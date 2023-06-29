前新聞主播陳洛鈞正式過大禮 收超巨型龍鳳鈪準備升呢索人妻
前新聞主播陳洛鈞：不接受退款
陳洛鈞在社交網上分享今次過大禮的喜悅，並用英文搞笑表示：「已售罄。任何情況下均不接受退款和換貨。」po文一出，一眾昔日主播同事孫雪祺、鞠頴怡和丘紫薇等，都紛紛留言祝賀陳洛鈞，甚至吳家樂都有隔空向她送上祝福。
去年接受求婚挑戰做方太
去年9月，陳洛鈞在IG公布男友求婚成功的喜訊，並稱在未婚夫支持下，令她夢想成真：「讓我們挑戰成為方先生&方太太！」現時經過約9個月的籌備，兩人的婚禮已進入倒數階段，不過陳洛鈞並未有透露婚禮的其他詳情。
入TVB三年 感激前輩指導
現年33歲的陳洛鈞畢業於香港理工大學，2016年1月加入TVB，擔任財經新聞主播，至2018年12月過檔有線，當日時她曾感慨表示：「TVB這木人巷，教你如何迅速技能get，近三年特訓有苦有甜，感動的是指導過我的前輩，臨走前認為我學有所成。」
現時兼任網上財經節目主持
到2020年5月離開有線後，陳洛鈞轉投金融機構任職，主要負責分析股票及提供投資策略，同時亦兼任網台財經節目主持、司儀及瑜伽導師等工作，她亦笑封自己為「全能型slasher」。
曾遇突發危機最驚嚇體驗
在有線工作期間，陳洛鈞曾在社交平台分享自己一次驚險的經歷，她說：「當臨開Cast前20秒，先被通知字幕機壞咗可以點呢？唔怕！信自己，半個鐘Cast半背半潛水，背唔晒唯有偷望電腦，突發危機最驚嚇體驗，呢個都應該係Top 3！」
IG有超過1.4萬Followers
陳洛鈞不時在IG上分享自己的工作和生照，其中不乏去各地旅遊和她做運動的照片，仲有她的水著靚相，吸引了不少網民Follow，現時她的IG已有超過1.4萬位Followers。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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