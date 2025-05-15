盤點13位已婚靚女新聞主播 有人做外國新娘 有人嫁入豪門
即睇13位已婚靚女主播盤點：
1. 35歲陳嘉倩 做日本人妻
出身NowTV的陳嘉倩2014年加入TVB做新聞主播，不過3年後就離巢，日前她突然曬出婚照宣布結婚，其靚仔老公身份亦即時曝光，原來對方是一位日本人，同時也是一名跳舞老師及 TikTok 創作者。
2. 30歲黎在山 低調成婚
有TVB「長腿女主播」之稱的黎在山（Alpha）上月低調成婚，雖然當事人並無公開消息，但仍有不少婚禮現場照流出，令不少粉絲心碎，也有不少網友向她送上祝福。
3. 30歲何曼筠 離巢孕味勁濃
有「兔仔牙主播」之稱的TVB新聞小花何曼筠（Agatha），去年2月嫁作人妻，同年9月宣布離巢，有網民指她明顯圓潤了不少，孕味勁濃，相信她是因為懷孕，所以離巢準備安胎生B。
4. 33歲麥詩敏 嫁拍拖10年男友
元祖級《警訊》主持麥振江女兒⿆詩敏（Gloria）曾效力TVB八年，做到TVB新聞台首席主播，至2023年6月宣佈離巢。去年9月，她與拍拖10年的圈外男友何澤彬（Jasper）拉埋天窗。
5. 35歲陳洛鈞 搞私奔式婚禮
曾先後在TVB和有線擔任財經新聞主播的陳洛鈞（Chrissy），於2023年升呢做人妻，當時她破格地遠赴布拉格，舉行了一個私奔式婚禮（Elopement Wedding），不過之後她仍有補擺喜酒宴請親朋。
6. 40歲張文采 嫁消防員
前TVB首席新聞主播張文采曾有「TVB新聞之花」之稱，2015年她狠撇偷食男友羅鈞滿，當時仲自嘲蠢兼浪費4年青春！不過，到2018年，佢就已經同細佢兩年任職消防員嘅老公盧樂輝（Benedict）結婚，成為幸福人妻。
7. 38歲羅鈺文 老公係空少
羅鈺文2012年加入無綫新聞部，2018年離巢，曾擔任無綫首席主播。雖然已經年過30，但一直都keep住童顏，不過原來佢亦已於2016年成為人妻，與空少男友結婚，現任財經公司財務經理。
8. 40歲陳珍妮嫁同行做人妻
陳珍妮在TVB任職時間唔係好長，離開無綫後曾出書寫TVB血淚史而聞名，她在2018年年頭就已經封盤升呢做人妻，陳珍妮曾透露老公也是傳媒工作者。
9. 41歲黃婉曼 嫁會計師兼馬主
因一句「跳出香港」生動跳脫嘅主持風格，加上豐滿身材，成功令黃婉曼走紅，更被稱為宅男女神。2014年，黃婉曼同會計師兼馬主馮柏基拉埋天窗，現已成為兩女之母。
10. 43歲曾美華 嫁黎智英次子
前有線主播曾美華大學畢業後就加入有線電視，之前曾做過兼職模特兒，拍過不少廣告，又曾演出過楊千嬅《可惜我是水瓶座》及《一千零一個》MV，2011年她和黎智英次子黎耀恩結婚，成為豪門靚人妻！
11. 38歲蔡雪瑩 嫁上市公司太子爺
有「至索主播」之稱蔡雪瑩一向很有觀眾緣，年幼時家境清貧，喺公屋長大，2016年與上市公司太子爺朱威霖（William）成婚奉子成婚，現時育有一子一女，成為豪門少奶奶，絕對是非常勵志嘅故事！
12. 43歲趙海珠 老公曾傳財困
趙海珠港大畢業後在無綫擔任女主播，之後成為窩輪天后，2011年更與物流業太子爺男友陳昊言結婚，誕下一子一女，家庭生活幸福美滿，但曾有消息指其老公陳昊言陷入財困，要賣出工廈單位套現。
13. 37歲駱文捷 嫁總督察
相信大家最記得駱文捷嘅係有次佢報新聞時將墨西哥城市讀成疑似粗口，而一度喺網上爆紅！她在13年加入無綫做主播，其後在2017年離職後，就同總督察男友結婚！