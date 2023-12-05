新聞女王｜佘詩曼主動澄清同何依婷不和真相 劇透有「戲劇式跪地求饒」！
新聞女王｜佘詩曼孖何依婷先答謝收視
訪問初時，佘詩曼同何依婷一直有講有笑，阿佘對於劇集有好成績更表示：「好開心，監製差唔多每日都會喺group 報收視鼓勵我哋，大家都好興奮！」何依婷亦回應：「係呀，大家一齊咗幾個月，見到個成果都係大家喜歡，覺得好開心！」
新聞女王｜佘詩曼笑住質問何依婷：做咩話我哋不和
講完收視，佘詩曼突然決定唔答問題住，「Man姐上身」先為一件事解話！何依婷當場反應不及，呆了幾秒。阿佘續說：「我而家唔答你哋啲問題住啦！我要平息吓先啦，做咩話我哋不和！咁搞笑嘅！我都想問你，點解會咁？何依婷！」
新聞女王｜佘詩曼爆笑：因為我太入戲啦！
何依婷被點名回答，即笑住講：「唔知喎，佢哋問我，唔係我講，（佢哋點解咁問你？）佢話我哋啲訪問有火藥味呀，但其實Man姐講笑。」佘詩曼爆笑指：「喔，因為我太入戲啦！」何依婷再補充：「我認識嘅佢（佘詩曼），佢係講笑，大家係咪get錯咗！」
新聞女王｜佘詩曼大叫「好無辜」
佘詩曼打圓場說：「可能睇嘅觀眾太投入啦（話我『得』住佢）因為個主持位置，哎呀，好無辜呀我，下次叫主持企中間，好煩呀！」兩人全程笑住澄清，輕鬆粉碎不和傳聞，Man姐果然好嘢！
新聞女王｜佘詩曼為何廣沛身材平反！
提到劇中男角色，佘詩曼同馬國明相隔9年再合作，大讚對方人品無變，依然係非常大好人。至於工作態度同演技都成熟了不少，才有今次拍劇火花。另外小鮮肉何廣沛被指有肚腩唔夠fit，佘詩曼亦為他平反：「佢已經好fit啦其實，不過我可以幫佢解釋，因為佢開拍前三星期拍攝，但過了三個月後才拍，佢太乾了，日日食雞胸同菜。」
新聞女王｜佘詩曼感激好姊妹黎姿捧場
對於《新聞女王》熱潮有增無減，連黎姿都有追劇大讚好睇，佘詩曼感激好姊妹捧場：「係呀，Gigi有睇，好開心，因為佢好忙，佢咁忙都有睇真係好多謝佢捧場」她更透露上月有約食飯聚舊。
第12集劇透！ 何依婷「戲劇式跪地求饒」
第12集講到，性騷擾匿名舉報人真身終於曝光！另邊廂，昨晚一集多次向曉薇進行試探的 Man 姐，將當住曉薇面篤爆她與佐治有地下情，更怒極霸氣質問曉薇：「我都想聽吓你可以點兜。」更指若曉薇願意向佐治調轉槍頭，或許還有一絲生 機…面對盛怒 Man 姐，到底原本已對佐治懷恨在心的曉薇會否變身恐怖情人？據知為了贏得 Man 姐寬恕，曉薇本周將來個「戲劇式跪地求饒」，到底能否大到 Man 姐？
第14集劇透！妹妹陳若思被車斃 何依婷崩潰爆喊
第14集，飾演許詩晴的高海寧，終於因為權鬥上位，間接害死何依婷的親妹，同時亦揭發何依婷假學歷的黑料。
在直播期間，高海寧知道陳若思的身份，但她有叫停，原因是希望借此打擊何依婷，希望她出醜於人前。 陳若思在逃走期間，曾致電何依婷求助，可惜因何依婷正進行新聞報道而錯過了電話，最後陳若思雖然成功從一樓平台爬落地面，但意外被車撞死，何依婷在直播室獲悉事件後，情緒一度崩潰，佘詩曼在控制室亦忍不住落淚！
重溫不和傳聞：佘詩曼踢爆何依婷「反骨」！
早前（15日）接受訪問時，何依婷表示自己的角色十分「反骨」，又稱與本人的反差「超級大」。一旁的佘詩曼突然笑住表示：「唔係啊，我覺得你真人都係咁」，不但嚇到《東張西望》的主持「O晒嘴」，更引得李施嬅大笑並秒速附和，二人的表情十分耐人尋味。而當事人何依婷的表情則略顯尷尬，只能以：「Man姐太入戲」將話題帶過。
何依婷守口如瓶唔爆結婚 狂向佘詩曼示好
被佘詩曼「踢爆」的何依婷在訪問中不斷向佘詩曼示好，又不時貼近她撒嬌，努力緩和尷尬的氣氛。而當最近宣布結婚的何依婷當然被問及詳情時，佘詩曼則表示：「唔話俾我哋知，即係唔當我哋係friend啦」，何依婷只能在旁大笑來掩飾尷尬。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！