新聞女王｜何廣沛演「情深Ivan 」獲讚內外皆優 大結局劇透二人收場
何廣沛獲封「全劇最忠心人物」
由於Ivan戲份直到結局周才佔回一定篇幅，不少網民為已升呢男主角的何廣沛感到可惜；但其實Ivan一角在內地相當受歡迎，除因每次夜會Man姐都要11點離去而獲封「11點哥」，還因對Man姐所有決定均逆來順受獲封「全劇最忠心人物」。
何廣沛全劇吸獲最高討論度一幕，是一心改革Prime Time的Man姐選了王偉（林正峰飾）擔任頭炮男主播後，因擔心被視為文家軍第二把交椅的Ivan不開心、叫了Ivan入房心理輔導：「我揀王偉係因為今次改革太緊要，我唔可以畀位人入，話我淨係捧自己人。」Ivan聽畢只是低頭傻笑，換來Man姐沒好氣追問：「你笑咩呢？」此時Ivan關掉Man姐office的窗簾，並情深款款謂：「你解釋得即係緊張我啦？你唔使講喇，我揀得跟你，就選擇信你，無論你想我點，我都會照做。」
佘詩曼獲網民讚女人味大爆發
此話一出，即獲網民盛讚Man爆又體貼、內外皆優，是全劇最值得支持角色：「超貼心又有眼力又機靈」、「太懂事了」、「這一幕真的好甜，甜份有點超標」、「他業務能力和宮鬥力也絕對不差」、「Ivan BB受委屈了」。至於Man姐回應Ivan BB的「冧樣五連環」，亦獲網民讚女人味大爆發：「阿佘表情管理恰到好處，眼睛裡的笑意滿滿，女人味呼之欲出」、「Man的嬌羞演的好好」。談到該幕，廣沛笑言自己也演得很投入，並感激阿佘幫忙入戲：「我自己都好鍾意呢場戲，要歸功阿佘同我開親工都用Ivan BB稱呼我，無論幾遠見到我，都會：『IvanBB 你返嚟喇？』，令我更容易去代入段關係，真係好多謝阿佘嘅帶領，令到我拍情感戲時自然流露。」
何廣沛為角色喪操腹肌
何廣沛續指當初一接到樂小姐電話，即二話不說答應演出，並馬上減掉12 Kg兼喪操腹肌，並由圓臉男變成凹臉男。談到角色戲份不多，廣沛坦言不介意，又指為了突出Ivan BB對Man姐的仰慕及暖男度，在角色設計上花了不少心思：「好似幫Man姐磨筷子呀、同埋Man姐之後攞獎時喺台下幫佢拍片咁。」談到角色在內地爆紅，廣沛笑指全靠與Man姐最後Bad Ending：「呢件事引起唔少女性粉絲瘋狂圈粉Ivan哥。」
大結局劇透 佘詩曼何廣沛Bad Ending收場
Man姐因為賊王案一事離開SNK，何廣沛在停車場等着她，希望跟Man姐一齊離開，Man姐雖然很感動，送了一個領呔夾給他，但講明不會跟何廣沛一起。最後，何廣沛默默接受，還說：「總一天你會接受我。」二人Bad Ending收場，但不少網友表示：「很感動，太可惜了」、「何廣沛會長大的，愈變愈強」、「希望續集再見到他們」。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！