23歲無綫新聞小花林可瑩入職一年 宣布因病離巢 解說原因網民勁心痛
文：東方新地｜圖：[email protected]_xxi
林可瑩：身體走到極限
年僅23歲的林可瑩學歷原來相當高，曾在18歲時入讀英國東安格利亞大學（University of East Anglia）Marketing學士學位，3年後又在香港中文大學以1年時間完成新聞學碩士課程，並於去年8月入職無綫新聞部，同年10月首次踏上新聞台成為主播，因笑容甜美而得到不少網友喜愛，日前她卻突然在社交網宣布離巢：「遺憾不能和大家親口說再見，謝謝大家的支持和愛護，尤其在深宵新聞時段陪我成長的各位。」
林可瑩續說：「短短一年多，由白紙一張，學習成為一個更勇敢，更有新聞觸覺的主播，有幸見證過世界的大小事，也感謝這張主播枱磨練出更強大的自己，然而長期的日夜顛倒已經讓身體走到極限，也出現不少健康問題，我需要暫時停下來，好好休養，找回自己，希望在不久的將來，在其他地方，以更好的面貌和大家見面。 #呢節新聞報道完啦 #多謝各位」
網友：長期捱夜唔係人人頂得住
網友紛紛對林可瑩的離巢表示不捨，並留言指責TVB要員工長期返夜班，說「日夜顛倒確係傷身」、「長期捱夜真係唔係人人頂得住」、「最近看到更多出現在日間時段，以為你工作調整到正常時間」、「一直睇住妳做左一年深宵新聞，近幾個月先可以做返平日，辛苦你捱更抵夜」、「TVB咁排班邊個頂得住？深宵時段真的沒必要直播」等等。
試過收工暈低
林可瑩接受傳媒訪問時，透露今次離職確實是因為身體健康出現問題，她指因為工作關係，要不停「跳更」返通宵和日頭，令身體負荷太大，試過收工暈低，及因急性蕁麻疹而入醫院，所以決定停一停，離職去休養身體。
曾被質疑為富家女
林可瑩在擔任主播期間，因為笑容甜美而得到不少網友喜愛，但亦因此惹來不少是非，曾有網友因她在社交網發布的相片，有不少都是手持名牌手袋，或是戴著名錶，而質疑以TVB的薪酬根本負擔不起這些消費，認為她其實是一名富家女。對此林可瑩曾笑指自己的家境不算好富裕，但幸好她有愛錫自己的家人，願意供她去外國讀書，同時亦無需她去負擔屋企的開支。