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新聞女王︱演員列陣佘詩曼企C位勁霸氣 28歲港姐冠軍受冷落竟要靠邊站

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佘詩曼相隔多年再返娘家主演的無綫劇《新聞女王》，今日（5月19日）齊集一班演員到邵氏影城錄影廠，為劇集拍攝宣傳片，大合照時11位主角齊列陣，由佘詩曼企正C位，齋睇相已經充滿霸氣，不過有一位上位中的港姐冠軍，竟然要企到最側邊位置！

新聞女王 李施嬅與馬國明在劇中飾演舊情人，是彼此最深刻的舊愛，兩人更同時和佘詩曼是工作上競爭對手，李施嬅更自爆會扯住阿佘件衫來狂鬧她。
李施嬅與馬國明在劇中飾演舊情人，是彼此最深刻的舊愛，兩人更同時和佘詩曼是工作上競爭對手，李施嬅更自爆會扯住阿佘件衫來狂鬧她。（圖片來源：TVB）
新聞女王 馬明笑指今次係少有地會演衰人角色，劇中他更會同何依婷有激情戲。
馬明笑指今次係少有地會演衰人角色，劇中他更會同何依婷有激情戲。（圖片來源：TVB）

《新聞女王》佘詩曼開到口力捧志偉新抱

睇今次《新聞女王》演員大合照的排位，佘詩曼當然係女一，男一馬國明和女二李施嬅則傍實其左右，高Ling（高海寧）劇中飾演馬明徒弟，就拍住馬明側邊做女三，而女四位置，竟然是飾演李施嬅徒弟兼閨蜜的曾志偉新抱、31歲的王敏奕，連飾演阿佘徒弟的何依婷都要讓位。

新聞女王 大合照列陣排排企，阿佘企C位充滿霸氣，王敏奕位置同高Ling一樣，緊貼3位主角，而陳曉華就企到最邊位，仲後過何依婷。
大合照列陣排排企，阿佘企C位充滿霸氣，王敏奕位置同高Ling一樣，緊貼3位主角，而陳曉華就企到最邊位，仲後過何依婷。（圖片來源：TVB）
新聞女王 阿佘表示今次角色最困難的地方，是要順口但對白又難講，所以她選擇用默抄去幫助記憶。
阿佘表示今次角色最困難的地方，是要順口但對白又難講，所以她選擇用默抄去幫助記憶。（圖片來源：TVB）

王敏奕獲讚演出前做足功課

佘詩曼受訪時亦表示在今次眾多新拍檔中最鍾意王敏奕，她笑言並非因為對方的「家嫂」身份，而是她發現王敏奕在第一日演出時，一埋位已好投入角色，可見她早已做足準備，這種認真的態度令她也受到感染。

新聞女王 王敏奕獲阿佘點名力讚，她亦大讚阿佘演出時好靚，而何依婷就話今次會演一個充滿野心而且有情緒病的角色。
王敏奕獲阿佘點名力讚，她亦大讚阿佘演出時好靚，而何依婷就話今次會演一個充滿野心而且有情緒病的角色。（圖片來源：TVB）
新聞女王 高Ling劇中飾演馬明徒弟，同坤哥有感情線，穩佔女三位置。
高Ling劇中飾演馬明徒弟，同坤哥有感情線，穩佔女三位置。（圖片來源：TVB）

陳曉華變邊緣人

而最令人意外的是曾經上位做女一的28歲港姐冠軍陳曉華，今次竟然要企到最側邊位置，可見戲份比王敏奕、何依婷等女角都要少。而劇中同高Ling有感情線的吳業坤，同樣亦係靠邊站，但劇中男角相對較少，相信競爭並無女角咁激烈。

新聞女王 陳曉華作為2018年港姐冠軍，自前年在《異搜店》做過女一後，早前演出《美麗戰場》也曾備受讚賞，但未知是否受今年3月與羅天宇傳緋聞的影響，今次拍《新聞女王》排位竟然仲後過何依婷。
陳曉華作為2018年港姐冠軍，自前年在《異搜店》做過女一後，早前演出《美麗戰場》也曾備受讚賞，但未知是否受今年3月與羅天宇傳緋聞的影響，今次拍《新聞女王》排位竟然仲後過何依婷。（圖片來源：TVB）
新聞女王 《新聞女王》中男角相對較少，其中何廣沛似乎都係飾演主播之一，鄧智堅就飾演新聞部高層，坤哥則飾演新聞部攝影師。
《新聞女王》中男角相對較少，其中何廣沛似乎都係飾演主播之一，鄧智堅就飾演新聞部高層，坤哥則飾演新聞部攝影師。（圖片來源：TVB）

《新聞女王》女人的鬥爭

今次《新聞女王》有佘詩曼同李施嬅坐陣，再加埋其他小花，女人嘅鬥爭必不可少，劇情簡介如下：

收視最高的六點半新聞報道是主播的必爭之地。在新聞電視部，資深主播文慧心（佘詩曼飾）和梁景仁（馬國明飾）分成兩派、平分秋色，前者一番興風作浪，終攀上管理層之位。黃金時段女主播的空缺，引發連場風暴！

早、午、晚不同時段的女主播許詩晴（高海寧飾）、張家妍（李施嬅飾）、徐曉薇（何依婷飾），三人為求上位，不顧師徒情誼、新聞道德，在公不擇手段爭取表現，在私互挖瘡疤、互相傷害。最終，有人從「冷宮」中找到戰友，有人跳出主流另覓出路，有人卻成為自己最討厭的人。新人劉艷（王敏奕飾）一腔熱誠，目擊明爭暗鬥，只求不被同化、保持理想。心以為操控結果，便能掌握權力，然而老總監和老闆另有盤算，不惜揭開她的不堪往事，拉她下馬，以達成最終的改革計劃。

大家只顧爭奪眼前一杯水，卻忘了身後原來有一片汪洋。

《新聞女王》新出宣傳照 大玩黑白風格

早前TVB劇集《新聞女王》宣傳照流出，TVB一改以往色彩繽紛的風格，今次宣傳照全以黑白照示人。

宣傳照 早前TVB公開了一連串《新聞女王》的黑白宣傳照。
早前TVB公開了一連串《新聞女王》的黑白宣傳照。（圖片來源：[email protected]
新聞女王 宣傳照 網民都笑指新宣傳照似遺照。
網民都笑指新宣傳照演員冇咩表情。（圖片來源：[email protected]
宣傳照 前幾年已經離巢的李施嬅都有份拍《新聞女王》
前幾年已經離巢的李施嬅都有份拍《新聞女王》（圖片來源：[email protected]

47歲佘詩曼最霸氣撼贏一眾小花

雖然網民不太滿意新劇的黑白宣傳照，不過網民都大讚47歲佘詩曼依然寶刀未老，冷酷的表情顯得其霸氣十足，氣場撼贏高海寧、何依婷等一眾小花。

新聞女王 宣傳照 47歲嘅佘詩曼越老越型，霸氣十足！
47歲嘅佘詩曼越老越型，霸氣十足！（圖片來源：[email protected]
宣傳照 高海寧近年收起性感，將於《新聞女王》飾演萬人迷。
高海寧近年收起性感，將於《新聞女王》飾演萬人迷。（圖片來源：[email protected]
新聞女王 宣傳照 何依婷在新劇飾演佘詩曼徒弟
何依婷在新劇飾演佘詩曼徒弟。（圖片來源：[email protected]
新聞女王 宣傳照 王敏奕都有份飾演主播。
王敏奕都有份飾演主播。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：TVB

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