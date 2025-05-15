盤點13位已婚靚女新聞主播 有人做外國新娘 有人嫁入豪門

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有「嘉倩BB」之稱的前TVB新聞小花陳嘉倩，近日無預警地在35歲生日前夕公布結婚喜訊，震驚不少網民！其實近年有不少靚女新聞主播都陸續封盤做人妻，有人仲嫁入豪門做少奶奶㖭！

即睇13位已婚靚女主播盤點：

1. 35歲陳嘉倩 做日本人妻

出身NowTV的陳嘉倩2014年加入TVB做新聞主播，不過3年後就離巢，日前她突然曬出婚照宣布結婚，其靚仔老公身份亦即時曝光，原來對方是一位日本人，同時也是一名跳舞老師及 TikTok 創作者。

主播 嘉倩曾同對方拍過跳舞片，未知是否因此而擦出愛火，在結婚相中嘉倩更摸著腹部，令人猜測她是否奉子成婚，雙囍臨門。（圖片來源：陳嘉倩IG）
嘉倩曾同對方拍過跳舞片，未知是否因此而擦出愛火，在結婚相中嘉倩更摸著腹部，令人猜測她是否奉子成婚，雙囍臨門。（圖片來源：陳嘉倩IG）
主播 雖然嘉倩老公的IG追蹤者雖然只有萬餘人，但在 TikTok 就有近28萬Fans，更曾獲得 TikTok Creator Award 2021 舞蹈類別優秀賞。（圖片來源：陳嘉倩IG）
雖然嘉倩老公的IG追蹤者雖然只有萬餘人，但在 TikTok 就有近28萬Fans，更曾獲得 TikTok Creator Award 2021 舞蹈類別優秀賞。（圖片來源：陳嘉倩IG）
主播 在TVB擔任新聞主播時的陳嘉倩。（圖片來源：TVB）
在TVB擔任新聞主播時的陳嘉倩。（圖片來源：TVB）

2. 30歲黎在山 低調成婚

有TVB「長腿女主播」之稱的黎在山（Alpha）上月低調成婚，雖然當事人並無公開消息，但仍有不少婚禮現場照流出，令不少粉絲心碎，也有不少網友向她送上祝福。

主播 流出的婚照中，黎在山身穿一襲白色Tube Dress婚紗，簡約而不失高貴，與她的新郎在教堂中手牽手，面帶幸福的笑容。（圖片來源：IG圖片）
流出的婚照中，黎在山身穿一襲白色Tube Dress婚紗，簡約而不失高貴，與她的新郎在教堂中手牽手，面帶幸福的笑容。（圖片來源：IG圖片）
主播 黎在山是現任TVB新聞主播，已效力無綫7年。（圖片來源：TVB）
黎在山是現任TVB新聞主播，已效力無綫7年。（圖片來源：TVB）

3. 30歲何曼筠 離巢孕味勁濃

有「兔仔牙主播」之稱的TVB新聞小花何曼筠（Agatha），去年2月嫁作人妻，同年9月宣布離巢，有網民指她明顯圓潤了不少，孕味勁濃，相信她是因為懷孕，所以離巢準備安胎生B。

主播 何曼筠已在去年升呢做人妻。（圖片來源：何曼筠IG）
何曼筠已在去年升呢做人妻。（圖片來源：何曼筠IG）
主播 曾效力無綫7年的何曼筠擁有姣好身形，加上可愛的「爆牙」，成為不少網民心目中的新聞女神。（圖片來源：無綫新聞截圖）
曾效力無綫7年的何曼筠擁有姣好身形，加上可愛的「爆牙」，成為不少網民心目中的新聞女神。（圖片來源：無綫新聞截圖）

4. 33歲麥詩敏 嫁拍拖10年男友

元祖級《警訊》主持麥振江女兒⿆詩敏（Gloria）曾效力TVB八年，做到TVB新聞台首席主播，至2023年6月宣佈離巢。去年9月，她與拍拖10年的圈外男友何澤彬（Jasper）拉埋天窗。

主播 婚後⿆詩敏除了參與幕前節目主持工作，又有拍片及出書分享主播生涯事蹟，早前她更獲委任為廉政公署社區關係市民諮詢委員會委員。（圖片來源：⿆詩敏IG）
婚後⿆詩敏除了參與幕前節目主持工作，又有拍片及出書分享主播生涯事蹟，早前她更獲委任為廉政公署社區關係市民諮詢委員會委員。（圖片來源：⿆詩敏IG）
主播 麥詩敏於報道轟動全港的蔡天鳳案時，曾眼泛淚光、神情哀傷，這一幕迅速成為網絡熱話。（圖片來源：TVB）
麥詩敏於報道轟動全港的蔡天鳳案時，曾眼泛淚光、神情哀傷，這一幕迅速成為網絡熱話。（圖片來源：TVB）

5. 35歲陳洛鈞 搞私奔式婚禮

曾先後在TVB和有線擔任財經新聞主播的陳洛鈞（Chrissy），於2023年升呢做人妻，當時她破格地遠赴布拉格，舉行了一個私奔式婚禮（Elopement Wedding），不過之後她仍有補擺喜酒宴請親朋。

主播 陳洛鈞結婚時，婚禮上只有新人、見證人和攝影師，甚至連父母都無份出席。（圖片來源：陳洛鈞IG）
陳洛鈞結婚時，婚禮上只有新人、見證人和攝影師，甚至連父母都無份出席。（圖片來源：陳洛鈞IG）
主播 陳洛鈞做過TVB又做過有線。（圖片來源：陳洛鈞IG）
陳洛鈞做過TVB又做過有線。（圖片來源：陳洛鈞IG）

