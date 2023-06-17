新聞女王｜佘詩曼煞科宴豪派位位1千！何廣沛癡漢上身示愛
新聞女王｜佘詩曼煞科宴豪派現金獎總值二萬蚊
當晚煞科宴筵開19圍，一眾演員在疫情過後難得再參與大規模聚會，感到非常興奮。向來十分識做，對後輩照顧有加的佘詩曼更於抽獎環節拿出現金給大家抽獎，豪派位位港幣$1000！郭柏妍在個人IG貼出了她與多位演員及幕後工作人員手拿著$1000紙幣的合照，寫道：「多謝Man姐」見他們近20人都抽中$1000現金獎，佘詩曼果然大手筆！郭柏妍又貼出了她與前輩佘詩曼的合照，寫道：「從君好到Man姐，謝謝你」其實除了派錢氹大家開心，佘詩曼對劇組一向非常慷慨，經常「萬歲」慰勞大家，真係贏盡人心！
佘詩曼對劇組大感不捨
佘詩曼接受無綫娛樂新聞台訪問時表示最不捨自己「Man姐」這個角色，她說：「拍完返到屋企唔使背對白，個人反而覺得有啲空虛。」馬國明則表示與一眾對手合作愉快，寄望下一套劇能夠再遇上大家，譚俊彥則大爆佘詩曼拍攝弱點，對有關足球及跑步事宜特別感到困難，佘詩曼對此亦坦言：「我記唔到國家同年份，雖然只係講一句對白，都NG咗5次。」
何廣沛癡漢上身向佘詩曼示愛
與佘詩曼有不少對手戲的何廣沛，就指對方非常照顧後輩，記得他們名字之餘，面對有演員身體不適，翌日便即刻送上藥物，非常細心，及後更即席向佘詩曼送上心心手勢，不過譚俊彥見狀就笑指他似癡漢，即保鏢上身阻止他接近佘詩曼，場面搞笑。
無線娛樂新聞台報導：《新聞女王》煞科宴丨佘詩曼難捨「Man姐」角色感空虛 李施嬅仍未抽離劇中狀態
TVB新劇《新聞女王》終於煞科，呢日總監製鍾澍佳率領幾位主角佘詩曼、馬國明、譚俊彥、高海寧、李施嬅及王敏奕等台前幕後人員齊聚食收工飯，今次用咗3個幾月便完成拍攝。
佘詩曼最唔捨得係「Man姐」呢個角色，本來阿佘以為自己好唔鍾意啲對白，皆因啲對白又多又難背，阿佘坦言拍完返到屋企唔使背對白，個人反而覺得有啲空虛。
高海寧嫌拍得唔夠喉，佢好想同阿佘多啲對手戲，馬國明好唔捨得呢班好夾嘅演員，今次不少演員喺劇中挑戰演主播或記者，成日要記一大段台詞，考演技同記性，而李施嬅指自己仍未抽離劇中狀態，王敏奕坦言被阿佘大讚演技，感到受寵若驚。
煞科宴筵開19圍，一眾演員喺疫情過後難得再參與大規模聚會，眾人感到好興奮，何廣沛同吳業坤講起若果收視要派福利，佢哋異口同聲話交畀馬明除衫！
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佘詩曼企C位霸氣領軍
佘詩曼相隔多年再返娘家主演的無綫劇《新聞女王》，於5月19日齊集一班演員到邵氏影城錄影廠，為劇集拍攝宣傳片，大合照時11位主角齊列陣，由佘詩曼企正C位，齋睇相已經充滿霸氣！
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