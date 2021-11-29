23歲無綫新聞小花林可瑩入職一年 宣布因病離巢 解說原因網民勁心痛

繼多個新聞主播離職後，現年23歲、加入TVB僅一年多的新聞主播林可瑩（Giselle），日前亦突然在社交網宣布離巢TVB，並透露離開原因，兼令她的健康出現問題，不少網友都對她的離開大感不捨，亦有網友力撐她「健康最緊要」，並群起指責TVB有問題！

文：東方新地｜圖：[email protected]_xxi