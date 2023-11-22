新聞女王︱何依婷反枱戲勁猙獰 演技不敵高海寧 網民怒斥好尷尬
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《新聞女王》第二集劇情交代到SNK News董事長龔慈恩，向飛爺暗示誰得到「仁心慈善基金會」的贊助就可以升職為「總主播主任」。這時正值仁心選新會長，佘詩曼和馬國明分別支持陳敏之和何啟南而各出其謀，兩派手下何依婷惡鬥高海寧，第三集一場鬧交戲更引起網民熱議！
新聞女王︱何依婷爆Seed反枱戲勁猙獰
《新聞女王》第三集高潮位，何依婷收到佘詩曼的電話後，突然愕然起來，更不小心鬆手將手機不慎跌倒地下，隨即馬上衝進休息室，發惡不斷。直到高海寧入房之後，何依婷知道被高海寧陷害情緒崩潰，就嬲爆問她為何要呃自己，聽到高海寧笑指：「你自己戇居啫！」，何依婷就唔忍，爆Seed掟雜誌落地，突然又用右手反枱！
新聞女王︱何依婷演技尷尬 網民怒斥戲屎
內地已搶先播放呢一集，何依婷反枱戲亦在網上瘋傳，不少觀眾表示何依婷浮誇表情勁尷尬，呢幕演技不敵高Ling！雖然何依婷不停發惡「兇」高海寧，但成場戲尷尬到一個極致，不但因為何依婷掟雜誌落地嘅時候，表情同動作一啲唔協調之餘；何依婷身高同高海寧差一大截，就算發狠「兇」高海寧都毫無氣勢。
網民們都指睇到尷尬癌發作，留言怒斥何依婷戲屎：「何依婷表情演技好夾硬黎」、「演技非常尴尬 而且不是一次了」、「It’s too much」、「好想笑」等。相反同一場口嘅高海寧就自然得多，身材高挑的她顯得更加有霸氣。
新聞女王︱佘詩曼親自「眼鏡加持」馬國明
第三集另一焦點亦交代了佘詩曼和馬國明的情誼。在2014年，佘詩曼親自提拔馬國明，由財經新聞升呢去報晚間新聞。結果馬國明來到現時竟反目相向，培養了對家出嚟！關鍵的「除眼鏡」一幕原來一早加持在馬明，而在首集佘詩曼亦為郭柏研作「眼鏡加持」，莫非為郭柏研此角色埋下伏筆？
新聞女王劇情｜第4集劇透 馬國明何依婷合謀反佘
何依婷角色夠晒反骨！在第4集初段，飾演黃金時段主播「梁景仁」的馬國明 ，將會「霸王硬上弓」激吻佘詩曼的下屬「徐曉薇」何依婷，橫跨敵對組別的辦公室戀情，原來2人早就有私情，合謀迫走佘詩曼！接下來的集數二人仲會喺馬明辦公室打情罵俏，意識比何廣沛的床戲更大膽！
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撰文：東方新地圖片來源：《新聞女王》截圖