新聞主播周可茵著緊身衫引關注 獲讚靚樣似靜香
現年26歲的周可茵（Yomi）除了擔任無綫新聞主播外，又有份主持無綫專題節目《探古尋源》， 在日前節目播出的一集中，周可茵穿著一件緊身衫上陣做主持，激凸身形成功引起網民關注！
周可茵 被指靚樣升級
周可茵日前在節目《探古尋源》中，穿著一件紫色緊身衫上陣做主持，凸顯其豐滿上圍，獲網民大讚「視覺效果幾好」、「愈來愈靚女」、「呢啲先叫女神」等等，更有網民指她拍外景時的樣貌，比起在直播室時靚得多，大讚她似足「叮噹嘅靜宜」，即係《哆啦A夢》入面「靜香」！
即睇周可茵主持的一集《探古尋源》：（3:10開始出現）
曾擔任ATV主播
現年26歲的周可茵畢業於樹仁大學的新聞及傳播系，2017年畢業後先係加入now新聞做主播，但同年12月好快跳糟到復台的ATV，擔任財經節目《贏家online》主播。至2018年中，周可茵加入無綫新聞台，火速被觀眾留意，不過由於上鏡時打扮成熟，妝容顯老，眼袋好顯眼，有好多網民都話擔心她休息時間不足，影響身體健康！
報「山竹」獲網民留意
2018年颱風「山竹」襲港，令當時負責報道颱風消息的周可茵大受網民關注，並封她為繼陳嘉倩後的無綫新一代靚女主播。周可茵事後在社交網表示她當日其實係帶病上陣，但似乎都無影響她的表現！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_chy、《探古尋源》截圖、無綫新聞截圖影片來源：TVB
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