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23歲無綫新聞小花林可瑩入職一年 宣布因病離巢 解說原因網民勁心痛

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撰文：東方新地

繼多個新聞主播離職後，現年23歲、加入TVB僅一年多的新聞主播林可瑩（Giselle），日前亦突然在社交網宣布離巢TVB，並透露離開原因，兼令她的健康出現問題，不少網友都對她的離開大感不捨，亦有網友力撐她「健康最緊要」，並群起指責TVB有問題！

文：東方新地｜圖：[email protected]_xxi

林可瑩：身體走到極限

年僅23歲的林可瑩學歷原來相當高，曾在18歲時入讀英國東安格利亞大學（University of East Anglia）Marketing學士學位，3年後又在香港中文大學以1年時間完成新聞學碩士課程，並於去年8月入職無綫新聞部，同年10月首次踏上新聞台成為主播，因笑容甜美而得到不少網友喜愛，日前她卻突然在社交網宣布離巢：「遺憾不能和大家親口說再見，謝謝大家的支持和愛護，尤其在深宵新聞時段陪我成長的各位。」

笑容甜美的林可瑩，被網友指有少少似TVB藝人劉佩玥。（圖片來源：IG@hylam_xxi）
笑容甜美的林可瑩，被網友指有少少似TVB藝人劉佩玥。（圖片來源：[email protected]_xxi）
臨別一po林可瑩做出心形手勢，向網友大派心心。（圖片來源：IG@hylam_xxi）
臨別一po林可瑩做出心形手勢，向網友大派心心。（圖片來源：[email protected]_xxi）
林可瑩近日已被調離深宵新聞時段，因此她表示不能在熒光幕和大家親口說再見。（圖片來源：IG@hylam_xxi）
林可瑩近日已被調離深宵新聞時段，因此她表示不能在熒光幕和大家親口說再見。（圖片來源：[email protected]_xxi）

林可瑩續說：「短短一年多，由白紙一張，學習成為一個更勇敢，更有新聞觸覺的主播，有幸見證過世界的大小事，也感謝這張主播枱磨練出更強大的自己，然而長期的日夜顛倒已經讓身體走到極限，也出現不少健康問題，我需要暫時停下來，好好休養，找回自己，希望在不久的將來，在其他地方，以更好的面貌和大家見面。 #呢節新聞報道完啦 #多謝各位」

林可瑩曾試過報天氣。（圖片來源：IG@hylam_xxi）
林可瑩曾試過報天氣。（圖片來源：[email protected]_xxi）
講空氣質素（圖片來源：IG@hylam_xxi）
講空氣質素（圖片來源：[email protected]_xxi）
又試過出外景。（圖片來源：IG@hylam_xxi）
又試過出外景。（圖片來源：[email protected]_xxi）
她表示疲倦但很滿足。（圖片來源：IG@hylam_xxi）
林可瑩表示在電視城工作一年多以來，雖然感覺疲倦，但也很滿足。（圖片來源：[email protected]_xxi）

網友：長期捱夜唔係人人頂得住

網友紛紛對林可瑩的離巢表示不捨，並留言指責TVB要員工長期返夜班，說「日夜顛倒確係傷身」、「長期捱夜真係唔係人人頂得住」、「最近看到更多出現在日間時段，以為你工作調整到正常時間」、「一直睇住妳做左一年深宵新聞，近幾個月先可以做返平日，辛苦你捱更抵夜」、「TVB咁排班邊個頂得住？深宵時段真的沒必要直播」等等。

23歲新聞小花林可瑩宣布因病離巢 呻開工日夜顛倒健康出問題
網民留言截圖。（圖片來源：[email protected]_xxi）
23歲新聞小花林可瑩宣布因病離巢 呻開工日夜顛倒健康出問題
網民留言截圖。（圖片來源：[email protected]_xxi）
23歲新聞小花林可瑩宣布因病離巢 呻開工日夜顛倒健康出問題
網民留言截圖。（圖片來源：[email protected]_xxi）

試過收工暈低

林可瑩接受傳媒訪問時，透露今次離職確實是因為身體健康出現問題，她指因為工作關係，要不停「跳更」返通宵和日頭，令身體負荷太大，試過收工暈低，及因急性蕁麻疹而入醫院，所以決定停一停，離職去休養身體。

23歲新聞小花林可瑩宣布因病離巢 呻開工日夜顛倒健康出問題
臨別的日子，一眾TVB新聞部同事都紛紛同林可瑩合照留影，其中包括周可茵。（圖片來源：[email protected]_xxi）
23歲新聞小花林可瑩宣布因病離巢 呻開工日夜顛倒健康出問題
仲有袁思行。（圖片來源：[email protected]_xxi）
23歲新聞小花林可瑩宣布因病離巢 呻開工日夜顛倒健康出問題
以及趙慧奈。（圖片來源：[email protected]_xxi）
23歲新聞小花林可瑩宣布因病離巢 呻開工日夜顛倒健康出問題
早前何駿彥離巢前，林可瑩亦有和他作最後合照。（圖片來源：[email protected]_xxi）

曾被質疑為富家女

林可瑩在擔任主播期間，因為笑容甜美而得到不少網友喜愛，但亦因此惹來不少是非，曾有網友因她在社交網發布的相片，有不少都是手持名牌手袋，或是戴著名錶，而質疑以TVB的薪酬根本負擔不起這些消費，認為她其實是一名富家女。對此林可瑩曾笑指自己的家境不算好富裕，但幸好她有愛錫自己的家人，願意供她去外國讀書，同時亦無需她去負擔屋企的開支。

23歲新聞小花林可瑩宣布因病離巢 呻開工日夜顛倒健康出問題
有網友因林可瑩在社交網發布的相片中，經常手持名牌手袋或是戴著名錶，而質疑她其實是一名富家女。（圖片來源：[email protected]_xxi）
23歲新聞小花林可瑩宣布因病離巢 呻開工日夜顛倒健康出問題
學生時期林可瑩經常出國旅遊，當時也是孭著名牌手袋。（圖片來源：[email protected]_xxi）
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林可瑩在英國留學後回港，再於中大修讀新聞學碩士。（圖片來源：[email protected]_xxi）
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22歲的林可瑩已經是一名碩士畢業生！（圖片來源：[email protected]_xxi）
23歲新聞小花林可瑩宣布因病離巢 呻開工日夜顛倒健康出問題
但加入無綫一年多以來，都係報深宵時段新聞。（圖片來源：[email protected]_xxi）
23歲新聞小花林可瑩宣布因病離巢 呻開工日夜顛倒健康出問題
令林可瑩直言身體走到極限，不得不停工休養。（圖片來源：[email protected]_xxi）
23歲新聞小花林可瑩宣布因病離巢 呻開工日夜顛倒健康出問題
網友都希望林可瑩養好身體後，可以在其他地方再和她見面。（圖片來源：[email protected]_xxi）

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