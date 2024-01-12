「新晉男團」JFFT良心價賣賀歲糕算公道 成軍10年回饋手足！
「新晉男團」JFFT首推賀歲糕 雞翼做生招牌
JFFT發文指：「擺咗幾年年宵，最大得著就係知道JFFT嘅觀眾全部都好die hard，不論係排九個鐘隊好，打風落雨照排又好，排完買完第二日又再排過都好，呢啲我哋全都收到晒，到呢一刻我哋JFFT全體都非常感激過往岀席過嘅每一位你哋。所以今年JFFT想岀一款特別少少嘅產品，可以同大家融為一體。」相中可見，JFFGoal有齊蘿蔔糕、芋頭糕、年糕，三款賀歲糕，價錢為HKD420/1套。宣傳照仲有「JFFT上弦雞翼」做生招牌，更有網民笑指撞樣姜濤！
連登仔批粉絲錢真好賺 網民反擊：420三盒好貴咩
此「Goal」一出，定價惹來熱議，標價「$420」真相原來好公道，作為公關操作成熟的頻道，唔使自己出聲已經有不少手足Fans代為澄清，未有因為去年的成功而招來Hater攻擊！
對於JFFT呢個「三Goal」操作，有網民在連登討論區開post指「點睇jfft幾盒XX年糕賣420？」直言定價過高、粉絲錢真好賺！即惹來網民紛紛維護並反擊 ：「420三盒好貴咩」、「live講到明cap水啦 嫌貴咪唔好買」 、「明買明賣420一套三盒 最多咪叫小貴」、「對比返某些直播主賣$520一個月餅/相比下jfft$420 三底糕並唔算貴」 、「年糕大家樂都賣緊108 你話啲糕本身暴利就冇計，但市場係賣緊呢啲價錢 而JFFT 話啲糕會係喺拎之前一日先整 新鮮過啲大量做嘅好多 其實單係呢個point已經覺得佢哋可以賣貴啲 仲要係fans product 我就覺得係好抵買嘅」
JFFT成員落足力宣傳 邀觀眾上門試食
連日來，JFFT成員們落足力為JFFGoal賀歲糕，防止畀大家睇死變蟹價，上星期節目「米講風良話」米爺同良少更即場煎糕，仲請咗6位觀眾上門試食，嚟一波直播帶貨，認真有搞頭！觀眾們回應真實食評「芋頭糕好粉糯」、「真係幾好食、唔係講笑！」此外，早前有 YouTuber 開 Live 點名評論JFFT，四子亦禮尚往來送上 JFFT Goal，非常善良。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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