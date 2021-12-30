主播一姐李文欣、劉鳴煒舊愛趙慧奈先後離巢無綫 三位新聞小花接棒爭上位

近月有不少新聞主播先後離職，掀起一波主播離巢潮，其中有「主播一姐」之稱的無綫新聞台首席主播及主播組組長李文欣（Yoyo），於本月初亦已正式離巢無綫，原本由她主持的節目《香港早晨》新聞部分，將會由麥詩敏接棒，並由賴君蕊和周可茵負責替更。此外曾是劉鳴煒混血舊愛的無綫明珠台新聞主播趙慧奈（Keina），亦於日前在社交網高調宣布離巢。