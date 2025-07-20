新秀冠軍譚耀文發展不及銅獎鄭秀文 剖白從未放下歌唱熱誠

《聲秀》比賽舞台於7月27日下周日才正式展開，本周日製作組專誠製作了名為《聲秀 序曲》的預熱式節目，公開了七大導師蘇永康、譚耀文、劉浩龍、吳浩康、泳兒、鍾舒漫和胡鴻鈞的訪問；七位均由唱歌比賽出身的導師，在節目中除了會大談當年比賽的趣事，還會分享踏入樂壇後的高低起跌、以及挑選學員的準則等