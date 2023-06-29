前新聞主播陳洛鈞正式過大禮 收超巨型龍鳳鈪準備升呢索人妻

曾先後在TVB和有線擔任財經新聞主播的陳洛鈞（Chrissy），繼去年9月答應男友求婚後，日前更正式過大禮，準備升呢做「方太」，從陳洛鈞分享的相片可見，男方送上的大禮相當豐富，包括一對超巨型的龍鳳鈪，仲有三隻大金豬牌頸鍊等金器，應有盡有。