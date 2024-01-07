新城勁爆頒獎禮2023︱一文直擊現場花生位！新人致敬梅姐大走音激尷尬
新城勁爆頒獎禮2023︱1. 新人致敬梅姐大走音 網民：唔好咁侮辱梅姐
今年新城頒獎典禮繼續不設電視台轉播，只能收聽FM99.7新城電台聽直播，去年已經因為「有聲無畫」而令到一班聽眾聽到一頭霧水，今年繼續犯相同錯誤。今晚的頒獎典禮在首輪環節就出事，一班樂壇新人輪流唱出梅艷芳的經典金曲為梅姐致敬。一班新人輪流唱都冇人知道邊個打邊個，仲要每位都唱到走曬音，聽到網民都好無言：「完全唔知邊個唱緊」、「好X難聽」、「梅姐會唔會激返生」、「2023年都無畫面？係咪難聽到唔想出樣」、「咁樣侮辱梅姐d 歌好咩」、「叫花師奶嚟唱好過啦」等。
樂壇新人向梅艷芳致敬：
．Beanies《風的季節》
．林智樂@聲夢 《似水流年》
．文凱婷《逝去的愛》
．何榛綦《心仍是冷》
．林沚羿@聲夢《似火探戈》
．Charming Way《Stand By Me》
．吳爾珈《交出我的心》
．蘇凱倫《赤的疑惑》
．Spiral《夢伴》
．陳樂頤《蔓珠莎華》
．梁式昕《緣份》
．潘靜文@聲夢《抱緊眼前人》
．姜穎芝《情歸何處》
．WinWin 楊安妮《烈燄紅唇》
．鄧禮迪《夢幻的擁抱》
．THAIMAY《妖女》
．N9《慾望野獸街》
．子飛魚《芳華絕代》
．梁樂童《似是故人來》
．彭晉《胭脂扣》
．蔡愷穎@聲夢《冰山大火》
．CK 黃斯琪《放開你的頭腦》
．Finally《將冰山劈開》
．Sica 何洛瑤《心債》
．詹天文@聲夢《淑女》
．Marf 邱彥筒《壞女孩》
．一眾樂壇新人《夕陽之歌》
點擊睇埋仲有咩新人向梅姐致敬！
新城勁爆頒獎禮2023︱2. 華納歌手繼續無影 鏡仔得3位到場
《新城勁爆頒獎禮2023》今年出席歌手人數甚少，場面相對前幾年更為冷清，只有Lolly Talk、COLLAR、AfterClass、ERROR、林家謙、泳兒、Gin Lee、陳柏宇等人到場。去年都有畀面出席的人氣組合MIRROR，今年就只派出Jer、Ian、AK三人出席；華納歌手包括MC張天賦、陳蕾等人都繼續無影。新城與華納捲入的HKRIA版權風波問題早於2021年已經解決，本以為雙方已經破冰，但今年華納唱片公司已經連續第三年全體歌手缺席，令頒獎禮現場變得更加冷清。
新城勁爆頒獎禮2023︱3.MIRROR快閃領獎 姜濤三年來首度抱蛋
去年都有畀面出席的人氣組合MIRROR，今年就只派出Jer、Ian、AK三人出席，全團亦只有三人以個人身份獲獎，Jer就憑《JM單身狗》獲得「勁爆我撐歌曲」；AK就獲得「勁爆突破歌手」；Ian就獲得「勁爆男歌手」，而去年獲得「勁爆男歌手」的人氣王姜濤就三年來首度抱蛋。三位成員上台唱歌領獎後，分別唱出個人今年派台歌就閃人。
新城勁爆頒獎禮2023︱4.姜濤三年來首度抱蛋
今次係姜濤出道5年來首次於新城頒獎禮上抱蛋而回，過去數年曾兩次奪得「勁爆人氣偶像」2019 & 2020年、「勁爆我撐歌手」（2021年）、「勁爆男歌手」（2022年） ，今次在歌手獎、歌曲獎以至網民票選的「我撐歌手/歌曲」都未有收獲。
新城勁爆頒獎禮2023︱5. 看清出席藝人炒車look！JW太濃妝超驚嚇
一班歌手們都為咗頒獎典禮盛裝出席，但總會有幾位歌手就用力過度，妝容或服裝都令人不能直視。其中去年一身貼身的長的肉色連身裙，自曝其短的JW，今年就妝容炒車，眼妝太濃搞到網迷都話超驚嚇。而向來都有點Baby Fat的「小公主」Chantel姚焯菲，今晚就身穿一條緊身黑色露肩短裙，雖然夠曬可愛，但亦有網民指髮型加短裙令Chantel稍微顯肥。
新城勁爆頒獎禮2023︱6. 炎明熹大蝴蝶遮胸超性感
「樂壇小天后」炎明熹今晚的服裝非常誇張，去年包到實一實嘅Gigi，今年突然大解放，以一身黑色服裝登場，胸前只有一對大蝴蝶，露出事業線之餘又露背，超級性感。頒獎典禮前性感打扮示人的Gigi，在頒獎典禮中等足4個鐘後，竟然再次包到實，以全白長裙上台！
新城勁爆頒獎禮2023︱7. 尹光獲分豬肉獎「潮爆神級歌王」
今年風頭一時無兩的尹光，雖然在今年叱咤失落「叱咤最喜愛歌曲」，但在新城頒獎典禮中就獲分新增設的「潮爆神級歌王」。尹光上台接過家燕姐的頒獎後，當主持話將嗰台交給尹光後，尹光發揮搞笑本色，笑指：「好開心，我會再繼續唱多啲好歌，大家話好唔好啊？吓？我要唱歌啊？」最後清唱了幾句改編了林家謙《一人之境》的3HK最新寬頻廣告歌，然後再唱出《Dear Myself》！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！