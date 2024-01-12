「新晉男團」JFFT良心價賣賀歲糕算公道 成軍10年回饋手足！

成軍10年的Youtube 頻道JFFT去年因為廣告密密接加上逢Show必爆被封為「新晉男團」，四子去年年尾搬入新Studio後節目水準無跌Watt，來到2024年繼續搞作多多，嚟緊農曆新年除咗一如以往搞年宵市集，今年仲搞搞新意思，首次推出JFFGoal賀歲糕！