新聞女王︱演員列陣佘詩曼企C位勁霸氣 28歲港姐冠軍受冷落竟要靠邊站

佘詩曼相隔多年再返娘家主演的無綫劇《新聞女王》，今日（5月19日）齊集一班演員到邵氏影城錄影廠，為劇集拍攝宣傳片，大合照時11位主角齊列陣，由佘詩曼企正C位，齋睇相已經充滿霸氣，不過有一位上位中的港姐冠軍，竟然要企到最側邊位置！