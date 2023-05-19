新聞女王︱演員列陣佘詩曼企C位勁霸氣 28歲港姐冠軍受冷落竟要靠邊站
《新聞女王》佘詩曼開到口力捧志偉新抱
睇今次《新聞女王》演員大合照的排位，佘詩曼當然係女一，男一馬國明和女二李施嬅則傍實其左右，高Ling（高海寧）劇中飾演馬明徒弟，就拍住馬明側邊做女三，而女四位置，竟然是飾演李施嬅徒弟兼閨蜜的曾志偉新抱、31歲的王敏奕，連飾演阿佘徒弟的何依婷都要讓位。
王敏奕獲讚演出前做足功課
佘詩曼受訪時亦表示在今次眾多新拍檔中最鍾意王敏奕，她笑言並非因為對方的「家嫂」身份，而是她發現王敏奕在第一日演出時，一埋位已好投入角色，可見她早已做足準備，這種認真的態度令她也受到感染。
陳曉華變邊緣人
而最令人意外的是曾經上位做女一的28歲港姐冠軍陳曉華，今次竟然要企到最側邊位置，可見戲份比王敏奕、何依婷等女角都要少。而劇中同高Ling有感情線的吳業坤，同樣亦係靠邊站，但劇中男角相對較少，相信競爭並無女角咁激烈。
《新聞女王》女人的鬥爭
今次《新聞女王》有佘詩曼同李施嬅坐陣，再加埋其他小花，女人嘅鬥爭必不可少，劇情簡介如下：
收視最高的六點半新聞報道是主播的必爭之地。在新聞電視部，資深主播文慧心（佘詩曼飾）和梁景仁（馬國明飾）分成兩派、平分秋色，前者一番興風作浪，終攀上管理層之位。黃金時段女主播的空缺，引發連場風暴！
早、午、晚不同時段的女主播許詩晴（高海寧飾）、張家妍（李施嬅飾）、徐曉薇（何依婷飾），三人為求上位，不顧師徒情誼、新聞道德，在公不擇手段爭取表現，在私互挖瘡疤、互相傷害。最終，有人從「冷宮」中找到戰友，有人跳出主流另覓出路，有人卻成為自己最討厭的人。新人劉艷（王敏奕飾）一腔熱誠，目擊明爭暗鬥，只求不被同化、保持理想。心以為操控結果，便能掌握權力，然而老總監和老闆另有盤算，不惜揭開她的不堪往事，拉她下馬，以達成最終的改革計劃。
大家只顧爭奪眼前一杯水，卻忘了身後原來有一片汪洋。
《新聞女王》新出宣傳照 大玩黑白風格
早前TVB劇集《新聞女王》宣傳照流出，TVB一改以往色彩繽紛的風格，今次宣傳照全以黑白照示人。
47歲佘詩曼最霸氣撼贏一眾小花
雖然網民不太滿意新劇的黑白宣傳照，不過網民都大讚47歲佘詩曼依然寶刀未老，冷酷的表情顯得其霸氣十足，氣場撼贏高海寧、何依婷等一眾小花。
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