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新聞主播周可茵著緊身衫引關注 獲讚靚樣似靜香

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現年26歲的周可茵（Yomi）除了擔任無綫新聞主播外，又有份主持無綫專題節目《探古尋源》， 在日前節目播出的一集中，周可茵穿著一件緊身衫上陣做主持，激凸身形成功引起網民關注！

周可茵 被指靚樣升級

周可茵日前在節目《探古尋源》中，穿著一件紫色緊身衫上陣做主持，凸顯其豐滿上圍，獲網民大讚「視覺效果幾好」、「愈來愈靚女」、「呢啲先叫女神」等等，更有網民指她拍外景時的樣貌，比起在直播室時靚得多，大讚她似足「叮噹嘅靜宜」，即係《哆啦A夢》入面「靜香」！

新聞主播 周可茵 現年26歲的周可茵曾做過now及亞視，2018年過檔無綫，現為無綫新聞台高級主播。
現年26歲的周可茵曾做過now及亞視，2018年過檔無綫，現為無綫新聞台高級主播。（圖片來源：《探古尋源》截圖）
新聞主播 周可茵 周可茵日前在《探古尋源》著緊身衫的打扮，大受網民讚賞。
周可茵日前在《探古尋源》著上紫色緊身衫的打扮，震撼網民眼球。（圖片來源：《探古尋源》截圖）
新聞主播 周可茵
（圖片來源：網民留言截圖）
新聞主播 周可茵
（圖片來源：網民留言截圖）
新聞主播 周可茵
（圖片來源：網民留言截圖）
新聞主播 周可茵
（圖片來源：網民留言截圖）

即睇周可茵主持的一集《探古尋源》：（3:10開始出現）

新聞主播 周可茵 其實周可茵之前亦試過主持《探古尋源》。
其實周可茵之前亦試過主持《探古尋源》。（圖片來源：《探古尋源》截圖）
新聞主播 周可茵 不過佢當時著嘅衫比較鬆身！
不過佢當時著嘅衫比較鬆身！（圖片來源：《探古尋源》截圖）
新聞主播 周可茵 嘉倩BB在社交網謂：「有好多嘢唔係上鏡都唔會做，例如紮孖辮+著到全身粉紅色。」觀乎嘉倩BB狂擺po留影，就知對「靜香」look好滿意！
前新聞主播陳嘉倩都曾經扮過「靜香」！（圖片來源：[email protected]陳嘉倩Chan Ka Sin）
新聞主播 周可茵 甜美笑容加上側側身扮好學生，陳嘉倩這個look實在無得頂。
兩人都係著緊身衫。（圖片來源：[email protected]陳嘉倩Chan Ka Sin）

曾擔任ATV主播

現年26歲的周可茵畢業於樹仁大學的新聞及傳播系，2017年畢業後先係加入now新聞做主播，但同年12月好快跳糟到復台的ATV，擔任財經節目《贏家online》主播。至2018年中，周可茵加入無綫新聞台，火速被觀眾留意，不過由於上鏡時打扮成熟，妝容顯老，眼袋好顯眼，有好多網民都話擔心她休息時間不足，影響身體健康！

新聞主播 周可茵 2020年1月周可茵開始擔任《香港早晨》主播，又主持翡翠台天氣報告。
2020年1月周可茵開始擔任《香港早晨》主播，又在翡翠台報天氣。（圖片來源：無綫新聞截圖）
新聞主播 周可茵 其實報天氣或者交通消息時，周可茵一打側身，亦顯露出玲瓏浮凸的曲線。
其實報天氣或者交通消息時，周可茵一個側身，盡顯其玲瓏浮凸的曲線。（圖片來源：無綫新聞截圖）

報「山竹」獲網民留意

2018年颱風「山竹」襲港，令當時負責報道颱風消息的周可茵大受網民關注，並封她為繼陳嘉倩後的無綫新一代靚女主播。周可茵事後在社交網表示她當日其實係帶病上陣，但似乎都無影響她的表現！

新聞主播 周可茵 主播
周可茵曾帶病上陣報道颱風「山竹」的消息。（圖片來源：[email protected]_chy）
新聞主播 周可茵 主播
呢日原來係周可茵第一次報Live！（圖片來源：[email protected]_chy）
新聞主播 周可茵 平日周可茵鍾意四出影靚相，大晒一對白滑長腿！
平日周可茵鍾意四出影靚相，大晒一對白滑長腿！（圖片來源：[email protected]_chy）
新聞主播 周可茵 平日愛做運動keep fit。
平日愛做運動keep fit。（圖片來源：[email protected]_chy）
新聞主播 周可茵 身形玲瓏浮凸。
身形玲瓏浮凸。（圖片來源：[email protected]_chy）
新聞主播 周可茵 一著緊身衫，上圍就好澎湃。
對緊身衫情有獨鍾。（圖片來源：[email protected]_chy）
新聞主播 周可茵 偶爾會在社交網露肩派福利。
偶爾會在社交網露肩派福利。（圖片來源：[email protected]_chy）
周可茵 網民都大讚佢係新一代靚女新聞主播！
網民都大讚佢係新一代靚女新聞主播！（圖片來源：[email protected]_chy）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_chy、《探古尋源》截圖、無綫新聞截圖影片來源：TVB

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