新聞女王｜佘詩曼霸氣姿態肉搏35歲何廣沛 男方激凸一部位好尷尬
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台慶劇《新聞女王》於周一晚（20號）正式首播，劇集節奏明快，首集即有權鬥，分黨分派！女皇「文慧心」佘詩曼來到第二集更有肉搏35歲何廣沛場面，睇到觀眾嘩嘩聲！
何廣沛問阿佘「要唔要來多次」
第二集片段中，35歲何廣沛和女皇佘詩曼二人在床上纏綿，男方從後熊抱，更問阿佘「要唔要來多次」、「只會同你說真話」，佘詩曼以黑色吊帶低胸睡衣上陣，都好誘惑！
佘詩曼激罕晒事業線何廣沛激凸「豬腩肉」
激情畫面逐格睇，仲見到佘詩曼激罕晒事業線，非常搶鏡！另一方面，有內地網友批評何廣沛暴露「豬腩肉」，肚皮有幾摺明顯未修身，認真尷尬，更被嘲襯唔起阿佘。「為啥不找個身材好的 這身材都沒腹肌配不上阿佘」、「那男的 我真的不想看到他演戲」、「我覺得吳偉豪更適合演這個小奶狗」。
《新聞女王》激情畫面預告 馬國明何依婷電視台中激吻
49歲的馬國明和29歲的何依婷雖然年紀相差20歲，但拍起戲來卻一點也不尷尬，當中2人更有激情場面。在預告中，飾演黃金時段主播「梁景仁」的馬國明 ，與飾演晚間主播「徐曉薇」的何依婷玩辦公室戀情，2人更在電視台中情不自禁激吻一番。
新聞女王︱佘詩曼肉搏譚俊彥
48歲的阿佘非常有艷福，在劇中有2條感情線，先與43歲的譚俊彥上演親熱戲。飾演黃金時段主播「Man姐」的阿佘，先與飾演車房老闆「陳子傑」的譚俊彥在餐廳親一番，再於在房間入面飛擒大咬，嘴唇咬嘴唇，相當刺激！
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撰文：東方新地圖片來源：TVB