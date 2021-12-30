主播一姐李文欣、劉鳴煒舊愛趙慧奈先後離巢無綫 三位新聞小花接棒爭上位
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]陳嘉倩 Chan Ka Sin、[email protected] USA Official、《香港早晨》截圖、《武測天》截圖
李文欣 與無綫結束6年多賓主關係
現年33歲的李文欣2010年畢業於香港樹仁大學新聞與傳播學系，2014年加入亞視，擔任粵語新聞記者和主播，2015年3月她開始轉戰無綫，2018年2月，她更接替離巢的陳嘉倩成為《香港早晨》主播，直至2021年12月初，李文欣低調離開無綫電視新聞部，結束與無綫6年多的賓主關係。而在李文欣離巢後，《香港早晨》的新聞主播職位將由麥詩敏接棒頂上，並由賴君蕊和周可茵負責替更，同時周可茵又擔任了《香港早晨》財經主播的職責，及由賴君蕊、黎在山負責替更。
趙慧奈 中日混血索主播
現年26歲的無綫明珠台新聞主播趙慧奈是一名中日混血兒，2018年自港大畢業，期間曾在now新聞台做過實習記者，她畢業後首份正式工作，就是進入明珠台新聞部擔任天氣主播及新聞節目主持。2019年初，趙慧奈被爆與富商劉鑾雄（大劉）大仔劉鳴煒拍拖，同年情人節兩人更一齊搭私人飛機去睇北極光，但至同年10月，劉鳴煒在社交網上發帖，暗示兩人感情生變，而趙慧奈亦在社交網貼出與一名男士在沙灘上的頭貼頭合照，令她和劉鳴煒的緋聞畫上句號。本月29日，趙慧奈在社交網表示已拍完在無綫的最後一個節目，但今後仍會勤力地在社交平台發帖。
重溫新聞主播離巢潮：姚子羚妹饒慧珊離職nowTV 無綫新聞小花林可瑩因病離巢
姚子羚胞妹饒慧珊（Sandy）任職nowTV財經台主播多年，於今年7月升呢做人妻，早前正式離巢nowTV，主播鄭瑩在社交網貼兩人臨別前的合照，並提到有好多人都離開了新聞主播的行業，引來網民猜測饒慧珊不止是離職，而是計劃轉行，或是打算停工備孕，專心做少奶奶！此外TVB的靚仔新聞主播何駿彥亦已在近日宣布離巢。
林可瑩：身體走到極限
年僅23歲的林可瑩學歷原來相當高，曾在18歲時入讀英國東安格利亞大學（University of East Anglia）Marketing學士學位，3年後又在香港中文大學以1年時間完成新聞學碩士課程，並於去年8月入職無綫新聞部，同年10月首次踏上新聞台成為主播，因笑容甜美而得到不少網友喜愛，日前她卻突然在社交網宣布離巢：「遺憾不能和大家親口說再見，謝謝大家的支持和愛護，尤其在深宵新聞時段陪我成長的各位。」
林可瑩續說：「短短一年多，由白紙一張，學習成為一個更勇敢，更有新聞觸覺的主播，有幸見證過世界的大小事，也感謝這張主播枱磨練出更強大的自己，然而長期的日夜顛倒已經讓身體走到極限，也出現不少健康問題，我需要暫時停下來，好好休養，找回自己，希望在不久的將來，在其他地方，以更好的面貌和大家見面。 #呢節新聞報道完啦 #多謝各位」
何駿彥：有緣再會！
除了饒慧珊外，nowTV和TVB近月還有多位新聞主播相繼離巢，包括何駿彥、徐俊逸、賴凱靖、陳詠賢和王俊彥等，其中早前離巢TVB的主播何駿彥更在社交網發文說：「沒有機會與各位正式道別，容我在此感謝大家一直的支持。有幸在這裡經歷過很多全球大事，有過不少開眼界的機會。也經歷了頗長時期的迷失、矛盾，所幸這些疑惑讓我成長，找到曾經迷失的方向。感激每個相遇，令我更了解、認清自己，也讓我成為更好的自己。各位，有緣再會！」
在TVB工作近4年的賴凱靖亦已在9月離職，當時她曾開心表示：「蓋不住的興奮 、新聞終於報道完啦，不再留戀。」何駿彥亦有晒出和她的合照，並留言告別說：「Bye bye Ching！#係咁先啦#下次見啦吓」
由nowTV過檔TVB的徐俊逸，由於外貌被指似足TVB小生朱敏瀚和男神吳彥祖的混合體，極速引起網民關注，不過他已在10月底離巢TVB。
新聞主播陳詠賢已在nowTV工作近5年，於今年10月離巢，其前主播同事丘靜雯在社交網為她送別之餘，又透露近日已有多個nowTV主播離職。
而王俊彥就早已在今年3月離巢TVB，當日他在最後一次報新聞時，曾語帶哽咽說：「今次係最後一次為大家報道新聞，香港人珍重，Goodbye！」其後王俊彥已在7月跟太太離港赴英，在倫敦展新生活，現在改為在YouTube頻道上繼續新聞報道工作。