新聞女王｜佘詩曼主動澄清同何依婷不和真相 劇透有「戲劇式跪地求饒」！

TVB劇集《新聞女王》第12集，佘詩曼多次向何依婷進行試探，今晚將當住她面篤爆與馬國明有地下情，更怒極霸氣質問何依婷：「我都想聽吓你可以點兜。」兩人對手戲勁多，之前更傳出她們不和，佘詩曼早前受訪就親自解話⋯⋯