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前新聞主播陳洛鈞正式過大禮 收超巨型龍鳳鈪準備升呢索人妻

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曾先後在TVB和有線擔任財經新聞主播的陳洛鈞（Chrissy），繼去年9月答應男友求婚後，日前更正式過大禮，準備升呢做「方太」，從陳洛鈞分享的相片可見，男方送上的大禮相當豐富，包括一對超巨型的龍鳳鈪，仲有三隻大金豬牌頸鍊等金器，應有盡有。

新聞主播 陳洛鈞曾先後在TVB和有線擔任財經新聞主播。
陳洛鈞曾先後在TVB和有線擔任財經新聞主播。（圖片來源：[email protected]
新聞主播 陳洛鈞話佢以前喺有線，要朝朝4點起身返工報新聞！
陳洛鈞話佢以前喺有線，要朝朝4點起身返工報新聞！（圖片來源：[email protected]

前新聞主播陳洛鈞：不接受退款

陳洛鈞在社交網上分享今次過大禮的喜悅，並用英文搞笑表示：「已售罄。任何情況下均不接受退款和換貨。」po文一出，一眾昔日主播同事孫雪祺、鞠頴怡和丘紫薇等，都紛紛留言祝賀陳洛鈞，甚至吳家樂都有隔空向她送上祝福。

新聞主播 除了巨型龍鳳鈪、大金豬牌和各式各樣的金器外，過大禮的物品還有海味籃、水果籃、椰子籃及唐餅等，一張餐枱都擺唔晒。
除了巨型龍鳳鈪、大金豬牌和各式各樣的金器外，過大禮的物品還有海味籃、水果籃、椰子籃及唐餅等，一張餐枱都擺唔晒。（圖片來源：[email protected]
新聞主播 陳洛鈞兩隻愛犬都一齊開心收大禮。
陳洛鈞兩隻愛犬都一齊開心收大禮。（圖片來源：[email protected]
新聞主播 陳洛鈞更同未婚夫一齊比出心心手勢，睇得出對婚禮充滿期待。
陳洛鈞更同未婚夫一齊比出心心手勢，睇得出對婚禮充滿期待。（圖片來源：[email protected]

去年接受求婚挑戰做方太

去年9月，陳洛鈞在IG公布男友求婚成功的喜訊，並稱在未婚夫支持下，令她夢想成真：「讓我們挑戰成為方先生&方太太！」現時經過約9個月的籌備，兩人的婚禮已進入倒數階段，不過陳洛鈞並未有透露婚禮的其他詳情。

新聞主播 當日獲男友驚喜求婚，令陳洛鈞非常感動。
當日獲男友驚喜求婚，令陳洛鈞非常感動。（圖片來源：[email protected]
新聞主播 兩人Sweet咀嘴。
兩人Sweet咀嘴。（圖片來源：[email protected]
新聞主播 陳洛鈞多謝見證朋友之餘，又搞笑話：「你哋都呃得我透！」
陳洛鈞多謝見證朋友之餘，又搞笑話：「你哋都呃得我透！」（圖片來源：[email protected]

入TVB三年 感激前輩指導

現年33歲的陳洛鈞畢業於香港理工大學，2016年1月加入TVB，擔任財經新聞主播，至2018年12月過檔有線，當日時她曾感慨表示：「TVB這木人巷，教你如何迅速技能get，近三年特訓有苦有甜，感動的是指導過我的前輩，臨走前認為我學有所成。」

新聞主播 陳洛鈞在TVB做了近三年主播，在有線則是做了約1年半。
陳洛鈞在TVB做了近三年主播，在有線則是做了約1年半。（圖片來源：[email protected]
新聞主播 在TVB工作時嘅陳洛鈞。
在TVB工作時嘅陳洛鈞。（圖片來源：[email protected]
新聞主播 陳洛鈞仲曾經喺李嘉誠退休前最後一日同佢自拍合照。
陳洛鈞仲曾經喺李嘉誠退休前最後一日同佢自拍合照。（圖片來源：[email protected]

現時兼任網上財經節目主持

到2020年5月離開有線後，陳洛鈞轉投金融機構任職，主要負責分析股票及提供投資策略，同時亦兼任網台財經節目主持、司儀及瑜伽導師等工作，她亦笑封自己為「全能型slasher」。

新聞主播 除了做和財經有關嘅工作外，陳洛鈞亦係一名瑜伽導師。
除了做和財經有關嘅工作外，陳洛鈞亦係一名瑜伽導師。（圖片來源：[email protected]
新聞主播 同時仲有做司儀嘅工作。
同時仲有做司儀嘅工作。（圖片來源：[email protected]

曾遇突發危機最驚嚇體驗

在有線工作期間，陳洛鈞曾在社交平台分享自己一次驚險的經歷，她說：「當臨開Cast前20秒，先被通知字幕機壞咗可以點呢？唔怕！信自己，半個鐘Cast半背半潛水，背唔晒唯有偷望電腦，突發危機最驚嚇體驗，呢個都應該係Top 3！」

新聞主播 陳洛鈞靠住偷望電腦，成功度過今次報新聞遇到嘅突發危機。
陳洛鈞靠住偷望電腦，成功度過今次報新聞遇到嘅突發危機。（圖片來源：[email protected]

IG有超過1.4萬Followers

陳洛鈞不時在IG上分享自己的工作和生照，其中不乏去各地旅遊和她做運動的照片，仲有她的水著靚相，吸引了不少網民Follow，現時她的IG已有超過1.4萬位Followers。

新聞主播 陳洛鈞熱愛旅遊。
陳洛鈞熱愛旅遊。（圖片來源：[email protected]
新聞主播 為工作陳洛鈞亦拍過不少婚紗照。
為工作陳洛鈞亦拍過不少婚紗照。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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