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新聞女王｜佘詩曼煞科宴豪派位位1千！何廣沛癡漢上身示愛

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視后佘詩曼「回巢」無綫擔正拍新劇《新聞女王》，日前劇集終於煞科，佘詩曼、馬國明、高海寧、王敏奕、譚俊彥、何廣沛等人聯同劇組舉行煞科宴，劇集花了近四個月完成拍攝，劇中一眾演員已建立了感情，對劇集煞科大感不捨！

佘詩曼 《新聞女王》劇集終於煞科，一眾演員聯絡劇組舉行煞科宴
《新聞女王》劇集終於煞科，一眾演員聯絡劇組舉行煞科宴（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
佘詩曼 視后佘詩曼「回巢」無綫擔正拍新劇《新聞女王》，日前劇集終於煞科
視后佘詩曼「回巢」無綫擔正拍新劇《新聞女王》，日前劇集終於煞科（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
佘詩曼 《新聞女王》舉行煞科宴
《新聞女王》舉行煞科宴（圖片來源：TVB娛樂新聞台）

新聞女王｜佘詩曼煞科宴豪派現金獎總值二萬蚊

當晚煞科宴筵開19圍，一眾演員在疫情過後難得再參與大規模聚會，感到非常興奮。向來十分識做，對後輩照顧有加的佘詩曼更於抽獎環節拿出現金給大家抽獎，豪派位位港幣$1000！郭柏妍在個人IG貼出了她與多位演員及幕後工作人員手拿著$1000紙幣的合照，寫道：「多謝Man姐」見他們近20人都抽中$1000現金獎，佘詩曼果然大手筆！郭柏妍又貼出了她與前輩佘詩曼的合照，寫道：「從君好到Man姐，謝謝你」其實除了派錢氹大家開心，佘詩曼對劇組一向非常慷慨，經常「萬歲」慰勞大家，真係贏盡人心！

佘詩曼 郭柏妍在個人IG貼出了她與多位演員及幕後工作人員手拿著$1000紙幣的合照
郭柏妍在個人IG貼出了她與多位演員及幕後工作人員手拿著$1000紙幣的合照（圖片來源：郭柏妍IG）
佘詩曼 郭柏妍在個人IG貼出了她與多位演員及幕後工作人員手拿著$1000紙幣的合照
郭柏妍在個人IG貼出了她與多位演員及幕後工作人員手拿著$1000紙幣的合照（圖片來源：郭柏妍IG）
佘詩曼 郭柏妍在個人IG貼出了她與多位演員及幕後工作人員手拿著$1000紙幣的合照
郭柏妍在個人IG貼出了她與多位演員及幕後工作人員手拿著$1000紙幣的合照（圖片來源：郭柏妍IG）

佘詩曼對劇組大感不捨

佘詩曼接受無綫娛樂新聞台訪問時表示最不捨自己「Man姐」這個角色，她說：「拍完返到屋企唔使背對白，個人反而覺得有啲空虛。」馬國明則表示與一眾對手合作愉快，寄望下一套劇能夠再遇上大家，譚俊彥則大爆佘詩曼拍攝弱點，對有關足球及跑步事宜特別感到困難，佘詩曼對此亦坦言：「我記唔到國家同年份，雖然只係講一句對白，都NG咗5次。」

佘詩曼 佘詩曼表示最不捨自己「Man姐」這個角色
佘詩曼表示最不捨自己「Man姐」這個角色（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
佘詩曼 譚俊彥則大爆佘詩曼拍攝弱點，對有關足球及跑步事宜特別感到困難
譚俊彥則大爆佘詩曼拍攝弱點，對有關足球及跑步事宜特別感到困難（圖片來源：TVB娛樂新聞台）

何廣沛癡漢上身向佘詩曼示愛

與佘詩曼有不少對手戲的何廣沛，就指對方非常照顧後輩，記得他們名字之餘，面對有演員身體不適，翌日便即刻送上藥物，非常細心，及後更即席向佘詩曼送上心心手勢，不過譚俊彥見狀就笑指他似癡漢，即保鏢上身阻止他接近佘詩曼，場面搞笑。

佘詩曼 何廣沛即席向佘詩曼送上心心手勢
何廣沛即席向佘詩曼送上心心手勢（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
佘詩曼 感謝對方非常照顧
感謝對方非常照顧（圖片來源：TVB娛樂新聞台）
佘詩曼 譚俊彥見狀就笑指他似癡漢，即保鏢上身阻止他接近佘詩曼，場面搞笑
譚俊彥見狀就笑指他似癡漢，即保鏢上身阻止他接近佘詩曼，場面搞笑（圖片來源：TVB娛樂新聞台）

無線娛樂新聞台報導：《新聞女王》煞科宴丨佘詩曼難捨「Man姐」角色感空虛 李施嬅仍未抽離劇中狀態

TVB新劇《新聞女王》終於煞科，呢日總監製鍾澍佳率領幾位主角佘詩曼、馬國明、譚俊彥、高海寧、李施嬅及王敏奕等台前幕後人員齊聚食收工飯，今次用咗3個幾月便完成拍攝。

佘詩曼最唔捨得係「Man姐」呢個角色，本來阿佘以為自己好唔鍾意啲對白，皆因啲對白又多又難背，阿佘坦言拍完返到屋企唔使背對白，個人反而覺得有啲空虛。

高海寧嫌拍得唔夠喉，佢好想同阿佘多啲對手戲，馬國明好唔捨得呢班好夾嘅演員，今次不少演員喺劇中挑戰演主播或記者，成日要記一大段台詞，考演技同記性，而李施嬅指自己仍未抽離劇中狀態，王敏奕坦言被阿佘大讚演技，感到受寵若驚。

煞科宴筵開19圍，一眾演員喺疫情過後難得再參與大規模聚會，眾人感到好興奮，何廣沛同吳業坤講起若果收視要派福利，佢哋異口同聲話交畀馬明除衫！

更多：佘詩曼48歲生日獲《新聞女王》劇組祝賀 霸氣主播look勁搶鏡！

佘詩曼企C位霸氣領軍

佘詩曼相隔多年再返娘家主演的無綫劇《新聞女王》，於5月19日齊集一班演員到邵氏影城錄影廠，為劇集拍攝宣傳片，大合照時11位主角齊列陣，由佘詩曼企正C位，齋睇相已經充滿霸氣！

佘詩曼 生日 新聞女王 大合照列陣排排企，阿佘企C位充滿霸氣，王敏奕位置同高Ling一樣，緊貼3位主角，而陳曉華就企到最邊位，仲後過何依婷。
大合照列陣排排企，阿佘企C位充滿霸氣，王敏奕位置同高Ling一樣，緊貼3位主角，而陳曉華就企到最邊位，仲後過何依婷。（圖片來源：TVB）
佘詩曼 生日 新聞女王 阿佘表示今次角色最困難的地方，是要順口但對白又難講，所以她選擇用默抄去幫助記憶。
阿佘表示今次角色最困難的地方，是要順口但對白又難講，所以她選擇用默抄去幫助記憶。（圖片來源：TVB）
佘詩曼 生日 新聞女王 李施嬅與馬國明在劇中飾演舊情人，是彼此最深刻的舊愛，兩人更同時和佘詩曼是工作上競爭對手，李施嬅更自爆會扯住阿佘件衫來狂鬧她。
李施嬅與馬國明在劇中飾演舊情人，是彼此最深刻的舊愛，兩人更同時和佘詩曼是工作上競爭對手，李施嬅更自爆會扯住阿佘件衫來狂鬧她。（圖片來源：TVB）

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圖片來源：TVB娛樂新聞台

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