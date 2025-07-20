新秀冠軍譚耀文發展不及銅獎鄭秀文 剖白從未放下歌唱熱誠
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《聲秀》比賽舞台於7月27日下周日才正式展開，本周日製作組專誠製作了名為《聲秀 序曲》的預熱式節目，公開了七大導師蘇永康、譚耀文、劉浩龍、吳浩康、泳兒、鍾舒漫和胡鴻鈞的訪問；七位均由唱歌比賽出身的導師，在節目中除了會大談當年比賽的趣事，還會分享踏入樂壇後的高低起跌、以及挑選學員的準則等
譚耀文1988年《新秀》金獎發展不及鄭秀文
於1988年獲得《新秀歌唱大賽》金獎的譚耀文，雖然投身演員行列後未有唱歌多年，但他坦言從未放下對歌唱的熱愛：「因為我係好鍾意音樂，對唱歌仲係好有熱誠，希望不斷可以再進步。」阿譚更笑言希望可以做到「傳承」：「我會希望加上我以往嘅舞台經驗同演戲經驗，可以幫助到學員歌曲傳達訊息嘅技巧。」泳兒亦坦言得獎後的道路並非一帆風順：「大家唔好以為我攞到咗名次就係順風順水，嗰個只係一個開始，點解？因為將來嘅路都會充滿住好多挑戰，但正正因為有好多呢啲難關，令到我好勇於挑戰自己。」
成為梅艷芳入室弟子
譚耀文成為已故天后梅艷芳的第二名入室弟子，簽約華星唱片，於1988年至1992年間推出《Patrick Tam》、《夜深情真》、《Body & Soul》等專輯
譚耀文認「發晦氣」不想再唱
譚耀文在接受《端傳媒》訪問時坦言，年少時有些「發晦氣」，對繼續歌唱事業失去熱情，選擇放下歌唱，轉向拍劇演戲。他表示：「是我發晦氣不想再唱。」
16歲鄭秀文奪得銅獎
譚耀文因唱腔和台風酷似張國榮，被外界評為「模仿張國榮」，被歸類為「不討好之新秀幫」，其音樂事業發展不如同期銅獎得主鄭秀文。這種標籤導致譚耀文在樂壇難以建立獨特形象，市場反響不佳，影響其歌唱事業的持續性
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期