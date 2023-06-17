新聞女王｜佘詩曼煞科宴豪派位位1千！何廣沛癡漢上身示愛

視后佘詩曼「回巢」無綫擔正拍新劇《新聞女王》，日前劇集終於煞科，佘詩曼、馬國明、高海寧、王敏奕、譚俊彥、何廣沛等人聯同劇組舉行煞科宴，劇集花了近四個月完成拍攝，劇中一眾演員已建立了感情，對劇集煞科大感不捨！