6. 40歲張文采 嫁消防員

前TVB首席新聞主播張文采曾有「TVB新聞之花」之稱，2015年她狠撇偷食男友羅鈞滿，當時仲自嘲蠢兼浪費4年青春！不過，到2018年，佢就已經同細佢兩年任職消防員嘅老公盧樂輝（Benedict）結婚，成為幸福人妻。

主播 張文采2018年嫁消防員老公。（圖片來源：張文采IG）
張文采2018年嫁消防員老公。（圖片來源：張文采IG）
主播 張文采曾任亞視及TVB新聞主播，並在TVB效力了10年，至2019年離巢，現從事公關及司儀工作。（圖片來源：TVB）
張文采曾任亞視及TVB新聞主播，並在TVB效力了10年，至2019年離巢，現從事公關及司儀工作。（圖片來源：TVB）

7. 38歲羅鈺文 老公係空少

羅鈺文2012年加入無綫新聞部，2018年離巢，曾擔任無綫首席主播。雖然已經年過30，但一直都keep住童顏，不過原來佢亦已於2016年成為人妻，與空少男友結婚，現任財經公司財務經理。

主播 羅鈺文於2016年與空少男友結婚。（圖片來源：羅鈺文IG）
羅鈺文於2016年與空少男友結婚。（圖片來源：羅鈺文IG）
主播 報新聞時的羅鈺文。（圖片來源：TVB）
報新聞時的羅鈺文。（圖片來源：TVB）

8. 40歲陳珍妮嫁同行做人妻

陳珍妮在TVB任職時間唔係好長，離開無綫後曾出書寫TVB血淚史而聞名，她在2018年年頭就已經封盤升呢做人妻，陳珍妮曾透露老公也是傳媒工作者。

主播 陳珍妮曾透露老公也是傳媒工作者。（圖片來源：陳珍妮IG）
陳珍妮曾透露老公也是傳媒工作者。（圖片來源：陳珍妮IG）
主播 陳珍妮報新聞時曾出現蝦碌事，將國務院副總理李克強錯讀成李克勤，事後要上微博道歉。（圖片來源：TVB）
陳珍妮報新聞時曾出現蝦碌事，將國務院副總理李克強錯讀成李克勤，事後要上微博道歉。（圖片來源：TVB）

9. 41歲黃婉曼 嫁會計師兼馬主

因一句「跳出香港」生動跳脫嘅主持風格，加上豐滿身材，成功令黃婉曼走紅，更被稱為宅男女神。2014年，黃婉曼同會計師兼馬主馮柏基拉埋天窗，現已成為兩女之母。

主播 黃婉曼同馬主老公結婚11年，現在自己也成為了馬主。（圖片來源：東方新地）
黃婉曼同馬主老公結婚11年，現在自己也成為了馬主。（圖片來源：東方新地）
主播 黃婉曼曾效力TVB四年，因報天氣時一句「跳出香港」而為人熟悉。（圖片來源：TVB）
黃婉曼曾效力TVB四年，因報天氣時一句「跳出香港」而為人熟悉。（圖片來源：TVB）

10. 43歲曾美華 嫁黎智英次子

前有線主播曾美華大學畢業後就加入有線電視，之前曾做過兼職模特兒，拍過不少廣告，又曾演出過楊千嬅《可惜我是水瓶座》及《一千零一個》MV，2011年她和黎智英次子黎耀恩結婚，成為豪門靚人妻！

主播 曾美華與黎耀恩育有一子一女。（圖片來源：曾美華微博）
曾美華與黎耀恩育有一子一女。（圖片來源：曾美華微博）
主播 曾美華曾在2004到2014年間任職有線新聞主播。（圖片來源：有線）
曾美華曾在2004到2014年間任職有線新聞主播。（圖片來源：有線）

11. 38歲蔡雪瑩 嫁上市公司太子爺

有「至索主播」之稱蔡雪瑩一向很有觀眾緣，年幼時家境清貧，喺公屋長大，2016年與上市公司太子爺朱威霖（William）成婚奉子成婚，現時育有一子一女，成為豪門少奶奶，絕對是非常勵志嘅故事！

主播 由於William父親係中國全國政協成員，所以雪瑩BB大婚當日有不少高官和藝人到賀！（圖片來源：東方新地）
由於William父親係中國全國政協成員，所以雪瑩BB大婚當日有不少高官和藝人到賀！（圖片來源：東方新地）
主播 蔡雪瑩自2010年加入TVB，到2014年離巢。（圖片來源：TVB）
蔡雪瑩自2010年加入TVB，到2014年離巢。（圖片來源：TVB）

12. 43歲趙海珠 老公曾傳財困

趙海珠港大畢業後在無綫擔任女主播，之後成為窩輪天后，2011年更與物流業太子爺男友陳昊言結婚，誕下一子一女，家庭生活幸福美滿，但曾有消息指其老公陳昊言陷入財困，要賣出工廈單位套現。

主播 趙海珠婚後育有一子一女。（圖片來源：趙海珠IG）
趙海珠婚後育有一子一女。（圖片來源：趙海珠IG）

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13. 37歲駱文捷 嫁總督察

相信大家最記得駱文捷嘅係有次佢報新聞時將墨西哥城市讀成疑似粗口，而一度喺網上爆紅！她在13年加入無綫做主播，其後在2017年離職後，就同總督察男友結婚！

主播 駱文捷2017年同總督察男友結婚。（圖片來源：駱文捷IG）
駱文捷2017年同總督察男友結婚。（圖片來源：駱文捷IG）

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撰文：東方新地圖片來源：IG、TVB、有線、微博、東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期

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