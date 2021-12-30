AA

主播一姐李文欣、劉鳴煒舊愛趙慧奈先後離巢無綫 三位新聞小花接棒爭上位

最新娛聞
撰文：東方新地

近月有不少新聞主播先後離職，掀起一波主播離巢潮，其中有「主播一姐」之稱的無綫新聞台首席主播及主播組組長李文欣（Yoyo），於本月初亦已正式離巢無綫，原本由她主持的節目《香港早晨》新聞部分，將會由麥詩敏接棒，並由賴君蕊和周可茵負責替更。此外曾是劉鳴煒混血舊愛的無綫明珠台新聞主播趙慧奈（Keina），亦於日前在社交網高調宣布離巢。

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected]陳嘉倩 Chan Ka Sin、[email protected] USA Official、《香港早晨》截圖、《武測天》截圖

李文欣 與無綫結束6年多賓主關係

現年33歲的李文欣2010年畢業於香港樹仁大學新聞與傳播學系，2014年加入亞視，擔任粵語新聞記者和主播，2015年3月她開始轉戰無綫，2018年2月，她更接替離巢的陳嘉倩成為《香港早晨》主播，直至2021年12月初，李文欣低調離開無綫電視新聞部，結束與無綫6年多的賓主關係。而在李文欣離巢後，《香港早晨》的新聞主播職位將由麥詩敏接棒頂上，並由賴君蕊和周可茵負責替更，同時周可茵又擔任了《香港早晨》財經主播的職責，及由賴君蕊、黎在山負責替更。

李文欣（右）已於本月初低調離巢，離職前她負責無綫新聞部所有主播的培訓及編更工作。（圖片來源：Facebook@陳嘉倩 Chan Ka Sin）
李文欣（右）已於本月初低調離巢，離職前她負責無綫新聞部所有主播的培訓及編更工作。（圖片來源：[email protected]陳嘉倩 Chan Ka Sin）
在無綫擔任新聞主播組組長的李文欣，被封為「主播一姐」。（圖片來源：YouTube@TVB USA Official）
在無綫擔任新聞主播組組長的李文欣，被封為「主播一姐」。（圖片來源：[email protected] USA Official）
除了新聞主播的工作外，李文欣又曾擔任無綫新聞節目《武測天》的主持。（圖片來源：《武測天》截圖）
除了新聞主播的工作外，李文欣又曾擔任無綫新聞節目《武測天》的主持。（圖片來源：《武測天》截圖）
29歲的麥詩敏亦是無綫新聞台首席主播之一，現在更接替李文欣，成為《香港早晨》正式的新聞主播，有望接替「一姐」地位。（圖片來源：《香港早晨》截圖）
29歲的麥詩敏亦是無綫新聞台首席主播之一，現在更接替李文欣，成為《香港早晨》正式的新聞主播，有望接替「一姐」地位。（圖片來源：《香港早晨》截圖）
現年26歲的周可茵曾做過now及亞視，2018年過檔無綫，現為無綫新聞台高級主播，並擔任《香港早晨》財經主播。（圖片來源：《香港早晨》截圖）
現年26歲的周可茵曾做過now及亞視，2018年過檔無綫，現為無綫新聞台高級主播，並擔任《香港早晨》財經主播。（圖片來源：《香港早晨》截圖）
30歲的賴君蕊自2017年加入無綫，現時也是無綫新聞台首席主播之一，目前同時擔任《香港早晨》新聞主播及財經主播的替更。（圖片來源：《香港早晨》截圖）
30歲的賴君蕊自2017年加入無綫，現時也是無綫新聞台首席主播之一，目前同時擔任《香港早晨》新聞主播及財經主播的替更。（圖片來源：《香港早晨》截圖）

