新聞女王︱何依婷反枱戲勁猙獰 演技不敵高海寧 網民怒斥好尷尬

《新聞女王》第二集劇情交代到SNK News董事長龔慈恩，向飛爺暗示誰得到「仁心慈善基金會」的贊助就可以升職為「總主播主任」。這時正值仁心選新會長，佘詩曼和馬國明分別支持陳敏之和何啟南而各出其謀，兩派手下何依婷惡鬥高海寧，第三集一場鬧交戲更引起網民熱議！