新聞女王 佘詩曼

新聞女王｜佘詩曼霸氣姿態肉搏35歲何廣沛 男方激凸一部位好尷尬

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台慶劇《新聞女王》於周一晚（20號）正式首播，劇集節奏明快，首集即有權鬥，分黨分派！女皇「文慧心」佘詩曼來到第二集更有肉搏35歲何廣沛場面，睇到觀眾嘩嘩聲！

新聞女王 佘詩曼 女皇「文慧心」佘詩曼來到第二集更有肉搏35歲何廣沛場面，睇到觀眾嘩嘩聲！
女皇「文慧心」佘詩曼來到第二集更有肉搏35歲何廣沛場面，睇到觀眾嘩嘩聲！（圖片來源：TVB）

何廣沛問阿佘「要唔要來多次」

第二集片段中，35歲何廣沛和女皇佘詩曼二人在床上纏綿，男方從後熊抱，更問阿佘「要唔要來多次」、「只會同你說真話」，佘詩曼以黑色吊帶低胸睡衣上陣，都好誘惑！

新聞女王 佘詩曼 35歲何廣沛和女皇佘詩曼二人在床上纏綿，男方從後熊抱
35歲何廣沛和女皇佘詩曼二人在床上纏綿，男方從後熊抱（圖片來源：TVB）
新聞女王 佘詩曼 更問阿佘「要唔要來多次」、「只會同你說真話」，佘詩曼以黑色吊帶低胸睡衣上陣，都好誘惑！
更問阿佘「要唔要來多次」、「只會同你說真話」，佘詩曼以黑色吊帶低胸睡衣上陣，都好誘惑！（圖片來源：TVB）

佘詩曼激罕晒事業線何廣沛激凸「豬腩肉」

激情畫面逐格睇，仲見到佘詩曼激罕晒事業線，非常搶鏡！另一方面，有內地網友批評何廣沛暴露「豬腩肉」，肚皮有幾摺明顯未修身，認真尷尬，更被嘲襯唔起阿佘。「為啥不找個身材好的 這身材都沒腹肌配不上阿佘」、「那男的 我真的不想看到他演戲」、「我覺得吳偉豪更適合演這個小奶狗」。

新聞女王 佘詩曼 激情畫面逐格睇，仲見到佘詩曼激罕晒事業線，非常搶鏡！
激情畫面逐格睇，仲見到佘詩曼激罕晒事業線，非常搶鏡！（圖片來源：TVB）
新聞女王 佘詩曼 另一方面，有內地網友批評何廣沛暴露「豬腩肉」，肚皮有幾摺明顯未修身，被嘲襯唔起阿佘。
另一方面，有內地網友批評何廣沛暴露「豬腩肉」，肚皮有幾摺明顯未修身，被嘲襯唔起阿佘。（圖片來源：TVB）
新聞女王 佘詩曼
（圖片來源：小紅書圖片）

《新聞女王》激情畫面預告 馬國明何依婷電視台中激吻

49歲的馬國明和29歲的何依婷雖然年紀相差20歲，但拍起戲來卻一點也不尷尬，當中2人更有激情場面。在預告中，飾演黃金時段主播「梁景仁」的馬國明 ，與飾演晚間主播「徐曉薇」的何依婷玩辦公室戀情，2人更在電視台中情不自禁激吻一番。

新聞女王 佘詩曼 馬國明和何依婷年紀相差20歲。
馬國明和何依婷年紀相差20歲。（圖片來源：TVB）
新聞女王 佘詩曼 2人在辦公室激吻。
2人在辦公室激吻。（圖片來源：TVB）
新聞女王 佘詩曼 非常投入。
非常投入。（圖片來源：TVB）

新聞女王︱佘詩曼肉搏譚俊彥

48歲的阿佘非常有艷福，在劇中有2條感情線，先與43歲的譚俊彥上演親熱戲。飾演黃金時段主播「Man姐」的阿佘，先與飾演車房老闆「陳子傑」的譚俊彥在餐廳親一番，再於在房間入面飛擒大咬，嘴唇咬嘴唇，相當刺激！

新聞女王 佘詩曼 佘詩曼與譚俊彥有感情線。
佘詩曼與譚俊彥有感情線。（圖片來源：TVB）
新聞女王 佘詩曼 最激的莫過於這一幕！
最激的莫過於這一幕！（圖片來源：TVB）
新聞女王 佘詩曼 飛擒大咬，嘴唇咬嘴唇！
飛擒大咬，嘴唇咬嘴唇！（圖片來源：TVB）
新聞女王 佘詩曼 激情戲連場。
激情戲連場。（圖片來源：TVB）
新聞女王 佘詩曼 短短幾秒的預告已經睇到網民嘩嘩聲。
短短幾秒的預告已經睇到網民嘩嘩聲。（圖片來源：TVB）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：TVB

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