趙慧奈 中日混血索主播

現年26歲的無綫明珠台新聞主播趙慧奈是一名中日混血兒，2018年自港大畢業，期間曾在now新聞台做過實習記者，她畢業後首份正式工作，就是進入明珠台新聞部擔任天氣主播及新聞節目主持。2019年初，趙慧奈被爆與富商劉鑾雄（大劉）大仔劉鳴煒拍拖，同年情人節兩人更一齊搭私人飛機去睇北極光，但至同年10月，劉鳴煒在社交網上發帖，暗示兩人感情生變，而趙慧奈亦在社交網貼出與一名男士在沙灘上的頭貼頭合照，令她和劉鳴煒的緋聞畫上句號。本月29日，趙慧奈在社交網表示已拍完在無綫的最後一個節目，但今後仍會勤力地在社交平台發帖。

趙慧奈日前透露自己最後一次在無綫拍攝《NEWS HEADLINES》。（圖片來源：IG@keinachiu）
樣貌標緻的趙慧奈母親是日本人，她日前透露自己最後一次在無綫拍攝《NEWS HEADLINES》。（圖片來源：[email protected]
趙慧奈臨別與明珠台主播鄧詩穎（Sharon，右）和龍述理（Caleb）合照。（圖片來源：IG@keinachiu）
趙慧奈臨別與明珠台主播鄧詩穎（Sharon，右）和龍述理（Caleb）一齊合照。（圖片來源：[email protected]
又同無綫新聞部主播賴君蕊合照。（圖片來源：IG@keinachiu）
又同無綫新聞部主播賴君蕊合照留影。（圖片來源：[email protected]
23歲新聞小花林可瑩宣布因病離巢 呻開工日夜顛倒健康出問題
早前林可瑩離職，趙慧奈都有和她合照講Bye Bye。（圖片來源：[email protected]_xxi）

重溫新聞主播離巢潮：姚子羚妹饒慧珊離職nowTV 無綫新聞小花林可瑩因病離巢

姚子羚胞妹饒慧珊（Sandy）任職nowTV財經台主播多年，於今年7月升呢做人妻，早前正式離巢nowTV，主播鄭瑩在社交網貼兩人臨別前的合照，並提到有好多人都離開了新聞主播的行業，引來網民猜測饒慧珊不止是離職，而是計劃轉行，或是打算停工備孕，專心做少奶奶！此外TVB的靚仔新聞主播何駿彥亦已在近日宣布離巢。

饒慧珊已在今年7月嫁作人妻，她和胞姐姚子羚都咁靚女，有人就話因為饒媽媽是台灣人，所以兩姊妹都擁有台灣人的優美五官以及白晳的肌膚。（圖片來源：IG@elaine_yiu）
姚子羚本名饒慧玲，姚子羚是早年錢國偉為她改的藝名，姚子羚家中有一姊一妹，細妹饒慧珊已在今年7月嫁作人妻，她和胞姐姚子羚都咁靚女，有人就話因為饒媽媽是台灣人，所以兩姊妹都擁有台灣人的優美五官以及白晳的肌膚。（圖片來源：[email protected]_yiu）
饒慧珊同家姐姚子羚一樣身材都出眾。
饒慧珊畢業於樹仁大學新聞與傳播學系， 早在2011年已經出任主播女郎，中途離開一段時間，不過2016年又重回舊崗位，直到上周五（11月5日）她又再離巢。（圖片來源：nowTV新聞截圖）
眼鏡娘饒慧珊，被網民指有李麗珍影子。
饒慧珊在nowTV除了主力負責財經新聞，亦曾報過天氣和ViuTV新聞，由於顏值高，一早被網民留意，眼鏡娘造型的饒慧珊，更被網民指有李麗珍影子。（圖片來源：nowTV新聞截圖）

林可瑩：身體走到極限

年僅23歲的林可瑩學歷原來相當高，曾在18歲時入讀英國東安格利亞大學（University of East Anglia）Marketing學士學位，3年後又在香港中文大學以1年時間完成新聞學碩士課程，並於去年8月入職無綫新聞部，同年10月首次踏上新聞台成為主播，因笑容甜美而得到不少網友喜愛，日前她卻突然在社交網宣布離巢：「遺憾不能和大家親口說再見，謝謝大家的支持和愛護，尤其在深宵新聞時段陪我成長的各位。」

