新疆棉花｜TVB《尋人記》將受訪者身上adidas Logo打格 網友：勁礙眼！
新疆棉花事件持續發酵，國內紅星與相關國際品牌割席，陳奕迅與合作十年的adidas中止合約，有傳須賠償6,000萬違約金。新疆棉事件引發連鎖反應，日前無綫播出由新聞主持方東昇主持的新節目《尋人記》中，無綫將受訪者穿著的adidas Logo Tee也經過特別處理，即刻睇睇詳情！
編輯：東方新地｜圖片來源：無綫《尋人記》截圖 ｜原文：新Monday
無綫晚上十點半新節目《尋人記》由方東昇、黃曉瑩、李曉欣以及黃靖婷擔任主持，節目容是要「地氈式」搜尋一些八、九十年代新聞小故事的主角，在第二集中，《尋人記》尋訪一位93前《星期日檔案》訪問過的肥仔成栢熙，當時節目是要探討時下癡肥兒童，而當日的肥仔，並沒有變瘦，現時已長大變成一名肥佬。
廿八年前只有六歲的肥仔，當時醫生指他長大後食量一樣大，廿八年後方東昇訪問這位已長大成人的肥仔，看看有否改變飲食習慣及運動量而打破做肥人的宿命，原來相隔廿多年，肥仔已變成肥佬，方東昇又帶他去見當年為他量度體脂的梁醫生，再次為他量度體脂，得出的BMI（體重指標）是36，梁醫生表示香港的標準是23，而30以上屬超肥。
無綫打格 網民一眼認出adidas Logo
方東昇相約成栢熙到茶餐廳做訪問，除去外套的受訪者的黑Tee上有個大的adidas Logo，無綫將每個鏡頭都全Blur，但遮完Logo的外形仍然保留，所以大家一眼就認到。
網友：勁礙眼
不少網民猜測人因為Logo太大，「無綫避免幫人免費賣廣告」，亦有人指因新疆棉花風波，「無綫當然跟風抵制」「adidas遭大陸網民抵制，當然要急割席」，更指由於Blur得太礙眼，一眾網友都覺得十分肉酸。
受訪者與方東昇行路時所穿的鞋亦是國內抵制的國際品牌之一NIKE。
百密一疏林雪著adidas上鏡
雖然已經遮了受訪者身上的adidas的Logo，但TVB也百密一疏，節目片頭播出11年前訪問林雪的片段，當時林雪穿上的運動外套亦有adidas的Logo。
肥仔變肥佬
被blur logo的肥仔成栢熙，廿八年前與母親一起受訪，當時栢熙媽媽對兒子食量驚人，感到憂心，當時栢熙最高紀錄可以一口氣食十多隻雞翼。廿八年後方東昇訪問已變成肥佬的栢熙，特別為他點了一碟雞翼，當時栢熙食了五隻，即被方東昇笑他退步了。