方新地）
新城勁爆頒獎禮2023 加上髮型令Chantel的包包臉一覽無遺。
加上髮型令Chantel的包包臉一覽無遺。（圖片來源：東方新地）

新城勁爆頒獎禮2023︱6. 炎明熹大蝴蝶遮胸超性感

「樂壇小天后」炎明熹今晚的服裝非常誇張，去年包到實一實嘅Gigi，今年突然大解放，以一身黑色服裝登場，胸前只有一對大蝴蝶，露出事業線之餘又露背，超級性感。頒獎典禮前性感打扮示人的Gigi，在頒獎典禮中等足4個鐘後，竟然再次包到實，以全白長裙上台！

新城勁爆頒獎禮2023 今年Gigi大解放，光以大蝴蝶遮胸超性感！
今年Gigi大解放，光以大蝴蝶遮胸超性感！（圖片來源：Facebook@MoreForms Media魔方全媒）
新城勁爆頒獎禮2023 原來今晚Gigi的服裝大有來頭，係法國品牌Nina Ricci的Fall 2023 Edition！
原來今晚Gigi的服裝大有來頭，係法國品牌Nina Ricci的Fall 2023 Edition！（圖片來源：IG@fashion_celebs_critics_）
新城勁爆頒獎禮2023 Gigi去年都包到實一實。
Gigi去年都包到實一實。（圖片來源：東方新地）
新城勁爆頒獎禮2023 但到最後竟然穿上全白長裙上台。
但到最後竟然穿上全白長裙上台。（圖片來源：東方新地）

新城勁爆頒獎禮2023︱7. 尹光獲分豬肉獎「潮爆神級歌王」

今年風頭一時無兩的尹光，雖然在今年叱咤失落「叱咤最喜愛歌曲」，但在新城頒獎典禮中就獲分新增設的「潮爆神級歌王」。尹光上台接過家燕姐的頒獎後，當主持話將嗰台交給尹光後，尹光發揮搞笑本色，笑指：「好開心，我會再繼續唱多啲好歌，大家話好唔好啊？吓？我要唱歌啊？」最後清唱了幾句改編了林家謙《一人之境》的3HK最新寬頻廣告歌，然後再唱出《Dear Myself》！

新城勁爆頒獎禮2023 由家燕姐頒發今年新設獎項「潮爆神級歌王」給尹光。
由家燕姐頒發今年新設獎項「潮爆神級歌王」給尹光。（圖片來源：東方新地）
新城勁爆頒獎禮2023 雖然尹光失落「叱咤最喜愛歌曲」，但幸好於新城都獲頒新獎項
雖然尹光失落「叱咤最喜愛歌曲」，但幸好於新城都獲頒新獎項（圖片來源：東方新地）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

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圖片來源：Facebook@Metro Broadcast 新城廣播有限公司

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