臨別一po林可瑩做出心形手勢，向網友大派心心。（圖片來源：IG@hylam_xxi）
臨別一po林可瑩做出心形手勢，向網友大派心心。林可瑩近日已被調離深宵新聞時段，因此她表示不能在熒光幕和大家親口說再見。（圖片來源：[email protected]_xxi）

林可瑩續說：「短短一年多，由白紙一張，學習成為一個更勇敢，更有新聞觸覺的主播，有幸見證過世界的大小事，也感謝這張主播枱磨練出更強大的自己，然而長期的日夜顛倒已經讓身體走到極限，也出現不少健康問題，我需要暫時停下來，好好休養，找回自己，希望在不久的將來，在其他地方，以更好的面貌和大家見面。 #呢節新聞報道完啦 #多謝各位」

她表示疲倦但很滿足。（圖片來源：IG@hylam_xxi）
林可瑩表示在電視城工作一年多以來，雖然感覺疲倦，但也很滿足。（圖片來源：[email protected]_xxi）

何駿彥：有緣再會！

除了饒慧珊外，nowTV和TVB近月還有多位新聞主播相繼離巢，包括何駿彥、徐俊逸、賴凱靖、陳詠賢和王俊彥等，其中早前離巢TVB的主播何駿彥更在社交網發文說：「沒有機會與各位正式道別，容我在此感謝大家一直的支持。有幸在這裡經歷過很多全球大事，有過不少開眼界的機會。也經歷了頗長時期的迷失、矛盾，所幸這些疑惑讓我成長，找到曾經迷失的方向。感激每個相遇，令我更了解、認清自己，也讓我成為更好的自己。各位，有緣再會！」

在本月離巢TVB的主播何駿彥話已經找到曾經迷失的方向。（圖片來源：IG@danielhcy）
何駿彥在發文同時附上了數張他在TVB新聞部影的相片作留念，並Hashtag「真的很興奮」、「祝大家成為自己的最大贏家」。（圖片來源：[email protected]
當然唔少得正面坐在新聞台後的靚仔相。（圖片來源：IG@danielhcy）
之後何駿彥的前主播同事梁凱寧就在他的發文下留言：「走先喇，係咁先喇！」他亦有回應：「下次再玩吖！」（圖片來源：[email protected]

在TVB工作近4年的賴凱靖亦已在9月離職，當時她曾開心表示：「蓋不住的興奮 、新聞終於報道完啦，不再留戀。」何駿彥亦有晒出和她的合照，並留言告別說：「Bye bye Ching！#係咁先啦#下次見啦吓」

何駿彥曾晒合照同賴凱靖講Bye bye。（圖片來源：IG@danielhcy）
何駿彥曾晒合照同賴凱靖講Bye bye。（圖片來源：[email protected]

由nowTV過檔TVB的徐俊逸，由於外貌被指似足TVB小生朱敏瀚和男神吳彥祖的混合體，極速引起網民關注，不過他已在10月底離巢TVB。

徐俊逸被指貌似朱敏瀚和吳彥祖的混合體。（圖片來源：TVB新聞截圖）
徐俊逸被指貌似朱敏瀚和吳彥祖的混合體。（圖片來源：TVB新聞截圖）

新聞主播陳詠賢已在nowTV工作近5年，於今年10月離巢，其前主播同事丘靜雯在社交網為她送別之餘，又透露近日已有多個nowTV主播離職。

丘靜雯晒合照送別陳詠賢。（圖片來源：IG@nicoleyauu）
丘靜雯晒合照送別陳詠賢。（圖片來源：[email protected]

而王俊彥就早已在今年3月離巢TVB，當日他在最後一次報新聞時，曾語帶哽咽說：「今次係最後一次為大家報道新聞，香港人珍重，Goodbye！」其後王俊彥已在7月跟太太離港赴英，在倫敦展新生活，現在改為在YouTube頻道上繼續新聞報道工作。

王俊彥每日報新聞的YouTube頻道現時已有6萬多個訂閱者。（圖片來源：YouTube@各位,我係王俊彥 影片截圖）
王俊彥每日報新聞的YouTube頻道現時已有6萬多個訂閱者。（圖片來源：[email protected]各位,我係王俊彥 影片截圖）

讀者留言

熱門文章

 